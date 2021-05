Carmen de la Sălciua a trecut printr-o serie de traume profunde în momentul divorțului, atât al părinților ei, cât și cel al ei.

Carmen de la Sălciua, în exclusivitate pentru FANATIK, și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața ei, povestind prin ce a trecut în momentul în care părinții ei au divorțat, iar apoi, după ani, a avut și ea experiența traumatizantă a unei despărțiri după nunta ca-n povești pe care a avut-o alături de Culiță Sterp.

Divorțul părinților, experiență cumplită

Carmen de la Sălciua a povestit, pentru FANATIK, ce s-a întâmplat pe când a era clasa a IX-a, la Liceul de Muzică, iar părinții ei au divorțat după ce, ani la rândul, au încercat să își repare relația.

”Eram clasa a IX-a, deja înțelegeam ce se petrece. Ei se tot certau, nu mai mergea relația lor. Am fost și la divorț, trebuia să spun cu cine voiam să rămân, în fața judecătorului”, povestește Carmen de la Sălciua, vizibil afectată de retrăirea acelor momente.

Mai mult, recunoaște cântăreața, acela a fost momentul în care a simțit cum sufletul îi este sfâșiat, traumă pe care, cu greu, după ani, a reușit să o vindece. ”Când m-a întrebat judecătorul, am spus că vreau cu mama. Am simțit un cuțit în inimă când m-am uitat la tatăl meu, la privirea lui. Am suferit enorm, abia acum, la 33 de ani, am reușit să mă vindec după experiența de atunci, să înțeleg ce s-a întâmplat, cu adevărat”, spune, cu lacrimi în ochi, Carmen de la Sălciua.

”Da, țin legătura cu tata, el s-a mutat din zonă, stă în Banat acum”, precizează Carmen de la Sălciua care recunoaște că una dintre cele mai dragi amintiri ale copilăriei ei este legată de prezența tatălui ei în preajmă.

”Eram pe câmp, făceam căpițe de paie. Aveam un casetofon portabil și ascultam muzică. Venea ploaia, iar eu în loc să mă grăbesc cu munca, m-am cățărat în vârful căpiței, am dat casetofonul tare și m-am pus să ascult muzică. Tatăl meu, disperat, mă ruga să cobor, să facem repede treaba, să nu ne prindă ploaia, iar eu stăteam acolo și mă bucuram de muzică. Știam că nu îmi va face nimic, că va râde doar, eram fericită. Mă făceau fericită lucrurile simple, viața de atunci… Și acum mă fac fericită lucrurile acestea. Nu aveam jucării multe, dar mă jucam cu animalele, mă jucam pe câmp și eram mai bucuroasă decât de orice păpușă. Îmi amintesc și cum cântam, cu un deodorant în mână pe post de microfon, pe câmp…”, ne-a mai spus, zâmbind nostalgic, Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua a suferit după divorțul de Culiță Sterp

În altă ordine de idei, divorțul părinților ei a făcut-o, în urmă cu câțiva ani, să își propună să nu pățească la fel. ”Când m-am căsătorit, am sperat să fie pentru toată viața. Nu voiam să pățesc și eu ce a pățit mama. Dar, de ce ți-e frică, nu scapi și, iată, am ajuns și eu la divorț. Nu a fost ușor, am cumpănit bine decizia, dar nu era nicio altă variantă”, ne-a mai spus Carmen de la Sălciua.

De altfel, recunoaște ea, după divorțul ei, singură fiind, și-a dat seama ce vrea, de fapt, de la un bărbat. ”Acum, pentru mine este clar ce vreau. Nu am nicio relație, prefer să aștept să apară bărbatul potrivit pentru mine, nu vreau să am o relație doar de dragul de a avea pe cineva lângă mine. Sufăr și eu, l-aș face și pe el să sufere, iar asta este un păcat”, a mai spus, pentru FANATIK, Carmen de la Sălciua.

Și, când vine vorba de relații, Carmen de la Sălciua știe exact ce își dorește de la un bărbat și cum trebuie să arate relația pe care o va avea când va fi momentul. Iar primul criteriu este dragostea.

Ce vrea Carmen de la Sălciua de la o relație

”Vreau să fie un bărbat care să mă iubească și pe care să îl iubesc. Nu doar să îl plac, să fie sentimente puternice, adevărate. Să mă văd făcând o familie alături de el, să mă văd având un copil. Și să mă respecte, pentru că, acum, cu sinceritate, nu aș mai trece niciodată peste lucrurile pe care le-am îndurat și iertat în căsătoria cu Culiță. Nu aș mai accepta niciodată nici infidelitatea, nici altele și nici nu aș mai putea fi vreodată cu un om care mi-a făcut toate alele lucruri…”, a precizat, pentru FANATIK, Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua, planuri mari în carieră

Când vine vorba de muzică, recunoaște Carmen de la Sălciua, planurile sunt mari. ”Acum am lansat o melodie bănățeană, îmi place foarte mult să când genul acesta, am ascultat mult și când eram mai mică, îmi plac oamenii de acolo, au tradiții frumoase. Acum, că vor începe și evenimentele, sper, voi avea de cântat și la nunți, îmi reiau activitățile de care îi era atât de dor”, ne-a spus Carmen de la Sălciua.

Doar că, în exclusivitate pentru FANATIK, Carmen de la Sălciua a dezvăluit și ceea ce își dorește de la carieră în viitorul apropiat. ”Vreau să fac carieră și în televiziune. Au fost câteva oferte, vor mai apărea. Chiar mă văd ca moderatoare a unei emisiuni, sper să și reușesc în domeniul acesta. Voi urma și cursurile unei coli de televiziune, vreau să ajung la televizor, ca prezentator, atunci când chiar mă pricep la acest lucru”, ne-a mărturisit Carmen de la Sălciua.

Care este cea mai mare dorință a lui Carmen de la Sălciua?

Carmen de la Sălciua a dezvăluit și care este cea mai mare dorință pe care o are și care ține de ea. ”Sper să nu mă schimb, să rămân cu sufletul curat. Nu m-a schimbat nici faima, nu m-au schimbat nici banii, sper să rămân așa cum sunt acum. Totul vine de la Dumnezeu și cred că dacă m-aș schimba, dacă nu aș continua să încerc să fiu cât mai bună la suflet, aș fi pedepsită. Darul meu, cel al cântecului, este de la Dumnezeu, dar Dumnezeu îți dă, dar îți și poate lua”, ne-a spus Carmen de la Sălciua.

Și da, Carmen de la Sălciua își dorește și o familie. ”Acum, de exemplu, deși știu să gătesc, nu o fac. Nu îmi vine să o fac doar pentru mine. Dar când voi avea un om lângă mine, când voi avea, dacă voi avea, copii, o voi face cu multă dragoste, voi găti. Și, dacă mă întrebați de copii, vă spun că parcă aș dori o fată, că sunt mai legate de părinți, dar important este, de fapt, să fie sănătos”, ne-a mai precizat Carmen de la Sălciua.