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La pauza meciului Suedia – România din Liga Națiunilor, scorul era 2-1 pentru nordici, goluri marcate de Isak în minutul 20, respectiv Gyokeres în minutul 43. Pentru „tricolori” reușise să egaleze Dennis Man în minutul 29. Când a venit vorba despre a doua reușită a suedezilor, la care Radu Drăgușin a încercat, în zadar, să intervină și astfel a fost „creditat” de către anumite platforme cu autogol, Florin Prunea (58 de ani) a apreciat că fundașii lui Gică Hagi au părut destul de superficiali în abordare.

Analiza făcută de Florin Prunea la pauza meciului Suedia – România

De asemenea, fostul portar a apreciat și că Ionuț Radu poate ar fi putut face mai multe la acea fază, fără a spune însă că a fost vina goalkeeper-ului român pentru golul primit. În plus, fostul component al „Generației de Aur” a opinat cu această ocazie și că doi dintre cei trei fundași centrali din acest meci, Andrei Coubiș și Virgil Ghiță, au dat anumite semne că ar fi depășiți de miza partidei.

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„Am tratat cu superficialitate faza asta (n.r. la golul doi). Ne așteptam să bată sus. Radu, cu puțină șansă, putea să o respingă. A respins-o în lateral, dar nu destul de puternic. Au apărut probleme acolo unde nu ne-am fi așteptat. La fundașii centrali avem probleme, și la Ghiță, și la Coubiș.

Același lucru l-a făcut și la golul doi (n.r eroarea lui Ghiță), când scapă din marcaj. Ăsta-i riscul când joci cu trei fundași centrali. Nu sunt în apele lor Coubiș și Ghiță acolo”, a spus în direct la la pauza meciului

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Dennis Man, în istoria naționalei României

Ca urmare a golului frumos marcat în prima repriză a acestui meci Suedia – România, Mai exact, fotbalistul de la PSV Eindhoven a ajuns la 12 goluri înscrise de-a lungul carierei sale de până acum pentru prima reprezentativă. Astfel, el i-a egalat din acest punct de vedere pe Dan Petrescu, Gabriel Torje și Răzvan Marin.