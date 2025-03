“Am primit mult hate”. Filip Mastică și Izabela Burugă, primele impresii după eliminarea de la Survivor România 2025. Exclusiv

Filip Mastică a părăsit competiția Survivor România 2025 din motive medicale, iar Izabela Burugă în urma duelului eliminatoriu cu Adina.

Din cauza unor probleme medicale care nu i-au mai permis să continue competiția în condițiile extreme ale show-ului, Filip Mastică, unul dintre concurenți a fost nevoit să părăsească de urgență Survivor România 2025, la recomandarea medicilor.

Concurentul a dezvăluit, pentru FANATIK, cum a trăit experiența show-ului filmat în Republica Dominicană și prezentat de Daniel Pavel.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Experiența Survivor a fost intensă și reală. Fără filtre. Am simțit foamea, dorul de casă, lipsa de confort, dar mai ales lupta interioară. Cel mai greu a fost să nu am acces la cei dragi și la telefon – suntem atât de obișnuiți cu ele, încât atunci când dispar, simți un gol imens.

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

Au fost momente și momente. E greu când pui oameni diferiți în condiții extreme. Dar, în general, da, am simțit că am alături oameni care m-au înțeles și m-au susținut. Am legat prietenii pe bune, dincolo de joc.

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimbă radical jocul?

Da, schimbă tot. Survivor era deja un joc imprevizibil, dar acum… orice se poate întâmpla. Urnele aduc o doză în plus de tensiune și emoție. Nu mai știi niciodată ce urmează și asta te ține mereu în gardă.

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Probabil aș fi mai atent la mine, la corpul meu. Mi-aș doza mai bine energia. Dar ca atitudine, n-aș schimba nimic. Am fost eu 100%. Cu bune și cu rele.

Ce mesaj ai pentru susținătorii tăi și pentru colegii rămași în competiție?

Le mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au susținut! Mesajele voastre mi-au dat forță, chiar dacă nu le vedeam acolo. Iar colegilor le zic să lupte, să rămână uniți și să nu uite de ce au venit.

Izabela Burugă: “În ziua de astăzi, lumea nu mai apreciază sinceritatea, dorește minciuna frumos ambalată”

În ediția de aseară, în urma duelului, a fost eliminată și Izabela Burugă. Concurenta spune că a reușit să-și învețe câteva lecții la Survivor România 2025, dar și că și-a atras antipatii.

“În fiecare zi, am fost provocată să fiu mai puternică, mai adaptabilă și să lupt nu doar cu adversarii, ci și cu mine însămi. Fiecare victorie a fost un val de adrenalină, iar fiecare înfrângere – o lecție despre răbdare și perseverență.

Cel mai greu a fost dorul de cei dragi și lipsa confortului cu care suntem obișnuiți în viața de zi cu zi. Dar asta m-a învățat să apreciez lucrurile simple și să nu iau nimic de-a gata.

Mulțumesc celor care m-au susținut din fața ecranelor, unora persoane din echipa mea și tuturor celor care au fost alături de mine în această călătorie unică. s-a încheiat, voi păstra mereu în suflet această experiență care m-a schimbat și m-a făcut mai puternică.

Am primit foarte mult hate deoarece nu am ezitat niciodată să spun adevărul în față oamenilor. În ziua de astăzi, lumea nu mai apreciază sinceritatea, dorește minciuna frumos ambalată. Aș dori să le spun doar atât “trăiți să fiți cineva în sufletele voastre, niciodată în ochii lumii”.

Dacă voi mai avea ocazia de a participa la altă ediție Survivor aș trăi totul mai intens și fără frică! “, ne-a spus concurenta.