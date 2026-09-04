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Preşedintele CS U Craiova dă de pământ cu noile transferuri ale echipei: “Am riscat foarte mult! Nu poţi lăsa echipa în inferioritate aşa”

Pavel Badea a analizat victoria Universității Craiova cu FC Bacău, scor 2-1, și a criticat prestația noilor transferuri. Ce a spus despre Baptiste Roux.
Alex Bodnariu
04.09.2026 | 17:40
Presedintele CS U Craiova da de pamant cu noile transferuri ale echipei Am riscat foarte mult Nu poti lasa echipa in inferioritate asa
EXCLUSIV FANATIK
Noile transferuri ale Craiovei, criticate după meciul de Cupă! Pavel Badea: „Trebuie să vină cu un plus”
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Oltenii au câștigat meciul de debut din Cupa României. Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în partida cu FC Bacău. Formația din Bănie a tremurat însă în partea secundă, atunci când a rămas în inferioritate numerică. Pavel Badea, președintele clubului, a analizat jocul și a vorbit despre debutul noilor jucători, Lameira și Roux.

Baptiste Roux, debut complicat la U. Craiova: gol și cartonaș roșu

Universitatea Craiova s-a chinuit serios la Bacău, în primul meci din grupele Cupei României. Deținătoarea trofeului s-a impus cu 2-1 în fața formației din Liga 2, însă a avut mari emoții în repriza secundă. Steven Nsimba a deschis scorul în minutul 25, iar Baptiste Roux a făcut 2-0 chiar înainte de pauză. Francezul, transferat cu mai puțin de 24 de ore înaintea partidei, a fost trimis direct în primul „11” de Filipe Coelho și a marcat la debut.

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FC Bacău nu a renunțat și a revenit în joc imediat după pauză. Robert Ciobanu a redus din diferență în minutul 52, iar moldovenii au pus apoi presiune pe defensiva oltenilor. Situația s-a complicat și mai mult în minutul 78. Baptiste Roux a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, astfel că și-a încheiat debutul cu un gol și un cartonaș roșu.

Noile transferuri ale Craiovei, criticate după meciul de Cupă! Pavel Badea: „Trebuie să vină cu un plus”

Pavel Badea, președintele clubului din Bănie, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre meciul de la Bacău. Acesta este de părere că jucătorii intrați în partea secundă nu au adus plusul așteptat. Mai mult, oficialul echipei a spus câteva cuvinte și despre debutul lui Roux, cel care și-a pus serios echipa în pericol atunci când a fost eliminat.

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„Plusul a fost, din punctul meu de vedere, prima repriză. Echipa a arătat seriozitate pe un teren dificil. Nu am jucat prea multe meciuri pe un astfel de teren sintetic. În repriza secundă, schimbările care trebuiau să aducă un plus, întrucât au intrat jucători transferați recent, care trebuiau să demonstreze, nu au fost la fel de bune. Nu au arătat ceea ce se aștepta de la ei. În repriza a doua am văzut o cădere. Ne putea costa. Sperăm ca jucătorii noi să se integreze în stilul de joc al echipei. Trebuie să vină cu un plus de valoare. Jucătorii noi au intrat în repriza a doua și nu au reușit să facă acest lucru.

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Fundașul central a marcat, a fost la locul corect, dar nu poți să greșești și să lași echipa în inferioritate. Te-au driblat, ai doi în spate care pot interveni. Am riscat foarte mult. Și antrenorul a avut o formă de nemulțumire. Roux poate fi util dacă joacă. Dacă ia cartonașe roșii, nu știu. Are înălțime, se vede calitatea. A fost primul meci. Vom vedea în următoarele etape”, a declarat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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