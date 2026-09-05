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George Pușcaș, pus la zid de fostul mare atacant de la Dinamo: „Am un mare semn de întrebare! Nu știu dacă poate să își revină”

Un fost mare atacant din istoria lui Dinamo nu mai are încredere în George Pușcaș. Vârful din lotul lui Nuno Campos este accidentat de mai multe luni.
Adrian Baciu
05.09.2026 | 16:35
George Puscas pus la zid de fostul mare atacant de la Dinamo Am un mare semn de intrebare Nu stiu daca poate sa isi revina
EXCLUSIV FANATIK
Ce speranțe își mai bun dinamoviștii în George Pușcaș: „Am un mare semn de întrebare! Nu știu dacă poate să își revină”. Sursa foto: colaj Fanatik
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George Pușcaș este așteptat de mai multe luni să revină în echipa lui Dinamo, după ce în primăvară a acuzat noi probleme medicale. Din păcate, fostul atacant de națională își amână întoarcerea, iar fanii aproape l-au uitat. O legendă a alb-roșilor admite că nu mai are deloc încredere în „revigorarea” fotbalistului.

Ce spune legendarul Costel Orac despre George Puşcaş: “Am un mare semn de întrebare! Nu știu dacă poate să îşi revină”

La începutul anului 2026, din postura de jucător fără echipă, George Pușcaș (30 de ani) semna cu Dinamo. Echipa din Ștefan cel Mare spera să-și fi găsit un atacant veritabil, de gura porții, așa cum era „Pușki” în urmă cu câțiva ani. Din păcate pentru ambele părți, accidentările fotbalistului au intervenit în activitatea acestuia la alb-roșii. Se părea la un moment dat că Pușcaș își va reveni treptat.

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Atacantul a prins câteva meciuri în campionat și în Cupă, însă problemele medicale au lovit din nou. În prezent, George Pușcaș este pe margine de aproape 4 luni, iar speranțele să revină curând la forma sa din trecut sunt foarte mici. Nici legendele dinamoviste nu par a mai avea încredere în acest jucător.

Joi, 3 septembrie, la FANATIK SUPERLIGA, un atacant mult mai mare, care a scris istorie la Dinamo, Costel Orac, a vorbit despre actualul jucător din „Groapă”. „(n.r. Credeți că Pușcaș o să-și mai atingă potențialul acela pe care l-au dorit șefii lui Dinamo când l-au adus?) Am un mare semn de întrebare. Au trecut câțiva ani. Nu știu dacă poate să își revină”. Orac este de părere că cifrele lui Pușcaș din carieră reprezintă mult prea puțin pentru un vârf de echipă națională și pentru un jucător la o echipă cu pretenții la cupele europene.

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Câte meciuri a adunat George Pușcaș la Dinamo. Ce cifre are

Pe 4 aprilie 2026, George Pușcaș juca 33 de minute în partida FC Argeș – Dinamo 1-1, din play-off-ul SuperLigii. Atacantul revenea pe teren, într-un meci oficial, după o pauză de mai bine de 10 luni. Se părea că, treptat, atacantul își câștigă un loc la Dinamo. Au urmat încă 6 meciuri de campionat și unul de Cupa României.

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  • 8 meciuri și 1 gol are Pușcaș la Dinamo

Pușcaș chiar a spart gheața cu FC Argeș, în campionat, marcând golul de 1-0 pe Arena Națională, într-un meci încheiat cu scorul de 2-1, pe 10 mai 2026. După aceea, Pușcaș a mai jucat 38 de minute într-un Dinamo – CFR Cluj 0-0. Se întâmpla asta pe 16 mai 2026. De atunci, fotbalistul stă pe bară din cauza unor probleme medicale.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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