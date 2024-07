„Am rămas cu ceva sechele”. Simona Halep, la ora adevărului: „Când dai de necazuri, lumea te părăsește”. Fostul lider WTA a recunoscut greșeala: „Sincer”

Simona Halep s-a destăinuit în fața unui jurnalist australian, venit la București pentru a sta de vorbă cu fostul lider WTA. Dubla campioană de Grand Slam a vorbit atât despre suspendarea pentru dopaj, cât și sau divorț. Sportiva în vârstă de 32 de ani a recunoscut că a rămas cu sechele după ce a stat pe bară aproximativ un an și jumătate.

Simona Halep, la ora adevărului: „A fost cu adevărat dificil”

pentru o dublă încălcare a programului anti-doping: test pozitiv la roxadustat și „nereguli” în pașaportul biologic. „Simo” a făcut apel la TAS și a demonstrat că nu este vinovată. Pedeapsa a fost redusă de la 4 ani la doar 9 luni.

ADVERTISEMENT

Totuși, până la verdictul final, Simona Halep a stat pe bară o lungă perioadă de timp. Și-a ieșit din ritm, iar revenirea pe teren a devenit o adevărată provocare. Sportiva născută la Constanța a recunoscut că a experimentat numeroase sentimente negative.

„(n.r. jumătatea goală sau plină a paharului) Cred că aș vedea ambele părți. Cred că și de asta, că iau aspectele pozitive ale lucrurilor, totul s-a lămurit (n.r. – în cazul ei de dopaj), am câștigat (n.r. – apelul) și am putut să demonstrez adevărul, că n-am greșit cu nimic în legătură cu tenisul.

ADVERTISEMENT

În schimb, jumătatea goală a paharului ar fi pauza de doi ani pe care am avut-o. A venit „la pachet“ cu multe chestii negative. Din punct de vedere mental, epuizarea, problemele fizice care au apărut, că am stat o perioadă atât de lungă pe tușă. Acum, e foarte greu să recuperez timpul pierdut.

Dar cel mai important aspect a fost legat de partea emoțională. Cu toții avem nevoie de echilibru din acest punct de vedere, ca să fim pozitivi. Dar situația prin care am trecut eu… A fost cu adevărat dificilă. A fost foarte greu să rămân pozitivă tot timpul”, a declarat Simona Halep, conform wearetennis.

ADVERTISEMENT

„Am rămas cu sechele. Atunci când ai probleme, când dai de necazuri, lumea te părăsește”

Deși a avut câștig de cauză la apel, Simona Halep a trebuit să înfrunte o lungă perioadă de incertitudine. Sportiva care va împlini 33 de ani . De asemenea, tenisul a învățat-o pe „Simo” să fie puternică indiferent de situație.

„Am suferit emoțional, mental. Nu mă așteptam ca revenirea să fie atât de dificilă și, chiar dacă am câștigat (n.r. – apelul), iar totul s-a lămurit, în continuare, am rămas cu ceva sechele.

ADVERTISEMENT

Am avut familia alături. Știu că sună a clișeu, dar pentru mine a fost exact cum auzisem. Că atunci când ai probleme, când dai de necazuri, lumea te părăsește. Și rămâi doar cu familia și oamenii care îți sunt foarte apropiați. Așa că, la mine, a fost la fel.

M-am izolat un pic. M-am simțit în siguranță doar alături de oamenii foarte apropiați, de familia și de niște prieteni. Tenisul m-a învățat, de-a lungul anilor, că trebuie să fii puternic. Și că trebuie să aștepți ziua următoarea pentru a da tot ce ai mai bun.

Și exact asta am făcut, încercând să păstrez, de asemenea, o gândire pozitivă. Am avut speranțe și, chiar dacă s-a ales praful de ele în multe rânduri, n-am renunțat. Știam că n-am greșit cu nimic. Cred că asta m-a ajutat să rămân acolo și să lupt în continuare”, a mai spus Simona Halep într-un interviu cu australianul Craig Gabriel.

Simona Halep despre ziua în care „soarele a dispărut”: „Am fost șocată”

Simona Halep a povestit momentul în care a aflat că a fost testată pozitiv cu roxadustat. Dubla campioană de Grand Slam a recunoscut că a fost total devastată după ce a citit mail-ul cu anunțul testului pozitiv.

„Da. Ziua în care soarele a dispărut a fost cea în care am citit e-mailul. De fapt, luna a dispărut, pentru că era noapte, eram deja în pat, în jurul orei 23.00. Îmi citeam e-mailurile, ceea ce nu fac tot timpul, și am fost șocată.

Imediat, i-am trimis un mesaj lui Patrick (n.r. – Patrick Mouratoglou), care mi-a fost antrenor atunci, și unui alt om. Am zis că nu e posibil, că așa ceva nu s-a întâmplat. I-am întrebat dacă e adevărat, dacă am citit bine mailul. Și ei au spus că da.

Apoi, așa cum ai spus tu, a fost ca și cum soarele a dispărut. Dar, de fapt, era ca și cum mi s-a stins beculețul din cap. Eram confuză, nu știam cum de s-a întâmplat așa ceva… Pentru că am fost mereu atentă, am verificat totul de o sută de ori, înainte să iau ceva. Dar am avut încredere în oamenii cu care am lucrat, am luat niște suplimente.

Erau verificate, într-un fel, pentru că pe cutia acelor suplimente scria că nu conțin substanțe interzise. Am întrebat, de multe ori, dacă sunt suplimente testate, dacă pot fi luate fără vreun risc, și mi s-a spus da. De aceea, testul pozitiv a fost un șoc mental. Ca atunci când ești lovit cu cuțitul în piept și rămâi fără aer…

„Mă simțeam de parcă ardeam în interior. Nu vedeam luminița de la capătul tunelului”

După mult timp (zâmbește). Dar, în fiecare zi, mă simțeam de parcă ardeam în interior. E ca atunci când n-ai nicio idee unde trebuie să mergi, ca atunci când nu vezi luminița de la capătul tunelului. Voiam să mă agăț de ceva dar, de fiecare dată, eram dezamăgită.

Apoi, eram în Dubai, era cam pe la ora 18.00 și m-a sunat Howard (n.r. – Howard Jacobs). Eram foarte stresată, fiindcă știam că verdictul (n.r. – de la apel) era așteptat în ziua respectivă. Și mă sună Howard, avocatul meu. Și râdea. Și mi-a zis: Îți vine să crezi? Și zic: Nu!

Știam din prima zi că proba de sânge nu valorează nimic, că n-au găsit niciodată nimic. Ei au făcut fel și fel de scenarii, acuzându-mă că aș fi făcut transfuzie sanguină. Dar era imposibil pentru mine să fac așa ceva. Chiar l-am întrebat pe Howard să-mi explice și era de-a dreptul ridicol (n.r. – acuzația legată de transfuzia sanguină).

Așa că, da, verdictul de la apel a fost o mare victorie, o mare bucurie. Și, în acele momente, eram alături de un om special și mi-a zis: Îți vine să crezi că te bucuri atât de mult pentru ceva ce n-ai făcut? A fost atât de ciudat. Viața e atât de ciudată, uneori. I-am zis că are dreptate”, a mărturisit Simona Halep.

Simona Halep nu a scăpat de fantomele suspendării pentru dopaj: „Povara s-a întors”

Simona Halep a explicat că după câteva zile de bucurie s-a confruntat din nou cu sentimentele negative aduse de suspendarea pentru dopaj. Românca a vorbit și despre divorț sau despre accidentările care o țin pe bară în această perioadă.

„Apoi, m-am bucurat în continuare, dar totul a durat câteva zile. Pentru că apoi s-a întors povara acestei situații și a rămas cu mine o perioadă. Și am fost, din nou, tristă că a trebuit să trec prin așa ceva.

Nu. Niciodată. Așa e. A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi.

Așa că încerc să reacționez cât de bine pot, să primesc lecția, să devin mai puternică, fiindcă sunt convinsă că viața mai mare multe de oferit (zâmbește). Pentru că mereu am crezut în partea bună a vieții.

N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. De aceea, acum am început să văd un pic și partea negativă a lucrurilor. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Trebuie să învăț, din nou, să am o gândire pozitivă, așteptând lucrurile bune. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta”, a dezvăluit Halep.

Simona Halep a recunoscut greșeala fatală de la revenirea pe teren: „Nu m-am antrenat, eram epuizată”

Simona Halep a acceptat un wild-card la Miami Open, la doar câteva zile după ce a aflat că a scăpat de suspendarea pentru dopaj. Fostul lider WTA a făcut un meci bun în primul tur cu Paula Badosa, însă nu suficient pentru a obține victoria.

A urmat o lungă perioadă de absență pentru „Simo”. Măcinată de accidentări, românca a refuzat wild-card-uri pe bandă rulantă și a mai evoluat un singur set, fiind nevoită să se retragă, în primul tur la WTA Trophee Clarins cu McCartney Kessler. Halep a recunoscut că s-a grăbit să revină pe terenul de tenis și asta a costat-o.

„Sincer, a fost o greșeală faptul că m-am dus la Miami. Pentru că, în luna februarie, când am avut audierile de la TAS, nu m-am antrenat, fiindcă eram epuizată. Și trăiam într-o tensiune permanentă. Mi-am zis: o să recuperez, rămânând calmă.

Dar nu m-am antrenat nici măcar o oră în februarie. Apoi, în martie, mergând direct la meci, n-a fost bine din punct de vedere fizic. Dar din punct de vedere emoțional și mental, văzând toți spectatorii din tribune, susținerea lor, am luat energie pozitivă din partea lor.

Și văzând cât de mult mă încurajează lumea la revenire, chestia asta m-a ajutat mult din punct de vedere mental. Și m-a ajutat când am văzut oamenii care erau convinși că eu n-am greșit cu nimic. De aceea, a fost important că am fost la Miami

„Mulți oameni m-au judecat, fiindcă am vorbit despre Maria Șharapova în trecut”

A fost cazul cu Tami Moore. Care a fost suspendată, a pierdut tot și a trebuit să reînceapă de la zero. Îți vine să crezi că a pierdut tot? Și acum trebuie să o ia de la capăt, deși n-a greșit cu nimic. Pentru mine, așa ceva e de neacceptat. Pentru că noi muncim toată viața, ne dedicăm viața sportului.

Apoi, vin niște oameni care nu te cunosc, fac niște teste și te judecă, în funcție de diferite scenarii. Eu am fost judecată pe baza unor scenarii legate de testul de sânge. La testul de urină, poate fi vorba de contaminare. Nivelul contaminării a fost atât de mic. Cu două zile înainte, avusesem un test negativ, așa că nici n-am avut timp să recurg la dopaj.

Nu pot să zic ce ar trebui să se schimbe. Nu e treaba mea. Dar trebuie să fii susținut în sportul pe care îl practici. De asemenea, contaminarea se poate întâmpla. Nu poți să verifici, să controlezi tot ce mănânci și bei. Dacă nivelul depistat în testul antidoping ajută la îmbunătățirea performanței sportive, OK, atunci sunt de acord cu suspendarea.

Am fost împotriva dopajului toată viața. Am fost foarte vocală în acest sens și s-a întors totul împotriva mea. Mulți oameni m-au judecat, fiindcă am vorbit despre Maria Șarapova în trecut. E un caz diferit ce i s-a întâmplat. Nu e la fel ca ce mi s-a întâmplat mie.

Oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Dar, în orice caz, sportivul trebuie să primească o șansă de a rezolva problema. Iar dacă lipsește elementul de intenție (n.r. – intenția de a trișa), e prea mult să treci prin așa ceva (n.r. – suspendarea), mai ales dacă n-ai greșit cu nimic”, au fost cuvintele Simonei Halep.

24 de titluri WTA are în palmares Simona Halep

Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 sunt turneele de Grand Slam pe care le-a câștigat Simona Halep