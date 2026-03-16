„Am primit două telefoane, unul din străinătate”. Abia și-a dat demisia și are ofertele pe masă. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Laszlo Balint, asaltat cu oferte după ce a plecat de la Oțelul Galați

Oțelul a rămas fără antrenor informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Tehnicianul în vârstă de 46 de ani nu duce lipsă de oferte și ar putea semna cât de curând.

Laszlo Balint a rezistat un an pe banca Oțelului. Instalat în funcția de principal pe 19 martie 2025, el a plecat de la formația dunăreană pe 15 martie 2026, după eșecul cu Csikszereda, scor 2-3. A fost al treilea eșec la rând pentru moldoveni. „(n.r. – A sunat telefonul? Discutați deja cu cineva?) Vă spun sincer că ieri am primit două telefoane. Unul din țară, nu o să spun de la ce echipă, că nu e normal. Altul din străinătate, acolo unde e un proiect interesant. Deocamdată l-am pus pe hold pentru că am zis că e prea rapid. Ieri eram pe drum de la Galați spre casă.

E o țară apropiată de România. (n.r. – Ungaria?) Nu o să detaliez pentru că am fost rugat să nu dau detalii. E doar o discuție inițială și, probabil, discută și cu alți antrenori. E normal, e firesc. Dar, ce mă bucură pe mine, e că, imediat după ce s-a oficializat despărțirea mea Oțelul, am și avut propuneri la nivel concret.

(n.r. – Oferta din România e din SuperLiga?) Nu o să detaliez nici acest lucru. Pentru mine e onorant. Înseamnă că oamenii au apreciat munca mea și înseamnă că mă apreciază atât ca antrenor, cât și ca om. (n.r. – V-a sunat CSA Steaua?) Nu”, a declarat Laszlo Balint, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, oferta din România pe care o are Laszlo Balint este de la FC Voluntari. Ilfovenii sunt calificați în . Voluntari este pe locul 5, cu 39 de puncte, la egalitate cu FC Bihor și Chindia Târgoviște, echipele de pe pozițiile 3, respectiv 4. FC Voluntari e antrenată începând cu 25 aprilie 2025 de Florin Pîrvu (50 de ani).

