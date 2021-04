“Am suferit enorm!” Ce se ascunde în spatele poreclei “Regina Crăcă”, primită de Ilinca Vandici

Stilata vedetă Kanal D a deschis cutia cu amintiri neplăcute și a vorbit despre cât de mult i-a afectat viața porecla pe care a primit-o în presă. I se spunea “Regina Crăcă”, iar Ilinca Vandici recunoaște că multă vreme nu a avut liniște din cauza apelativului primit.

Ilinca Vandici (34 ani) a ajuns una dintre cele mai urmărite prezentatoare de pe micul ecran, dar începutul carierei nu a fost deloc ușor. A debutat ca prezentatoare Meteo și, înainte să ajungă în televiziune, defila ca model în lenjerie intimă. Anii au trecut, statutul ei s-a schimbat, iar din tânăra lipsită de încredere, dar determinată să cunoască succesul, s-a transformat într-o prezentatoare TV cu stil și o mamă dedicată.

Ei bine, dacă acum o vedem strălucind atât pe micul ecran, cât și în reclame, în urmă cu 10 ani, vedeta de la Kanal D mărturisește că a suferit enorm din cauza unei poreclei pe care a primit-o. Orice pagină de revistă deschidea, orice publicație online citea, în față îi apărea apelativul cu care presa o “alinta”: “Regina Crăcă”. Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!” spune că a avut întotdeauna picioarele extrem de subțiri, însă niciodată strâmbe și a fost nevoită să suporte ideea că “efectiv nu mai aveam nume” și i se spunea “Regina Crăcă”, atât în presă, cât și în lumea pestriță a showbiz-ului.

De ce a fost poreclită Ilinca Vandici “Regina Crăcă”

“Multă vreme, vreo doi ani de zile, în showbiz, am fost poreclită Regina Crăcă! Pentru că cineva, o doamnă de la o revistă, pe care nici până în ziua de azi nu am cunoscut-o personal, pentru că nu a dorit să se întâlnească cu mine, efectiv nu mă suporta! Și mi-a găsit această poreclă, eu fiind foarte slabă dintotdeauna și având picioarele extrem de subțiri.

Nu e cazul nici acum, n-a fost cazul nici atunci de a fi crăcănată, doar că aveam picioarele foarte subțiri. Am suferit enorm în perioada respectivă. Efectiv eu nu mai aveam nume. Peste tot cine scria de mine pomenea de asta. Am suferit enorm, am pus mult suflet.”, a mărturisit Ilinca Vandici, în cadrul unui interviu, în care a mai atins un subiect sensibil, infidelitatea fostului iubit, Ciprian Marica.

În perioada în care Ilinca Vandici era numită “Regina Crăcă”, vedeta a refuzat să mai apară în lenjerie intimă și, deși între timp dă de înțeles că și-a recăpătat stima de sine, în prezent este atentă la ipostazele în care este surprinsă în fotografiile pe care le publică pe rețelele de socializare. La o simplă privire se poate observa că vedeta Kanal D își aranjează cu atenție postura picioarelor în poze.

Și alte vedete și-au dezvăluit poreclele

În timp ce viața Ilincăi Vandici a fost puternic afectată, vreme de doi ani, din cauza poreclei pe care a primit-o din partea unei reviste, alte vedete au dezvăluit amuzate cum erau “alintate” în cercul de prieteni. Astfel, Connect-R era Scândurică, Adi Sînă – Sârmă, Delia – Zbugy, Inna – Pitica, Smiley – Mișu iar Irina Rimes a fost multă vreme Micul samurai sau șoarec.

