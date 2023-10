„Am primit o informație. Pentru prima oară nu s-au băgat salariile”. Culise de la Craiova

O explicație ar putea fi modul inedit prin care patronul Mihai Rotaru a ales să-și pedepsească jucătorii: aceștia nu și-au primit salariile la timp, pentru prima dată de când Rotaru este patron. Totul ar fi fost cu intenție, pentru a-i pedepsi pe fotbaliștii care sunt departe de pretențiile din Bănie și de aspirațiile la titlu.

„Am primit o informație. Pentru prima oară nu s-au băgat salariile”

Dezvăluirile au fost făcute de jurnalistul Andrei Vochin, în direct la Fanatik SuperLiga. ”Am primit o informație acum o săptămână, acolo la Craiova se întâmplă ceva. Este pentru prima oară de când Mihai Rotaru e patron în care în mod intenționat li s-au întârziat salariile. Șocul pentru mine n-a fost ăsta neapărat.

Au fost jucători care au întrebat a doua zi de ce nu le-au intrat salariile, în condițiile în care sunt la club de mult timp, nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Se băgau banii înainte dacă ar fi căzut datele de plată în week-end, iar acum au tupeul să se întrebe, după două zile de întârziere. Au câștigat campionate în România, era o practică două trei luni de zile”, a explicat Andrei Vochin.

În discuție a intervenit Vivi Răchită, cel care a rememorat un episod de acum 7-8 ani, când Mihai Rotaru a fost sunat la nici 5 minute după o victorie a echipei, pentru a le da prima de joc fotbaliștilor. ”Eu am pățit-o cu Mihai acum câțiva ani la Ploiești. Eram în lojă cu Mihai (n.r. Rotaru), câștigase Craiova la Ploiești. După 5 minute de la finalul meciului, l-au sunat din vestiar, pentru primă.

Am zis băi Mihai oprește-te! Era așa de bucuros și i-a sunat telefonul. Un jucător din vestiar. Că prima. Stați mă, că e sâmbătă, marți aveți primă”, a declarat Vivi Răchită. De altfel, patronul Mihai Rotaru s-a declarat nemulțumit de situația de la echipă și în vară, când a anunțat că sunt șanse mari ca acesta să fie ultimul lui sezon la Craiova.

Pleacă Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova?

Această decizie a fost comentată inclusiv de rivalii de la FCSB, prin vocea lui Meme Stoica. „Craiova are și jucători vandabili, dar, într-adevăr, ca să vinzi, ai nevoie de expunere în Europa și acum nici nu joacă în Europa. Nu îl cunosc bine pe Mihai Rotaru, dar îl văd ca pe un om orgolios și ambițios.

Nu îl văd plecând înfrânt. Mai degrabă îl văd plecând doar dacă va câștiga campionatul, urmând să investească și mai mult. Înfrânți au plecat cei care nu au câștigat niciun campionat!”, a declarat Meme Stoica la Orange Sport. În cele din urmă Mihai Rotaru a anunțat că nu e sigur de plecare, dar că nu mai poate suporta anual milioane de euro investiții în echipă, de unul singur.

