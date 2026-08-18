„Am simțit că sunt la un pas de AVC”. Reacția uluitoare a lui Meme Stoica la FCSB – FC Botoșani. Exclusiv

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FCSB s-a impus cu 3-2 în faţa celor de la FC Botoşani graţie golului marcat de Bîrligea în minutul 90+6. Fosta campioană a României revine pe primul loc în SuperLiga, având un punct avans în faţa celor de la Dinamo.

Mihai Stoica, după finalul de infacrt din FCSB – FC Botoşani: „Am simţit că sunt la un pas de AVC”

Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul emisiunii „MM la Fanatik” că a trăit la intensitate maximă finalul de meci şi a alergat pe holurile lojelor de pe stadionul „Arcul de Triumf” la golul victoriei. Managerul general al campioanei a recunoscut că şi Botoşani a avut şansa victoriei:

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„Am simţit că sunt la un pas de AVC. Dacă luam gol, mă pleoşteam. Aşa, m-a spart adrenalina. N-a fost suficientă loja, am ieşit pe hol. Am fugit pe acolo. Nu aveam cum. Dacă nu se deschidea uşa, dădeam cu capul în uşă.

În minutul 90+3 au avut ocazie mare. Apoi a fost preluarea lui Tavi Popescu în careu de era să luăm gol. Cea mai mare ocazie a lor a fost când Petro a şutat în Duarte şi din drop a dat peste poartă. Bine, am avut nişte ocazii noi… Suntem pe primul loc, dar nu suntem pe primul loc. Dacă bate U Cluj în derby, sunt pe primul loc”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”.

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Daniel Bîrligea şi Tavi Popescu au răbufnit după meci!

La finalul meciului, Daniel Bîrligea şi Octavian Popescu au răbufnit. care îi înjură pe fotbalişti şi familiile lor după rezultatele mai slabe ale roş-albaştrilor din ultimul an.

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De cealaltă parte, . După ce a plecat val-vârtej la vestiare imediat după fluierul final, fiind cu greu calmat de staff. La interviuri, Tavi Popescu a dezvăluit că e nemulţumit că nu joacă şi merită să fie titular.