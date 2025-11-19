Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Am sărit până la lustră!”. Golul care l-a bucurat cel mai mult pe Șumudică în ultima zi de preliminarii mondiale

Marius Șumudică s-a bucurat copios în ultima zi a preliminariilor Campionatului Mondial. Meciul care i-a făcut seara frumoasă fostului antrenor de la Rapid.
Alex Bodnariu
19.11.2025 | 12:45
Golul care i-a făcut seara mai frumoasă lui Marius Șumudică
Marius Șumudică a avut o seară grea marți. Fostul antrenor de la Rapid a avut însă două motive de bucurie. România a învins San Marino cu scorul de 7-1, iar Bosnia a ratat calificarea la Campionatul Mondial după remiza cu Austria de la Viena.

Bosnia și România își vor juca ultima șansă la calificare la Mondial în martie, la baraj

Bosniacii au fost aproape de o calificare istorică la Campionatul Mondial de anul viitor. Fosta adversară a României a condus Austria la Viena cu 1-0, însă s-a văzut egalată și merge la baraj, acolo unde va evolua și România.

Doar că România va da piept la baraj cu adversari din prima urnă valorică, în timp ce Bosnia va avea un traseu ceva mai facil, cel puțin la prima vedere. Cele două s-ar putea întâlni însă în meciul decisiv, asta doar în cazul în care își câștigă partidele din prima manșă.

De ce s-a bucurat Marius Șumudică de calificarea Austriei la Campionatul Mondial

Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, s-a bucurat copios la golul egalizator înscris de austrieci în poarta celor din Bosnia. Tehnicianul nu ar fi vrut să vadă echipa din fosta Iugoslavie la turneul final, după cele trăite de tricolori la Zenica.

„Ce m-am bucurat! Ce am sărit când a dat Austria gol. Am sărit până la lustră! Să te jignească și să te trateze în halul ăsta… Ziceai că joci… nu aș vrea să jignesc pe nimeni. Și stadionul ăla… cum arată! Nu se poate. Tot ei erau ăia care se plângeau”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, deranjat de organizarea de la Zenica

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a criticat în termeni duri felul în care tricolorii au fost primiți la Zenica de bosniaci. Atmosfera a fost una ostilă. Suporterii și jucătorii din țara noastră au fost înjurați de fanii rivali și bruscați serios de forțele de ordine.

„Nu se poate juca în condițiile astea, iar din momentul ăla am cedat în toate duelurile. Chiar și în duelurile pe care le-am câștigat, tot ei au câștigat prin arbitraj. O rușine când mă uit în ce hal de stadion jucăm. Jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem așa cum au strigat (n.r. – țigani), atunci cum sunt ei în condițiile pe care le au? E imposibil să joci în aceste condiții inumane. Nu mă întrebați dacă rămân, că nu vă răspun nimic!”, spunea Mircea Lucescu după meciul de la Zenica.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
