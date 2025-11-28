„Am rezolvat-o mai repede anul ăsta decât anul trecut. Cel mai prost meci!”. Meme Stoica, ironie tristă despre parcursul european al FCSB. A remarcat doar 3 jucători. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Seria dezamăgitoare de rezultate continuă la FCSB după 0-1 în deplasare cu Steaua Roșie. Mihai Stoica a reacționat a doua zi după meci și a spus în direct ce l-a dezamăgit extrem de tare la echipa lui.

Mihai Stoica, impresionat de atmosfera de la Belgrad. „A fost ceva senzațional!”

Mihai Stoica a intrat în direct și și-a început discursul cu laude pentru atmosfera de pe stadionul „Rajko Mitic”. Oficialul campioanei României a lăudat scenografia fanilor sârbi și a mărturisit că rar i-a fost dat în fotbal să vadă o asemenea primire a unei echipe adverse.

„Am rezolvat-o mai repede anul acesta decât anul trecut. Ceea ce am văzut la începutul meciului, mărturisesc, este o premieră pe un stadion, într-o competiție europeană. Când suporterii noștri au scandat Serbia, Serbia… Toți cei de 27 de mii de spectatori au început să aplaude, iar scenografia pregătită de ultraseria Stelei Roșii a fost deosebită. A fost ceva senzațional.

După aia s-a năruit totul. Am avut așa senzația că numai asta nu a mai făcusem. Am reușit să pierdem 10 contra 11, parcă trebuia să încununăm anul ăsta și cu o înfrângere în 11 contra 10. Culmea e că înainte de meci, într-un scurt interviu, chiar asta am spus. Dom’le, poate că nu o să pățim ca la Basel, să jucăm 10 contra 11, poate vom juca 11 contra 11 sau cine știe, poate 11 contra 10. Am zis eu bine, dar nu m-am gândit niciodată că putem să realizăm și să bifăm și contraperformanța asta. Ce a fost, a fost de uitat cât mai repede!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Cine sunt remarcații lui Mihai Stoica după Steaua Roșie – FCSB 1-0

Chiar dacă , Mihai Stoica a ținut totuși să scoată în evidență 3 jucători pentru prestațiile avute. Mai exact, președintele bucureștenilor i-a menționat pe Lukas Zima, Daniel Graovac și pe David Miculescu.

„Echipa a arătat foarte rău. Am avut trei fotbaliști care s-au ridicat la nivelul așteptărilor, în opinia mea. Zima, Graovac și Miculescu. În rest, n-ai ce să mai spui!”, a mai spus Meme.

Fotbalistul pus la zid de Mihai Stoica după Steaua Roșie – FCSB 1-0

Ulterior, Mihai Stoica a adus în discuție și numele jucătorului care l-a dezamăgit enorm în meciul de joi seară. Oficialul campioanei României nu își explică ce se întâmplă cu Ngezana,

„Unii s-au întrecut… În viața mea n-am criticat jucătorii, dar… Nu știu ce se întâmplă cu băiatul ăsta (n.r. – Siyabonga Ngezana). Nu poți să faci gafă după gafă când tu, doi ani de zile, ai jucat aproape perfect

Dar, ce să facem? Mergem mai departe. Sperăm să terminăm cât mai repede anul ăsta și să facem cât mai multe puncte până când vom reuși să ne dăm restartul pe care îl tot așteptăm. Pare că vine, dar zici că e un vis. Ești aproape să apeși tasta, dar parcă se îndepărtează din ce în ce mai tare!”, a punctat MM Stoica.

Cum a catalogat Mihai Stoica prestația FCSB-ului cu Steaua Roșie. „Asta e greu de digerat!”

Campania FCSB-ului din Europa League în acest sezon se află la polul opus cu cea din stagiunea trecută. Chiar dacă bucureștenii au mai suferit și alte eșecuri până acum, Mihai Stoica crede că rezultatul de la Belgrad a venit după „cel mai prost meci al anului”.

„Cel mai prost meci de anul acesta, indubitabil. N-am întâlnit un adversar care să ne pună probleme mari. Ne-am pus singuri probleme. Echipa noastră reușea în 10 contra 11, cu PAOK, să mențină un rezultat aproape jumătate de meci și să reușească să câștige un meci contra lor. PAOK e cel puțin la nivelul Stelei Roșii, dacă nu e chiar mai bună.

Poți să o dai pe ghinion. O singură fază putea schimba cursul meciului, bara lui Cisotti, dar mult prea puțin. Am mai avut ocazii, era logic să avem cu un om în plus. Cartonașul roșu a fost acordat cu lejeritate, era de galben în opinia mea. Nu a fost o armă cotul și nici o fază clară de poartă. Iar ocaziile meciului le-au aparținut lor, în 10 contra 11, și asta e greu de digerat!”, a concluzionat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.