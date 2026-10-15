„Am refuzat Juventus, mulți se duc acolo și ajung în liga a doua din România!”. Filip Stojilkovic, interviu fără perdea despre presiune, credință și sfatul de aur primit de la Daniel Pancu

ADVERTISEMENT

Filip Stojilkovic este vârful cu care Rapid speră să atace titlul în SuperLiga. Elveţianul cu origini sârbeşti a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care a dezvăluit ce i-a transmis Daniel Pancu la o cină privată şi motivul pentru care a refuzat Juventus. Stojilkovic a vorbit despre presiune, credinţă şi cel mai important moment al carierei.

Filip Stojilkovic, interviu fără perdea! Cel mai bun prieten este un român cu care a jucat la Zurich

Atacantul în vârstă de 26 de ani a fost decisiv în victoria Rapidului împotriva celor de la U Cluj, scor 4-3 . După un start mai greoi, atacantul Rapidului s-a dezlănţuit pe Cluj Arena şi înaintea meciului cu Corvinul Hunedoara a vorbit pentru FANATIK, într-un interviu fără perdea pe care îl puteţi parcurge mai jos:

ADVERTISEMENT

Filip, în primul rând, felicitări. Cum te simți după ce ai marcat o dublă împotriva Clujului?

– Salut. Vă mulțumesc pentru felicitări. Mă simt foarte bine, dar mă simt și mai bine pentru că am luat cele trei puncte.

Aș vrea să te întreb de la început cum ai ales fotbalul. Știu că provii dintr-o familie de sportivi…

– Da, am început la cinci ani, deci când mergeam la grădiniță jucam mereu fotbal. Nu știu, l-am admirat pe fratele meu, el juca fotbal, prietenii lui jucau fotbal, așa că mergeam cu ei să joc și așa a început totul.

ADVERTISEMENT

Dragoste la prima vedere.

– Da.

Știu că ai vorbit românește de la o vârstă fragedă pentru că ai avut un coleg, Alex Herlea, la Zürich.

ADVERTISEMENT

– Ah, da. Cel mai bun prieten al meu.

Cum a fost această prietenie cu el?

– El este în continuare cel mai bun prieten al meu. Este român, dar locuiește în Zürich. Nu vorbesc românește, dar știu lucruri normale precum „Ce faci, bine?” și glumim.

ADVERTISEMENT

Te-a învățat și altceva în română pe lângă asta? Poate cuvintele urâte?

– Cuvintele urâte da, dar pe cele normale nu.

Nu vede transferul la Rapid ca pe un pas înapoi: „Nu am vrut să joc în Serie A la o echipă mică”

Pe cele normale nu. Ai reușit să înveți aici?

– Voi începe curând să iau lecții cam o oră pe zi.

Cum s-a dezvoltat cariera ta de-a lungul anilor? Pentru că ai reușit să ajungi la un nivel înalt în fotbal până acum.

ADVERTISEMENT

– A fost o perioadă grea, dar mentalitatea mea este să nu renunț niciodată. Uneori fac un pas pe care oamenii nu îl înțeleg, dar până la urmă ajung acolo unde trebuie. De exemplu, când am mers în Polonia, oamenii se întrebau „De ce Polonia?”. Iar după șase luni jucam în Serie A. A fost greu, m-am maturizat mental, iar acum totul este perfect.

Acum este foarte bine pentru că unii oameni au văzut că ai jucat în Bundesliga și în Serie A, iar pentru mulți, SuperLiga este un pas înapoi, deși tu ai spune altceva. De ce crezi asta?

– De ce un pas înapoi? Cred că aveam mai multe opțiuni când am venit aici, dar nu am vrut să joc în Serie A la o echipă mai mică. Acolo doar te aperi și nu sunt fericit cu asta. Aici văd un proiect, jucăm un fotbal ofensiv și asta îmi place. Am ocazii, primesc ocazii, creez ocazii, de aceea îmi place și de aceea am venit aici.

De ce a refuzat oferta de la Juventus: „Se duc și după aceea ajung să joace în liga a doua sau a treia din România”

Am citit despre tine că ai refuzat o ofertă de la Juventus în urmă cu câțiva ani. De ce ai luat această decizie? Pentru că mulți fotbaliști tineri merg acolo chiar dacă poate nu au șanse.

– Da, dar ei se duc și după aceea ajung să joace în liga a doua sau a treia din România. Eram tânăr, a fost acum cinci-șase ani, iar planul era să joc la echipa a doua cu contract profesionist, dar nu mi-am dorit asta. Am rămas la Sion, iar apoi m-am transferat în Germania. Știam că la acea vreme nu eram pregătit să joc acolo, așa că nu avea sens să merg. Îmi doream un club la care să pot juca.

Înțeleg. Cum se simte un fotbalist când se plătește o sumă mare de bani pentru el? Cum a fost cazul tău la Darmstadt sau la Pisa. Te face să simți o presiune mai mare în legătură cu ceea ce trebuie să oferi sau este un sentiment bun pentru că te simți valoros?

– Nu, eu spun că dacă pui presiune pe tine, te distrugi mental, dar eu cred în Dumnezeu și nu îmi este teamă de presiune. Nu pun presiune pe mine. Vreau doar să fiu fericit pe teren și la antrenamente. Aici sunt fericit, foarte fericit. Colegii sunt fantastici, fanii sunt fantastici, antrenorul este fantastic, totul este fantastic, deci nu pun presiune pe mine.

A ales să joace pentru echipele de tineret ale Elveţiei în detrimentul Serbiei: „Încă pot juca pentru ambele”

Cum a fost experiența ta internațională? Te-a ajutat să te dezvolți ca fotbalist? Este important să mergi și să joci la echipele naționale, chiar și când ești la cluburi mai mici?

– Da, desigur. În multe țări. Sigur. Este o experiență. Zbori în diferite țări, vezi multe locuri și am jucat și la Under-21, alături de jucători mai în vârstă, născuți în ’97, ’98 sau ’90. Am învățat multe de la acești jucători. Sunt fantastici, iar experiența este grozavă, te ajută să crești și la nivel de personalitate.

Te-a deranjat faptul că presa sârbă a scris la un moment dat că ai ales Elveția și nu Serbia?

– Nu am ales, încă pot juca pentru ambele. Nu am jucat încă pentru prima reprezentativă a niciuneia. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor.

Cum a ajuns la Rapid: „Aici am avut un sentiment bun”

Cum ai ajuns la Rapid? Cum au decurs discuțiile?

– Aveam câteva opțiuni și îmi doream să plec din Italia. Când aleg un club, vreau mai întâi să vorbesc cu directorul sportiv. Apoi asculți care este proiectul. În fotbal sunt mulți directori sportivi care doar vorbesc, dar aici am avut un sentiment bun cu Marius. Mi-am dat seama că este serios, că are un proiect și că are încredere în mine. Acesta a fost primul aspect. Apoi am vorbit cu antrenorul, el mi-a arătat calitățile mele, iar eu și impresarii mei am avut un sentiment foarte bun. De aceea am ales Rapid.

Cum a decurs acomodarea aici, cum este relația ta cu clubul și cum vezi fanii pe stadion?

– Înainte să vin aici, mi-au spus că voi vedea la primul meci de acasă. . Fanii au fost și ei acolo, deși este un drum lung, a fost uimitor. Apoi mi-au spus să aștept să văd săptămâna viitoare. Am jucat împotriva lui Dinamo și a fost fantastic. Sunt foarte vocali.

Ce spune de zvonul că a venit la Rapid pentru că e un antrenor „mai nebun” ca el: „Nu îl cunoşteam dinainte”

Ai spus că ai vorbit cu antrenorul. Voiam doar să clarific un lucru. Există acest zvon că ai venit la Rapid pentru că au un antrenor mai nebun decât tine. Este adevărat?

– Nu am spus niciodată asta, nu știu cine a inventat-o. Tocmai de aceea am vrut să clarific. Este fals. Cum aș fi putut spune așa ceva din moment ce nu îl cunoșteam pe antrenor? Am vorbit o singură dată la telefon despre venirea mea aici, am avut un sentiment bun, dar nu îl cunoșteam dinainte.

Cum este relația cu colegii? Ai menționat că ai fost primit foarte bine aici.

– Bună. Sunt fericit, chiar sunt foarte fericit. Vin în fiecare zi cu bucurie la antrenamente pentru că vestiarul este uimitor, oamenii sunt grozavi, iar dacă ai o atmosferă loială și pozitivă, dai randament și pe teren. Cred că vedem asta la fiecare meci, cum a fost și la ultimul meci, cu scorul de 3-4. Dacă nu ai o atmosferă de echipă unită în vestiar, nu poți câștiga un astfel de meci. Noi l-am câștigat pentru că am rămas uniți.

Cină cu Pancu în pauza internaţională: „Dacă te gândești prea mult, ești pierdut”

Când nu marchezi ca atacant, simți o presiune? Simți presiunea că trebuie să marchezi pentru a te descătușa sau lucrurile nu stau așa?

– Când eram tânăr simțeam presiune, dar acum vorbesc serios, nu. Sunt concentrat pe jocul meu, vreau să ajut, iar dacă nu marchez, ofer pase decisive și ajut echipa să câștige. Golurile vor veni de la sine, prin antrenament și credință în Dumnezeu. Cred cu adevărat în Dumnezeu, El are un plan pentru mine. Așa că merg la meci cu intenția de a munci, iar rezultatele vor apărea. Nu permit presiunii să mă afecteze și cred că nici antrenorul nu pune presiune pe mine.

A avut Daniel Pancu o conversație cu tine în această pauză internațională?

– Da, am vorbit.

S-a spus că ați ieșit la restaurant sau la o masă și ați stat de vorbă.

– Am fost la cină doar pentru a discuta despre cum mă simt, dacă totul este în regulă, dacă sunt sănătos și dacă familia mea este bine. Mă ajută mult faptul că a fost și el atacant. De aceea am ieșit la cină, pentru că știe că un atacant, dacă nu marchează trei sau patru meciuri, începe să gândească prea mult. Iar dacă te gândești prea mult, ești pierdut. Dar eu sunt calm din acest punct de vedere și mă simt norocos că am un antrenor ca el care să mă ajute.

Cum se caracterizează Stojilkovic: „Suflet bun, amabil, fac glume, sunt amuzant”

Peste două săptămâni urmează derby-ul cu FCSB. Este principalul derby pentru Rapid. Te-ai gândit la genul acesta de meciuri? Sunt speciale pentru tine într-un fel?

– Deocamdată mă gândesc la meciul de sâmbătă (n.r. cu Corvinul). Serios vorbind, știu că peste două săptămâni jucăm împotriva FCSB-ului, dar mă concentrez pe sâmbătă. Vrem să câștigăm fiecare meci. Nu doar că trebuie, dar în primul rând ne dorim asta. Așa că mai întâi este meciul de sâmbătă, iar apoi derby-ul.

Este un obiectiv pentru tine să fii golgheterul campionatului românesc acum?

– Vom vedea.

Cum te-ai caracteriza?

– Am un suflet bun. Sunt amabil, fac glume, sunt amuzant. De asemenea, ajut foarte mult. Colegii știu că, dacă au nevoie de ajutor și pot, îi voi sprijini. Tinerii jucători pot învăța lucruri de la mine, de la Moruțan sau de la Dobre. Tinerii pot privi la ce facem noi și pot proceda la fel, chiar și în plan personal dacă au probleme sau nu sunt fericiți. Toți din vestiar știu că pot veni la mine dacă vor să vorbească, sunt mereu aici pentru ei. Cred că sunt un tip normal, o fire ușoară, nu sunt deloc complicat.

Cel mai complicat moment al carierei: „Când eram mic aveam doar fotbalul, nimic altceva”

Înțeleg. Am văzut că ai multe tatuaje. Există o poveste specială pentru fiecare dintre ele?

– Brațul stâng reprezintă religia, legătura cu Dumnezeu. Iar pe partea dreaptă am ceva legat de felul în care am crescut.

Ai menționat perioadele dificile din perioada în care ai crescut și ai devenit un fotbalist adevărat, la un nivel înalt. Care a fost cel mai greu moment din cariera ta?

– A fost greu când eram mic pentru că aveam doar fotbalul, nu aveam altceva. Nu eram pasionat de școală. A fost o perioadă dificilă, nu eram un elev eminent, aveam doar fotbalul. Când vezi că părinții tăi îți oferă totul, deși nu eram nici bogați, nici săraci, eram o familie normală, realizezi cât de greu este și simți că trebuie să faci ceva cu viața ta. De aceea am fost atât de determinat să obțin mai mult și să devin fotbalist profesionist. Desigur, este o perioadă dificilă când nu joci la o echipă, dar trebuie doar să rămâi calm.

Obiectivul este să câștigați campionatul aici?

– Vom vedea. Am discutat cu echipa despre ce vrem și ce nu vrem, dar nu declarăm nimic public.

În final, este un obiectiv pentru tine să rămâi aici pentru o perioadă mai lungă? Ești împrumutat pe un an, cu posibilitatea de a rămâne. Ți-ar plăcea să rămâi?

– Da.

Flash Stojilkovic: