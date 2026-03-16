Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Am primit două telefoane, unul din străinătate”. Abia și-a dat demisia și are ofertele pe masă. Exclusiv

Curg ofertele pentru unul dintre antrenorii rămași fără angajament după prima etapă de play-off și play-out. FANATIK a aflat în exclusivitate unde ar putea ajunge tehnicianul
Cristi Coste, Cristian Măciucă
16.03.2026 | 11:43
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Oțelul a rămas fără antrenor. Laszlo Balint și-a dat demisia după înfrângerea cu Csikszereda, scor 2-3, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Tehnicianul în vârstă de 46 de ani nu duce lipsă de oferte și ar putea semna cât de curând.

Laszlo Balint, asaltat cu oferte după ce a plecat de la Oțelul Galați

Laszlo Balint a rezistat un an pe banca Oțelului. Instalat în funcția de principal pe 19 martie 2025, el a plecat de la formația dunăreană pe 15 martie 2026, după eșecul cu Csikszereda, scor 2-3. A fost al treilea eșec la rând pentru moldoveni. (n.r. – A sunat telefonul? Discutați deja cu cineva?) Vă spun sincer că ieri am primit două telefoane. Unul din țară, nu o să spun de la ce echipă, că nu e normal. Altul din străinătate, acolo unde e un proiect interesant. Deocamdată l-am pus pe hold pentru că am zis că e prea rapid. Ieri eram pe drum de la Galați spre casă.

ADVERTISEMENT

E o țară apropiată de România. (n.r. – Ungaria?) Nu o să detaliez pentru că am fost rugat să nu dau detalii. E doar o discuție inițială și, probabil, discută și cu alți antrenori. E normal, e firesc. Dar, ce mă bucură pe mine, e că, imediat după ce s-a oficializat despărțirea mea Oțelul, am și avut propuneri la nivel concret. 

(n.r. – Oferta din România e din SuperLiga?) Nu o să detaliez nici acest lucru. Pentru mine e onorant. Înseamnă că oamenii au apreciat munca mea și înseamnă că mă apreciază atât ca antrenor, cât și ca om. (n.r. – V-a sunat CSA Steaua?) Nu”, a declarat Laszlo Balint, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, oferta din România pe care o are Laszlo Balint este de la FC Voluntari. Ilfovenii sunt calificați în play-off-ul ligii secunde și se luptă pentru promovarea în SuperLiga. Voluntari este pe locul 5, cu 39 de puncte, la egalitate cu FC Bihor și Chindia Târgoviște, echipele de pe pozițiile 3, respectiv 4. FC Voluntari e antrenată începând cu 25 aprilie 2025 de Florin Pîrvu (50 de ani).

ADVERTISEMENT

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
