„Am rămas tot la butelii!”. Cristi Borcea, dezvăluiri despre afaceri și cum e să fii milionar

într-o discuție unu la unu cu gazda show-ului, Horia Ivanovici. Fostul conducător al clubului din Ștefan cel Mare a vorbit despre afacerile sale și viața de milionar.

Cristi Borcea a vorbit despre presupusele afaceri cu Dan Șucu: „Nu am vorbit niciodată cu el”

În urmă cu ceva timp, prin presă au apărut zvonuri care spuneau că Dan Șucu și Cristi Borcea ar fi avut o afacere împreună. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, fostul patron al „câinilor” a pus punct speculațiilor ce au luat amploare în mass-media.

ADVERTISEMENT

„Nu am afaceri cu domnul Șucu. Nu am vorbit niciodată cu el. Poate doar printr-o asociație prin care sunt și eu implicat. Nici cu Simona Halep nu am afaceri.

Tu știi afacerile mele. Tu știi că eram și înainte cu buteliile. Și azi la fel”, a dezvăluit Cristi Borcea în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, fostul patron a mai recunoscut că, deși o cunoaște personal pe Simona Halep, acesta nu a făcut deloc afaceri cu fostul număr 1 WTA. „Mă cunosc cu Simona Halep, dar nu am nicio treabă cu ea. Tot cu buteliile sunt. Am rămas cu ele”, a mai spus Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Borcea, dezvăluiri despre viața de milionar: „Nu este ușor!”

care are premierea în fiecare luni, marți și vinderi, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, despre viața de milionar, fostul patron al celor de la Dinamo București a declarat că nu e deloc ușor.

ADVERTISEMENT

„Sunt unul dintre puținii care, în ultimii 35 de ani, am fost constant. Milionar constant. Am 9 copii. Gândește la impozitele de la școală, meditații. Îți dai seama ce probleme sunt. Am și peste două mii și ceva de angajați. Nu este ușor ca milionar.

Lumea este invidioasă, dar dacă nu este înseamnă că nici tu nu ești puternic. Pe tine nu este invidioasă lumea? „Ia uite bă ce mare a ajuns Horia! Ce mare, puternic și șmecher este!”.

ADVERTISEMENT

Diferența este, chiar dacă am mai avut și altercații amândoi, ca am avut mentalitate de învingător, de conducători. Tot timpul am fost invidiați”, a mai spus Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Borcea, dezvăluiri despre afaceri și cum e să fii milionar