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A greșit Radu la al doilea gol al suedezilor? Verdictul lui Florin Prunea

Florin Prunea, verdict ferm despre meciul Suedia - România din Liga Națiunilor! Ce s-a întâmplat la al doilea gol al nordicilor: „Am tratat cu superficialitate”
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.09.2026 | 23:10
A gresit Radu la al doilea gol al suedezilor Verdictul lui Florin Prunea
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A greșit Radu la al doilea gol al suedezilor? Verdictul lui Florin Prunea. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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La pauza meciului Suedia – România din Liga Națiunilor, scorul era 2-1 pentru nordici, goluri marcate de Isak în minutul 20, respectiv Gyokeres în minutul 43. Pentru „tricolori” reușise să egaleze Dennis Man în minutul 29. Când a venit vorba despre a doua reușită a suedezilor, la care Radu Drăgușin a încercat, în zadar, să intervină și astfel a fost „creditat” de către anumite platforme cu autogol, Florin Prunea (58 de ani) a apreciat că fundașii lui Gică Hagi au părut destul de superficiali în abordare.

Analiza făcută de Florin Prunea la pauza meciului Suedia – România

De asemenea, fostul portar a apreciat și că Ionuț Radu poate ar fi putut face mai multe la acea fază, fără a spune însă că a fost vina goalkeeper-ului român pentru golul primit. În plus, fostul component al „Generației de Aur” a opinat cu această ocazie și că doi dintre cei trei fundași centrali din acest meci, Andrei Coubiș și Virgil Ghiță, au dat anumite semne că ar fi depășiți de miza partidei.

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„Am tratat cu superficialitate faza asta (n.r. la golul doi). Ne așteptam să bată sus. Radu, cu puțină șansă, putea să o respingă. A respins-o în lateral, dar nu destul de puternic. Au apărut probleme acolo unde nu ne-am fi așteptat. La fundașii centrali avem probleme, și la Ghiță, și la Coubiș.

Același lucru l-a făcut și la golul doi (n.r eroarea lui Ghiță), când scapă din marcaj. Ăsta-i riscul când joci cu trei fundași centrali. Nu sunt în apele lor Coubiș și Ghiță acolo”, a spus Florin Prunea în direct la Digi Sport la pauza meciului Suedia – România. 

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Dennis Man, în istoria naționalei României

Ca urmare a golului frumos marcat în prima repriză a acestui meci Suedia – România, Dennis Man a stabilit o bornă importantă la echipa națională. Mai exact, fotbalistul de la PSV Eindhoven a ajuns la 12 goluri înscrise de-a lungul carierei sale de până acum pentru prima reprezentativă. Astfel, el i-a egalat din acest punct de vedere pe Dan Petrescu, Gabriel Torje și Răzvan Marin.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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