„Am stat în comă 5 zile și am fost pe cealaltă lume”. Povestea campionului care câștigă trofee din scaunul cu rotile. Foto

Sportul înseamnă mult mai mult decât medalii, trofee și podiumuri. . Leonard Lupașcu se numără printre cei care au reușit să răzbească și să depășească mari cumpene.

În urmă cu 21 de ani, Leonard a fost bătut cu cruzime de prieteni și abandonat pe o linie de cale ferată. Cei care l-au lăsat acolo l-au crezut mort. Dar viața avea alte planuri. A supraviețuit, după cinci zile de comă, și a primit o a doua șansă – una pe care o valorifică în fiecare zi, din scaunul rulant, practicând para biliard, para baschet, para tenis de masă și para atletism.

Să faci un sport de performanță e deja un lucru extrem de complicat, dar Leonard Lupașcu reușește să câștige medalii, deși a rămas fără ambele picioare. El concurează din scaun cu rotile și e mândru de felul în care a reușit să depășească provocările vieții.

„În 2001, pe 30 noiembrie, am avut un accident. Niște prieteni m-au bătut lângă linia ferată și m-au pus pe linia de tren, au crezut că m-au omorât. Am avut zile de trăit. În timpul operației, am prins-o pe asistentă de mână și nu i-am mai dat drumul decât după operație”, povestește Leonard Lupașcu.

Leonard nu ratează niciun concurs. Sporturile pe care le practică

În urmă cu 8 ani, Leonard, acum în vârstă de 45 de ani, a descoperit biliardul în scaunul rulant. „Sunt pe locul 2 în România și mă mențin acolo. În Los Angeles am învățat adevăratul biliard, iar pentru mine este o plăcere și o relaxare”, mai spune el.

Dar, dincolo de trofee, ceea ce îl definește e filosofia cu care se trezește în fiecare dimineață: recunoștință și dorința de a face ceva bun cu ziua respectivă. După cumplitul incident în care a fost victimă, a reușit să vadă lumea cu alți ochi.

„În primul rând, mă bucur de viață, îi mulțumesc lui Dumnezeu când mă trezesc și văd energia de la alți oameni care au picioare și mâini și stau și nu fac nimic. Și atunci zic ‘eu de ce să mă plâng?’ și văd că pot și atunci am ambiția că trebuie să fac ceva în ziua respectivă”.

„Am stat în comă 5 zile și am fost pe cealaltă lume”

Sportul poate să fie o adevărată terapie pentru persoanele care trec prin mari încercări în viață, iar pentru Leonard mișcarea e sinonim cu speranța. El a participat chiar la un maraton în scaunul cu rotile. Para biliardul rămâne însă marea sa pasiune. Se plimbă prin toată țara pentru a nu rata vreun concurs.

„Aruncarea cu sulița, greutate, tenis de masă, baschet în cărucior, viteză – 100 de metri, 1500 de metri. Am fost și la maraton, la 42 de kilometri. Vin din Timișoara, îmi place să conduc, vin cu mașina mea personală și cu soția”, a mai spus acesta.

Peste toate, rămâne convingerea că acel moment groaznic din urmă cu 21 de ani a fost, de fapt, un nou început. „Ce nu te omoară te face mai puternic” nu e doar un clișeu pentru acest mare campion. El recunoaște că cumpăna prin care a trecut l-a ajutat, într-un oarecare mod.

„Am stat în comă 5 zile și am fost pe cealaltă lume. Am văzut multe și atunci mi-am zis că eu așa trebuia să mă nasc, așa cum sunt acum. Și pentru mine nu există ‘nu pot’, doar ‘nu vreau’. Și poate azi nu vreau, dar mâine vreau”, ne spune Leonard.

Eduard Novak: „Mă bucur că acesta este un semnal că există cerere pentru sport”

Recent, Leonard a participat la a XI-a ediție a Competiției Naționale de Biliard în Scaun Rulant, desfășurată la Clubul IDM din București. Un eveniment la care au fost prezenți 70 de sportivi din toată țara și care a beneficiat de susținerea

„Sunt foarte surprins să văd atâția participanți. Mă bucur că acesta este un semnal că există cerere pentru sport. Dacă noi dăm această posibilitate persoanelor cu dizabilități să poată să facă sport în toată țara, atunci cred că vom avea foarte mulți sportivi la nivel național. Și din acești sportivi vom avea mulți pretendenți la medalii paralimpice”, a declarat Novak.