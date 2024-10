„Am trăit meciul într-o presiune teribilă”. Șumudică a ieșit cu pieptul în față: „FCSB a controlat partida pentru că am vrut eu! I-am lăsat”. Cum l-a blocat pe Olaru

Marius Șumudică (53 de ani) a vorbit . Antrenorul giuleștenilor a dezvăluit cum a trăit partida de pe Arena Națională și cum a încercat să îl anihileze pe Darius Olaru.

Marius Șumudică, la rece după FCSB – Rapid 0-0: „Ei n-au avut nicio ocazie de gol din careul de 16 metri”

FCSB și Rapid au dat-o la pace pe Arena Națională în derby-ul etapei a 14-a din SuperLiga. S-a terminat 0-0, iar giuleștenii au ajuns la .

„Gândește-te că în ultimii 2 ani, Rapid n-a pierdut cu FCSB. Gândește-te ce presiune era pe umerii mei. Când cu ceilalți antrenori nu pierzi, ce ar fi însemnat aseară să pierd eu cu FCSB? Toată lumea spunea ‘Uite, Șumudică n-a putut să facă nimic’.

(n.r. – Un mic dezastru?) Nu cădea bine. Nu știu dacă dezastru. Unul mic, da, ok. Era. În ultimele meciuri Rapid câștigase de vreo 5 ori și făcuse 1 egal cu FCSB. Iată că și ieri am făcut acest egal. A fost o presiune teribilă.

Eu am cedat deliberat terenul pentru că am pregătit meciul altfel decât pe cel cu Farul și pe alocuri acest 3-4-3 s-a transformat în 5-4-1 pentru că știam că FCSB spre deosebire de Farul joacă cu jucători în benzi și tot ce fac, fac în benzi, dar în același timp trebuia să blochez și spațiile din centrul terenului pentru că joacă foarte bine la Olaru, care este unul dintre cei mai buni jucători și trebuia blocat.

Degeaba spuneți voi, și am revăzut meciul azi-noapte, că FCSB a controlat jocul. L-a controlat că am vrut eu. Puteam să ies în pressing, ceea ce am făcut și cu Farul, dar atunci eram mult mai deschis, în momentele respective existau spații și existau riscuri pentru că ei au jucători de viteză și de calitate, care pot destabiliza. Eram mult mai expus.

Așa eu am preferat să închid spațiile, să mă închid foarte bine, am făcut-o de o manieră extraordinară. Ei nu au avut nicio ocazie de gol din careul de 16 metri, tot ce au avut au avut din afară, în schimb, noi am avut cele mai mari ocazii ale jocului. Atât la Emmers cât și la Njie și Boupendza.

Eu i-am lăsat. Luați de câte ori au pasat fundașii centrali între ei. Eu i-am lăsat să facă lucrul ăsta”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Olaru, anihilat”

După remiza din etapa a 14-a, FCSB a rămas pe locul 6 în SuperLiga, cu 20 de puncte, dar și cu o restanță de jucat. De cealaltă parte, giuleștenii sunt pe locul 10, cu 17 puncte, la trei lungimi de play-off.

„Am jucat cu 2 mijlocași centrali și am pus 1 fundaș central să iasă în Olaru și să comprimăm spațiile. Pe Njie și Petrila i-am pus să joace în interior să lase mingea la Radunovic sau Crețu pentru că de acolo centrau cui? Cui să centreze dacă aveam 3 fundași centrali. Înalți. Au respins foarte bine cu capul.

La loviturile fixe, atenție, FCSB e o echipă extrem de periculoasă, oricâte cornere au avut am respins cu capul și am respins foarte bine. Așa am pregătit jocul să nu joace între linii. Și am reușit. Anihilat Olaru și am reușit”, a adăugat antrenorul Rapidului.

CULISELE EGALULUI! Marius Sumudica DEZVALUIE CUM L-A BLOCAT pe Charalambous | FCSB - Rapid 0-0