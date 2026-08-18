Sport

„Am simțit că sunt la un pas de AVC”. Reacția uluitoare a lui Meme Stoica la FCSB – FC Botoșani. Exclusiv

Mihai Stoica a trăit la intensitate maximă finalul meciului dintre FCSB şi FC Botoşani, scor 3-2. Managerul general al roş-albaştrilor a spus că a fost la un pas de AVC, după finalul de infarct.
Marian Popovici
18.08.2026 | 13:35
Am simtit ca sunt la un pas de AVC Reactia uluitoare a lui Meme Stoica la FCSB FC Botosani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Am simțit că sunt la un pas de AVC”. Reacția uluitoare a lui Meme Stoica la FCSB - FC Botoșani. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB s-a impus cu 3-2 în faţa celor de la FC Botoşani graţie golului marcat de Bîrligea în minutul 90+6. Fosta campioană a României revine pe primul loc în SuperLiga, având un punct avans în faţa celor de la Dinamo.

Mihai Stoica, după finalul de infacrt din FCSB – FC Botoşani: „Am simţit că sunt la un pas de AVC”

Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul emisiunii „MM la Fanatik” că a trăit la intensitate maximă finalul de meci şi a alergat pe holurile lojelor de pe stadionul „Arcul de Triumf” la golul victoriei. Managerul general al campioanei a recunoscut că şi Botoşani a avut şansa victoriei:

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Am simţit că sunt la un pas de AVC. Dacă luam gol, mă pleoşteam. Aşa, m-a spart adrenalina. N-a fost suficientă loja, am ieşit pe hol. Am fugit pe acolo. Nu aveam cum. Dacă nu se deschidea uşa, dădeam cu capul în uşă. 

În minutul 90+3 au avut ocazie mare. Apoi a fost preluarea lui Tavi Popescu în careu de era să luăm gol. Cea mai mare ocazie a lor a fost când Petro a şutat în Duarte şi din drop a dat peste poartă. Bine, am avut nişte ocazii noi… Suntem pe primul loc, dar nu suntem pe primul loc. Dacă bate U Cluj în derby, sunt pe primul loc”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”.

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Daniel Bîrligea şi Tavi Popescu au răbufnit după meci!

La finalul meciului, Daniel Bîrligea şi Octavian Popescu au răbufnit. Bîrligea a avut mesaj dur la adresa suporterilor care îi înjură pe fotbalişti şi familiile lor după rezultatele mai slabe ale roş-albaştrilor din ultimul an.

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De cealaltă parte, Octavian Popescu s-a luat de patronul Gigi Becali. După ce a plecat val-vârtej la vestiare imediat după fluierul final, fiind cu greu calmat de staff. La interviuri, Tavi Popescu a dezvăluit că e nemulţumit că nu joacă şi merită să fie titular.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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