“Am stat închis într-o colivie”. Dezvăluirile cutremurătoare ale unui român care a făcut puşcărie în China

Marius Balo, un român care a fost condamnat la opt ani de închisoare, a făcut dezvăluiri cutremurătoare la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, unde reputatul om de televiziune Mihai Tatulici a avut-o ca invitată pe Ana Birchal, candidată independentă la alegerile prezidențiale din România.

„În total au fost 2929 de zile adică fix opt ani de închisoare”

Mihai Tatulici a avut-o, miercuri, invitată la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, pe , candidată independentă la prezidențiale. Reputatul om de televiziune și fostul ministru al Justiției au ascultat mărturia cutremurătoare a unui român, Marius Balo, care a petrecut opt ani de închisoare în China.

„În total au fost 2929 de zile adică fix opt ani de închisoare”, a rezumat Marius Balo detenția sa în China. El a precizat și cum a ajuns să scrie și de ce autorităților din România. „După ce am stat timp de doi ani de zile închis într-o colivie, din care nu am ieșit niciodată, nu am văzut lumina soarelui, n-am putut să scriu, să contactez, să sun pe absolut nimeni, am fost condamnat la opt ani de închisoare pe baza a două hârtii, două persoane de naționalitate chineză care spuneau, declarau că străinul știa de frauda noastră, am fost dus la închisoare”, a spus Balo.

Românul a spus că un apel nu l-ar fi ajutat, ba i-ar fi prelungit și mai mult detenția, într-un spațiu carceral cumplit. Marius Balo a precizat a devenit eligibil pentru a fi transferat în România, a făcut această cerere de transfer și i-a înmânat-o consulului României, dar autoritățile de le București, spune el, nu au făcut nimic.

„Timp de trei ani de zile nimeni nu a mișcat un deget”

„Am refuzat să fac apel, pentru că asta însemna să petrec în continuare luni sau poate chiar ani de zile în acea colivie de 12 metri pătrați, în care dormeam pe jos, pe o păturică roz, atât era tot ce aveam. Am ajuns în temniță, și aici am devenit eligibil pentru a fi transferat în România, pentru a-mi continua pedeapsa primită într-un penitenciar din România. Așadar am făcut această cerere de transfer, am scris-o, am semnat-o, am înmânat-o consulului iar în acel moment, teoretic, s-au demarat procedurile de transfer. Problema este că timp de trei ani de zile nimeni nu a mișcat un deget în acest proces de transfer”, a spus Balo.

„Statul nu face nimic pentru cetățenii lui”

Marius Balo a precizat că consulul era din Sălaj, vecin cu el, inițial fiind bucuros să afle acest lucru. Dar speranțele au fost deșarte. „Nu s-a rezovat nimic, e vorba de mentalitate. Domnul consul făcea parte din mentalitatea aceea de care vorbeați și dumneavoastră la începutul emisiunii, mentalitatea potrivit cărea statul nu face nimic pentru cetățenii lui, pentru că singurul îndreptățit să primească beneficii este statul însuși”, a spus el.

Marius Balo a precizat că este bucuros că Mihai Tatulici a invitat-o pe Ana Birchall și că se bucură că ea a decis să candideze la alegerile prezidențiale din noiembrie, subliniind că este singura persoană „din ceata de candidați” care are studii de drept, la una din cele mai faimoase universități din lume, în Statele Unite.

„Eu nu am invitat-o pentru studii, ci pentru umanitatea ei, așa cum e doamna Birchall de contestată în foarte multe medii. Ea e singura la care a ajuns una din scrisorile dumneavoastră”, a spus Tatulici.

„Am scris 300 de scrisori timp de doi ani de zile”

„Am scris 300 de scrisori timp de doi ani de zile și vreau să vă spun că toate au ajuns la destinatar, nu doar cea către doamna Birchall. Am primit confirmare de la mare parte dintre persoane, iar de la cei de la care nu am primit confirmarem am primit oarecum încredințarea din partea consulului, pentru că ele au fost trimise în țară prin poșta diplomatică, care oarecum garantează că ele vor ajunge la destinație”, a explicat Mihai Balo în legătură cu aceste scrisori.

La rândul ei, Ana Birchall a spus cum i-a parvenit o scrisoare de la românul încarcerat în China. „Mi-a fost mie adresată, în calitate de ministru al Justiției, în 2019. Mi-a părut foarte rău că Marius a mai stat acolo chiar și după ce i-am obținut transferal și nu trebuia să mai stea. Și este un abuz din partea autorităților statului român că nu s-au îndeletnicit nici înainte”, a spus Ana Birchall, precizând că după ea a venit ca ministru al justiției liberalul . „Și ce a făcut?”, a întrebat Tatulici. „Nimic”, a răspuns Birchall.

„Fiecare zi arăta exact la fel”

Marius Balo a descris și ce înseamnă o zi de pușcărie în închisoarea din China, de dimineața până seara, unde regimul carceral deosebit de dur alterna cu propaganda de partid. „Fiecare zi arăta exact la fel. Ne trezeam la ora 6.30 dimineața, suna o goarnă care băga în tine o teamă până în măduva oaselor. Imediat trebuia să ne aranjăm păturicile acelea roz pe care dormeam, să le aranjăm într-un colt. Apoi venea un nene pe la gratii și ne dădea o bucățică de orez, acela era micul dejun, și apoi imediat începea programul de propagandă”, a declarat Balo.

WC-ul, o gaură în pământ, în văzul tuturor

Marius Balo a continuat să-și descrie calvarul, vorbind și despre condițiile în care a stat în detenție, mai exact nici una, oamenii fiind nevoiți să suporte tratamente dezumanizante și degradante. „Trebuia să ne așezăm în colivia aceea de 12 metri pătrați, pe niște buline roz, care erau pictate, desenate pe podea. Fiecare trebuia să se așeze pe bulina lui pentru că erau date aceste buline în funcția seniorității, eu fiind ultimul sosit în cușcă aveam cea mai apropiată bulină de ușă, cea mai apropiată de gaura pentru nevoi. În colivia respectivă nu exista nici o piesă de mobilier, doar o gaură în pământ în care trebuia să-ți faci nevoile.

Și nu când voiai tu, dimineața după micul dejul toată lumea trebuia să meargă și să folosească această gaură, în văzul tuturor. Nu exista nici un paravan, persoana care-și făcea nevoile era la doi metri de mine iar eu eram obligat să privesc în direcția lui”, a relatat românul.

„În fiecare dimineață se pornea un televizor care era deasupra ușii și care începea programul de propagandă, ni se arătau niște videoclipuri de trei-patru minute în care ni se prezentau realizările Partidului Comunist Chinez. Iar noi nu puteam să privim nici în stânga, nici în dreapta, trebuia să privim înspre televizor dar, în același timp, erai forțat să-l privești pe omul din fața ta cum își face nevoile”, a adăugat el.

Un picior de rață pe săptămână

Ana Birchall a spus la rândul ei că, pentru a trimite o scrisoare, Marius Balo își vindea porția de mâncare pentru timbre. Românul a spus și de ce fel de mâncare avea parte în detenție, bucuria cea mai mare fiind atunci când, o dată pe săptămână, primea un picior de rață, dar nu pentru a-l mânca, ci pentru a face rost de timbre ca să-și timită scrisorile.

„O dată pe săptămână, pe lângă rădăcinile de lotus, de iarbă sau ce ne mai primeam acolo, primeam un picior de rață, era bucuria săptămânii pentru marea majoritate. E însă am preferat să vând acel picior de rață pentru trei timbre pe care le foloseam pentru a trimite trei scrisori acasă. Așa am reușit să trimit aceste 300 de scrisori, dăruind piciorul de rață în schimbul a trei timbre. Și ceream timbre cu secera și ciocanul să se vadă exact de unde vine scrisoarea”, a explicat Balo.

Privind înapoi fără ură

Cu toate acestea, Marius Balo a declarat că nu are în suflet ură pentru cele ce i s-au întâmplat și că viața lui merge mai departe, și că se bucură că poate spune prin ce a trăit. „Tot ce a fost a trecut, slavă domnului sunt bine, pot să spun această poveste , această dramă prin care am trecut, această experiență, crudă însă edificatoare pe care am petrecut-o în cuptorul acela babilonic al durerilor amare”, a mai spus Marius.

