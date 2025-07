„Am primit mail că mi s-a reziliat unilateral contractul”. Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre procesul la FIFA cu Esperance Tunis. Câți bani are de luat

deși era pe primul loc, în primăvara acestui an. iar acum a oferit detalii despre cum a fost demis, dar și despre procesul la FIFA pe care îl are cu fosta echipă. Suma uriașă de bani pe care românul o are de recuperat.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat între Laurențiu Reghecampf și Esperance Tunis. Proces la FIFA între antrenorul român și fosta echipă

Laurențiu Reghecampf a antrenat ultima dată la Esperance Tunis, club unde a avut un impact semnificativ după ce l-a preluat. Tehnicianul român a dus echipa pe primul loc și s-a calificat în Champions League-ul din Asia, având ulterior șansa de a merge cu echipa la Mondialul Cluburilor din vara acestui an.

Totul s-a rupt brusc între Reghecampf și conducere, deși cele două părți aveau o relație mai mult decât bună. Tehnicianul a oferit detalii despre cum a fost demis, dar și despre procesul la FIFA în care se află în acest moment cu cei de la Esperance Tunis.

ADVERTISEMENT

„Deocamdată stau. Am un proces la FIFA cu cei de la Esperance și aștept dacă vor merge mai departe la TAS. Aștept să iau decizia cea mai bună. Sunt puțin supărat pe cei de la Esperance pentru ce au făcut. Nici eu nu știu ce s-a întâmplat. Am luat echipa într-un moment dificil, erau pe locul 6, i-am dus pe locul 1, i-am calificat mai departe din grupele Champions League, am câștigat Supercupa… Am fost la o fotografie de grup la ambasada Americii în Tunis, într-o vineri, după care aveam 3 zile de pauză pentru meciurile naționalei.

Am plecat din Tunis, am avut 2 zile de concediu, și am primit un mail cum că mi s-a reziliat contractul. Duminică după-amiază am primit mail, că unilateral au decis să închidă contractul. Am zis ok, ce poți să faci… Fără nicio explicație, nimic. Nu știu dacă am deranjat… poate că am câștigat prea multe meciuri. Am avut o relație foarte bună cu patronul, mă gândesc că îmi zicea dacă avea ceva cu mine.

ADVERTISEMENT

Câți bani are Laurențiu Reghecampf de luat de la Esperance Tunis. „Contractul a fost făcut pentru tot staff-ul”

„Am stat 3 ore împreună, cu ambasadorul, cu toată lumea. Am discutat despre echipă, despre ce urmează pentru echipă. Mergeam săptămânal la el la birou și discutam. Motivul principal pentru care am semnat cu ei a fost participarea la Mondialul Cluburilor din America. A fost o situație foarte urâtă pe care nici acum nu o înțeleg. A trecut, asta e acum, mergem înainte. A durut, mai ales având în vedere rezultatele, faptul că eram pe primul loc, calificați în Champions League… Când toate merg bine și este perfect, nu îți pică bine când primești un asemenea mail.

ADVERTISEMENT

Contractul a fost făcut pentru tot staff-ul (n.r. – 1 milion de euro). Nu discut sume, nu îmi place să apar cu asemenea lucruri. Cred eu că TAS va fi ultima lor portiță să întârzie plata, ca ei să aibă posibilitatea să facă transferuri în perioada asta. Nu m-a interesat absolut nimic în momentul de față”, a spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

24 de meciuri a strâns Reghecampf pe banca lui Esperance Tunis

2,25 a fost media de puncte strânse per meci