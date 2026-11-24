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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Florin Vulturar, un agent FIFA cunoscut în special pentru colaborările strânse cu cluburi din SuperLiga României, a aruncat bomba și a anunțat că a semnat un contract cu cel mai mare club de fotbal din lume, Real Madrid. Ce proiect unic pentru țara noastră se pune la cale pentru anul 2027.

Lovitură uriașă pentru fotbalul românesc. Florin Vulturar anunță semnarea unui contract cu Real Madrid: „Nu a mai fost niciodată așa ceva în România”

Activitatea profesională a lui Florin Vulturar din ultimii ani a fost una de mare succes pe piața de mercato. De numele acestui agent se leagă mai multe mutări spectaculoase în sau dinspre fotbalul românesc. Acum, impresarul pune la cale o mișcare de-a dreptul spectaculoasă. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Vulturar a anunțat în premieră o colaborare cu Real Madrid.

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În 2027, se va implica într-o tabără de pregătire în România, „cum n-a mai fost niciodată!”. „(n.r. Ai un proiect foarte important, cu un nume mare? Cu cel mai mare club din fotbalul mondial?) Da, într-adevăr, am semnat un contract cu Real Madrid, cu academia. O să fie anul viitor un turneu, primul, cum n-a mai fost niciodată în România. E primul din istorie. O să fie o tabără Real Madrid în România. Un proiect cu Fundația Real Madrid pe care îl aștept de un an jumate. De doi ani de zile lucrăm la acest proiect.

În sfârșit am reușit să semnăm contractul cu cei de la Fundația Real Madrid. Eu cred că o să fie un turneu de mare, mare succes. În ianuarie o să dăm drumul din toate punctele de vedere. Mă refer la site, la prezentare. Și sper să fie un proiect de mare, mare succes pentru copiii din România. O să fie o tabără pentru copii de 6-17 ani. O să fie multe, multe surprize: antrenori care o să vină de la Real, de la academie. O să fie o experiență pentru toți copiii care visează să simtă ce înseamnă spiritul Real Madrid”, spune Vulturar.

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Ce zonă din România va găzdui această tabără cu Real Madrid

Până pe 10 ianuarie 2027 se va ști cu siguranță pe ce dată va avea loc acest turneu. Întrebat în ce zonă din România va fi organizat marele eveniment în colaborare cu Real Madrid, : „Până pe 10 ianuarie o să avem data, o să avem tot. (n.r. Unde va fi ca locație?) În principiu, deși nu am semnat încă cu Fundația Real Madrid, turneul va fi în zona Pipera – Voluntari”.

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Acest turneu constă, de fapt, într-o tabără de vară în care copiii de 6-17 ani din România vor intra practic în atmosfera unui club ca Real Madrid, din perspectiva modului de pregătire. „O să fie o tabără în care o să vină tot ceea ce înseamnă Real Madrid: antrenori, infrastructura, tot. Copiii de la 6 la 17 ani o să facă antrenamente, timp de 7 zile, cu antrenorii de la Real. Să simtă tot ce înseamnă Real Madrid: spiritul, modul de antrenament. Practic, vor vedea ce înseamnă o săptămână de antrenament la Real Madrid”.

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Mai multe echipe din România, invitate la această tabără Real Madrid

Un astfel de eveniment, de interes uriaș, reprezintă un prilej de acumulare de experiență pentru tinerii fotbaliști, dar și pentru antrenorii unor academii din România. Florin Vulturar spune că a invitat mai multe cluburi la această tabără Real Madrid din 2027: „Am discutat cu câteva echipe din România care doresc să participe. Cu mult drag îi așteptăm să fie și ei parte la antrenamente, la tot ce înseamnă această tabără. Este o experiență bună pentru toată lumea”.

Agentul de jucători mai punctează faptul că la acest proiect se lucrează de mai bine de un an și jumătate. „(n.r. Ați muncit mult la acest proiect?) Da, foarte, foarte mult. Este un proiect de un an și jumătate. Discutăm, negociem cu ei. Nu este ușor ca Real Madrid să îți dea un contract. Totuși, e Real Madrid”.