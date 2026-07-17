”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale

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Argentina, deținătoarea titlului Mondial, după triumful din Qatar 2022, s-a calificat din nou în ultimul act al celei mai importante întreceri fotbalistice de pe Mapamond. Milioane de fani aflați în țara sud-americană plus sute de mii deplasați în SUA s-au bucurat de succesul lui Messi & co. contra Angliei. Printre ei s-a aflat și Dalma, fiica marelui Diego Maradona. Aceasta a avut o reacție extrem de emoționantă după partida de la Atlanta.

Declarație sfâșietoare a fiicei lui Diego Maradona după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale: ”Nu mă pot opri din plâns”

Au curs lacrimi de bucurie la mijlocul lunii iulie în Argentina și în toată lumea unde s-au regăsit fani ai națiunii sud-americane. Pentru Dalma Maradona (39 de ani), fiica legendarului fotbalist plecat dintre noi mult prea devreme, la 60 de ani, calificarea țării sale în finala Cupei Mondiale 2026 a adus un amestec de sentimente de bucurie și de tristețe.

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Într-o postare pe contul ei de Instagram, Damla a spus, după , în semifinalele Campionatului Mondiale 2026 din SUA, Mexic și Canada, că a simțit prezența tatălui său pe tot parcursul meciului. În același timp, aceasta admite că nu și-a putut stăpâni lacrimile din cauza dorului de tatăl său.

”În fotografia asta (n.r. o poză din tribune), bineînțeles că încercam să par relaxată și curajoasă! Dar am trăit meciul cu sufletul la gură… Pentru că, dacă nu suferim, parcă nu suntem noi! Iar ție (n.r. tatălui Maradona) ce aș putea să-ți spun? De când m-am urcat în avion nu mă mai pot opri din plâns! Mi-e dor de tine mai mult decât pot exprima în cuvinte și simt că ești pretutindeni! N-ai idee cât de mult te iubește lumea…Tu ai rămas, ca întotdeauna, alături de naționala pe care ai iubit-o și ai apărat-o mereu! Ce mândră sunt că sunt fiica ta!”, scrie fiica legendei din Argentina.

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Fiica lui Maradona, convinsă că tatăl ei a fost alături de ea și de fanii argentinieni

de pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Majoritatea au fost suporteri sud-americani. Dalma Maradona, în ”discuția” imaginară cu tatăl său îi mai spune acestuia că Leo (Messi) și colegii săi s-au descurcat de minune.

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Fiica lui ”El Pibe D’Oro” este sigură că tatăl ei a fost și el, cumva, prezent la acest meci. ”Pe stadion a fost o atmosferă incredibilă, cu Leo și echipa lui extraordinară, care au dat totul pentru a-i învinge pe englezi! Îți povestesc de parcă n-ai fi văzut meciul… Dar tu erai acolo, aproape de noi! Știu asta.

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Prietenii tăi au avut grijă de mine și mi te-au adus în minte în fiecare clipă. Mă bucură enorm să văd că oamenii își amintesc de tine cu atâta dragoste. Mulțumesc, Atlanta, pentru această experiență! Mulțumesc, Federației din Argentina, pentru această invitație de neuitat! Mergem mai departe! În finală!”, a mai scris Dalma.

Cine este Dalma Maradona și ce carieră are

Născută pe 2 aprilie 1987, Dalma Maradona este fiica cea mare a legendarului Diego Armando Maradona. A rezultat din relația lui Diego cu Claudia Villafane (fosta lui soție). Dalma are o soră mai mică, Gianinna. Fiica fostului mare fotbalist a urmat o carieră în cinematografie. Ea a absolvit Institutul Universitar Național de Artă din Argentina. Apoi, a jucat în numeroase producții TV și spectacole de teatru.

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Puțini știu că Dalma a făcut primii pași pe scenă încă de mică. Nu avea nici 10 ani când a debutat ca actriță în serialul pentru copii Cebollitas (1997), unde juca rolul Sofiei. Apoi, a continuat cu apariții în telenovele, teatru și emisiuni TV argentiniene. Este o figură cunoscută în media din Argentina, unde apare frecvent în emisiuni de divertisment și reality-show-uri. Este căsătorită din 2018 cu Andres Caldarelli, cu care are două fiice: Roma (2019) și Azul (2022).