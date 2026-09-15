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Victor Piţurcă, reacție fermă după ce Bucureștiul a devenit gazda finalei Europa League 2028. Ce spune despre Răzvan Burleanu și FRF

Victor Piţurcă l-a felicitat pe Răzvan Burleanu după ce Arena Naţională a primit organizarea finalei Europa League din 2028. Fostul selecţioner a vorbit şi despre plecarea de la naţională, în 2014.
Marian Popovici
15.09.2026 | 16:40
Victor Piturca reactie ferma dupa ce Bucurestiul a devenit gazda finalei Europa League 2028 Ce spune despre Razvan Burleanu si FRF
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Victor Piţurcă, mesaj pentru Răzvan Burleanu după ultima reuşită a celor de la FRF: "Eu am plecat că am vrut eu!". Sursa: colaj Fanatik
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Bucureştiul va organiza pentru a doua oară în istorie finala Europa League. După Atletico Madrid – Athletic Bilbao, scor 3-0, în 2012, Arena Naţională va găzdui ultimul act din 2028, anunţul oficial fiind făcut marţi.

Piţurcă, mesaj pentru Răzvan Burleanu după ce Bucureştiul va organiza finala Europa League

Victor Piţurcă l-a felicitat pe Răzvan Burleanu pentru această reuşită, spunând că a fost o emulaţie extraordinară în urmă cu 14 ani. Fostul selecţioner a spus şi cum a plecat de la echipa naţională, în 2014, la câteva luni după ce Burleanu a preluat mandatul de preşedinte al FRF:

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„Este un lucru extraordinar pentru țară, pentru București, pentru fotbalul românesc și bravo celor care au reușit, Federația, președintele Răzvan Burleanu! Merită felicitat pentru asta.

Eu am plecat atunci că am vrut eu, ei voiau să rămân, dar nu puteam să rămân cu noul președinte, dar nu are legătură una cu alta. Cum să nu-l felicit acum, dacă merită?! E un eveniment care readuce România în atenție, iar Bucureștiul va fi iar epicentrul fotbalului continental.

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Am văzut ce emulație a fost atunci, am fost la finală, a fost o atmosferă incredibilă făcută de zecile de mii de suporteri spanioli. Am văzut ce era și în Centrul Vechi, ce prietenii se legau și acolo. Păcat că acest eveniment vine în aceste timpuri în care suntem atât de jos și economic și, normal și cu fotbalul. Asta e marea problemă”, a spus Piţurcă pentru Gsp.

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Piţurcă, despre programul aglomerat din Liga Naţiunilor: „Aici intervine Gică Hagi”

Fostul selecţioner al României a comentat şi grupa de Liga Naţiunilor. România va avea patru meciuri într-un interval de 12 zile cu Suedia de două ori, Polonia şi Bosnia şi Herţegovina. Cum va reuşi Hagi să gestioneze situaţia:

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„Va fi o mare provocare pentru noi, fiindcă se știe că jucătorul român nu e obișnuit să joace atât de multe partide într-un interval scurt. Ritmul din campionat este scăzut, cei de afară nu joacă mereu. E o problemă mare, nu doar fizică, dar și mai ales psihică, fiindcă la națională trebuie să dai mereu maxim.

Se pare că pentru noi e un dezavantaj, dar trebuie să ne adaptăm. Aici intervine Gică Hagi, să găsească soluțiile cele mai bune. E ceva nou pentru toate echipele, acest program de 4 meciuri în nici două săptămâni.

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Îmi amintesc că la Euro 2008, am avut trei adversarele cele mai puternice, pe care le-am întâlnit tot așa, într-o perioadă scurtă, de doar 9 zile. Jucătorii s-au concentrat extraordinar în primele două partide, cu Franța și Italia, vicecampioana și campioana mondială, cu care am jucat de la egal la egal. Dar apoi n-au mai reușit să-o facă și cu Olanda. Nu neapărat fizic, cât psihic.

Eu mă așteptam să se întâmple asta. De data asta, Gică Hagi va avea la dispoziție un lot mai mare, poate face schimbări mai multe, nu e ca la un turneu final, unde nu poți schimba decât în limita a ceea ce ai de la început”, a spus Piţi pentru sursa citată.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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