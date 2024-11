Universitatea Craiova a dat o lovitură de imagine prin numirea lui Sorin Cârțu în funcția de președinte onorific al clubului. .

„Am să evit acest lucru!” Ce nu va face Sorin Cârțu la revenirea la Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a fost invitatul lui , a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Noul oficial al Universității Craiova a povestit în ce constă noua sa funcție.

Președintele onorific de la Universitatea Craiova a declarat că va putea oferi sfaturi tuturor celor din interiorul clubului, inclusiv antrenorului Costel Gâlcă, pe care Cârțu îl așteaptă în birou. Totodată, noul oficial a mărturisit că nu va mai putea oferi atât de multe informații în spațiul public, așa cum o făcea în cadrul FANATIK SUPERLIGA.

„(N.r vei avea discuții și cu Costel Gâlcă?) Se pot face, dacă își dorește. În punctul executiv este în continuare Mihai.. tot el și pe partea economică. Dacă antrenorul își dorește, ușa biroului meu este mereu deschisă și oricând sunt liber să împărtășesc informații.

Acum știi cum e, tot ce am vorbit la FANATIK în toată perioada aceasta, în care am schimbat pozițiile, nu cred că se va mai putea întâmpla.

(N.r îi vei spune și lui Gâlcă ce ne-ai spus și nouă?) Da! O să fiu în interiorul clubului aceeași voce pe care ați ascultat-o la FANATIK. În afară o să fie mai puțin.

Orice comentariu al meu despre un jucător sau despre decizia antrenorului cu o tentă critică se poate interpreta ca o “bombă”, că Sorin Cârțu îl atacă le X, că e în conflict, scandal, război și astfel că o să evit acest lucru. Mi se pare normal.

Eu, care sunt într-o poziție de președinte, nu pot să spun aceleași lucru pe care le spuneam când eram cu voi, cu FANATIK-ul, și îmi exprimam un punct de vedere asupra unui numitor”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

„Inițiativa a venit din partea lui Mihai Rotaru”

Sorin Cârțu a continuat dialogul cu moderatorul Cristi Coste și a dezvăluit că patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a fost cel care a avut inițiativa și a hotărât să îi ofere fostului antrenor o poziție oficială în cadrul clubului.

„(N.r inițiativa a venit de la Mihai Rotaru, nu?) Da! Știi cum e, din poziția mea nu pot să mă bag singur în seamă. Noi am ținut legătură tot timpul, iar el știe că n-am retras nimic din ce am spus la FANATIK sau cu el 1 la 1.

Eu în general nu am vorbit pentru că am vrut să fie vreo răutate, am făcut-o pentru că erau niște opinii pertinente și care aveau argumente, pentru că întotdeauna m-am bazat pe argumente”, a încheiat Sorin Cârțu.

