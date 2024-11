„Am regretat gestul după 20 de minute!”. Adrian Mititelu a explicat de ce a intrat pe teren la FCU – Ceahlăul: „Bodescu mi-a spus că el e stăpânul arbitrajului”

Adrian Mititelu a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA pentru a comenta gestul făcut în weekend. nemulțumit că „centralul” Cristian Moldoveanu a dictat penalty pentru oaspeți.

Adrian Mititelu, după ce a intrat pe teren la FC U Craiova – Ceahlăul: „N-am putut să mă controlez”

și a pus tunurile pe Gabriel Bodescu. Patronul lui FC U Craiova susține că echipa sa are parte de arbitraje slabe din cauza secretarului general adjunct al FRF.

„Am regretat după vreo 20 de minute. Dar era prea târziu. Nu și-o merita. Mi-au făcut mie furăciuni mult mai mari. Dar n-am putut să mă controlez. Probabil și că nu exista o organizare ca la Liga 1. Asta a fost.

Am simțit că a fost premeditare. Știu cum gândește Bodescu, știu cum acționează. Aproape meci de meci am fost ciupit și la Liga 2. S-a umplut puțin paharul. Sunt cu țintă pentru că el acționează în consecință. Faptul că i-am deschis foarte multe acțiuni în instanță și am sesizat autoritățile că există mandate ilegale la federație și federația e condusă de persoane ilegitime, care stau acolo ilegal, ei au luat foc și încearcă pe toate părțile să mă saboteze.

Arbitrajul e arma pe care o controlează foarte bine Bodescu. El mi-a recunoscut personal treaba asta. Acum vreo 3 ani de zile. Mi-a zis că arbitrajul e arma lui, că el controlează arbitrajul. Vă dau cuvântul de onoare, că acum 3-4 ani, când aveam o relație bună, pentru că se simțeau vinovați. Când au luat puterea la Federație au încercat să repare. Prin cuvinte frumoase, prin diferite chestiuni legate organizarea legilor interioare au încercat să ofere cât de cât o vorbă bună sau gesturi de curtoazie ca să își mai spele din păcate.

Mi-a zis că el e stăpânul arbitrajului. Nu a folosit cuvintele astea, dar mi-a recunoscut că el face, el drege. Acest domn (n.r. – Vassaras) care conduce arbitrajul a fost pus de paravan. Să pară că noi avem un mare expert internațional, dar de fapt arbitrajul îl conduce Bodescu cu prietenii lui. Și am înțeles că acest domn are niște relații pe la UEFA și să îi ajute acolo. Îi ajută pe ei ca persoane, nu fotbalul românesc ca și organizație.

Inițial a vrut el să mă ia cu vrăjeală, prin anumiți interpuși, că au fost doar greleși de arbitraj. Dar acum mi-am dat seama pentru că sunt prea multe”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Meci de meci sunt dezavantajat”

După 12 etape în Liga 2, FC U Craiova este pe locul 14, cu 14 puncte, la cinci lungimi de play-off.

„S-ar putea că băiatul ăsta (n.r. – Cristian Moldoveanu) să fi greșit. Dar vine în contextul în care meci de meci sunt dezavantajat. Și în Liga 1 știți foarte bine, au fost greșeli foarte grave. Sunt și eu om și nu pot să mă controlez”, a adăugat patronul lui FC U Craiova.

