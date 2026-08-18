„Am simțit că sunt la un pas de AVC”. Reacția uluitoare a lui Meme Stoica la FCSB – FC Botoșani. Exclusiv

FCSB s-a impus cu 3-2 în faţa celor de la FC Botoşani graţie golului marcat de Bîrligea în minutul 90+6. Fosta campioană a României revine pe primul loc în SuperLiga, având un punct avans în faţa celor de la Dinamo.
Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul emisiunii „MM la Fanatik” că a trăit la intensitate maximă finalul de meci şi a alergat pe holurile lojelor de pe stadionul „Arcul de Triumf” la golul victoriei. Managerul general al campioanei a recunoscut că şi Botoşani a avut şansa victoriei:
„Am simţit că sunt la un pas de AVC. Dacă luam gol, mă pleoşteam. Aşa, m-a spart adrenalina. N-a fost suficientă loja, am ieşit pe hol. Am fugit pe acolo. Nu aveam cum. Dacă nu se deschidea uşa, dădeam cu capul în uşă.
În minutul 90+3 au avut ocazie mare. Apoi a fost preluarea lui Tavi Popescu în careu de era să luăm gol. Cea mai mare ocazie a lor a fost când Petro a şutat în Duarte şi din drop a dat peste poartă. Bine, am avut nişte ocazii noi… Suntem pe primul loc, dar nu suntem pe primul loc. Dacă bate U Cluj în derby, sunt pe primul loc”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”.
La finalul meciului, Daniel Bîrligea şi Octavian Popescu au răbufnit. Bîrligea a avut mesaj dur la adresa suporterilor care îi înjură pe fotbalişti şi familiile lor după rezultatele mai slabe ale roş-albaştrilor din ultimul an.
De cealaltă parte, Octavian Popescu s-a luat de patronul Gigi Becali. După ce a plecat val-vârtej la vestiare imediat după fluierul final, fiind cu greu calmat de staff. La interviuri, Tavi Popescu a dezvăluit că e nemulţumit că nu joacă şi merită să fie titular.