„Am rămas stupefiat!”. Ce a văzut Șumudică la FCSB – Sparta Praga 2-3 și unde s-a făcut diferența: „N-au mai mult de 4-5 jucători”

Marius Șumudică i-a analizat la sânge pe „roș-albaștri” după FCSB – Sparta Praga, scor 2-3, și a spus unde s-a făcut diferența pe Ghencea. Tehnicianul român a dat un verdict categoric despre fotbaliștii lui Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, concluzii după FCSB – Sparta Praga 2-3: „Am rămas stupefiat”. Unde s-a făcut diferența

și a fost eliminată de Sparta Praga în turul trei. Marius Șumudică știe unde s-a făcut diferența în partida retur de pe Ghencea și i-a pus la zid pe fotbaliștii „roș-albaștrilor”.

Marius Șumudică este de părere că „roș-albaștrii” nu au fotbaliști de nivelul play-off-ul Ligii Campionilor. Tehnicianul s-a arătat dezamăgit și de linia de mijloc de la , despre care spune că nu are forță de pătrundere.

„Am rămas stupefiat când am văzut toate declarațiile oamenilor din fotbal care îi dădeau favoriți pe cei de la FCSB. O calificare se tranșează în două manșe, a fost o dublă. Un meci s-a jucat la Praga și FCSB a arătat destul de bine, exploatând spațiile.

Ei joacă un 3-4-3, aveau nevoie de unghiuri de joc. FCSB a făcut densitate, i-a așteptat după care au avut o grămadă de situații, însă aici intervine și valoarea jucătorului. Șut nu are voie să nu dea gol când driblează și rămâne cu poarta goală.

Aici se face diferența, un jucător de valoare care are în ADN acest nivel nu are voie să rateze. Băluță are o fază pe 8 metri de unde ziceam că trebuie să învețe de la Florinel Coman cum se dă la colțul lung, el a dat în colțul scurt”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „FCSB nu are mai mult de 4, 5 jucători care să joace un play-off de Champions League”

„Aceeași situație o are jucătorul de la Sparta Praga, care se deschide ușor cu Crețu și o pune la colțul lung. Și Olaru face asta la un moment dat, dar portarul se află puțin spre colțul scurt și o atinge în ultimă etapă.

FCSB nu are mai mult de 4, 5 jucători care să joace un play-off de Champions League cu șanse reale de calificare. Viteză și forța sunt două calități motrice extraordinar de importante în fotbalul modern.

Forța se poate îmbunătăți, la viteză poți să mai aduci un beneficiu de până la 7%. Dacă ești un jucător lent nu poți să fii un jucător de viteză, dar dacă ești un jucător fără masă musculară, poți să pui masa musculară. Este o prostie că pierzi din viteză dacă pui masă musculară”, a spus Șumi.

Marius Șumudică, despre prestația lui Adrian Șut: „Este într-un declin total”

„FCSB nu are un mijloc capabil să controleze și să împingă jocul. Olaru este un jucător la un nivel peste campionatul nostru. În primele patru, cinci echipe din Turcia nu joacă nimeni din România, însă are o cotă până în 5 milioane.

El se exprimă în cadrul unei echipe care nu îl ajută foarte mult. Am spus de la început că nu poți să ajungi în Champions League cu mijlocași ca Șut și Lixandru. Unul a jucat la Mioveni în urmă cu doi ani, nu au ADN în cupele europene.

Șut este într-un declin total, m-au întrebat cei de la Trabzonspor în urmă cu un an și jumătate, iar eu am vorbit frumos de el. Am vrut să se realizeze acel transfer, am încercat să ajut toți jucătorii români.

Uitați ce se întâmplă cu FCSB când intră Edjouma și Baba Alhassan ca forță de pătrundere. Baba Alhassan are o fază în care ia trei, patru, însă nu are finalizare și dă una în tribună. Ei nu au forță la mijlocul terenului și nu poți să te bați să câștigi dueluri. În prima repriză au pierdut toate duelurile”, a mai spus antrenorul.

