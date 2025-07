“Am plecat pe gaz şi am încheiat pe kerosen!”. Explicaţii pentru startul slab de sezon de la FCSB

FCSB se pregătește de returul cu Shkendija din cadrul turului 2 UEFA Champions League. După ce , Gigi Mustață a explicat de ce echipa bucureșteană a început noul sezon dezamăgitor.

Gigi Mustață știe ce se întâmplă cu FCSB în acest start de sezon

Gigi Mustață, liderul „Peluzei Nord”, este constant alături de FCSB și cunoaște multe aspecte din cadrul clubului. Dacă recent acum a spus totul despre începutul de sezon sub așteptări.

Mai exact, Mustață este de părere că FCSB nu va avea probleme la returul cu Shkendija și că echipa a mai trecut prin scenariul actual și la startul sezoanelor trecute, în care a terminat deasupra tuturor.

„I-am simțit încrezători pentru a se califica pe băieți. Asta este cel mai important pentru ei, să meargă mai departe. Să creadă în ei, nu văd o echipă cine știe ce sau de speriat. Noi sperăm să marcăm în primele 15 minute pentru a crea acea atmosferă și să îi împingem de la spate.

Nu este cel mai greu moment din ultimii 2-3 ani. Nu ai de ce, este aceeași echipă, aceeași jucători. Așa am plecat și anul trecut. Am plecat pe gaz și am terminat pe kerosen.

„Poți face un meci mare mâine. Ai pierdut un meci și trebuie să recuperezi la următorul”

Știți cum este, fotbalul se joacă cu mingea și se joacă pe goluri. Poți să ai o zi bună azi, poți prinde o zi proastă următorul meci. Poți face un meci mare mâine, ca să putem trece mai departe.

Cu siguranță băieții sunt mobilizați foarte bine. Astăzi voi merge la ei să le transmit ce vor suporterii, să îi susținem, să fim lângă ei. Contează foarte mult să ridici moralul jucătorilor. Meciul cu Farul, asta este… mergem înainte. Ai pierdut un meci și trebuie să recuperezi la următorul”, a spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

