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George Pușcaș este așteptat de mai multe luni să revină în echipa lui Dinamo, după ce în primăvară a acuzat noi probleme medicale. Din păcate, fostul atacant de națională își amână întoarcerea, iar fanii aproape l-au uitat. O legendă a alb-roșilor admite că nu mai are deloc încredere în „revigorarea” fotbalistului.

Ce spune legendarul Costel Orac despre George Puşcaş: “Am un mare semn de întrebare! Nu știu dacă poate să îşi revină”

La începutul anului 2026, din postura de jucător fără echipă, George Pușcaș (30 de ani) semna cu Dinamo. Echipa din Ștefan cel Mare spera să-și fi găsit un atacant veritabil, de gura porții, așa cum era „Pușki” în urmă cu câțiva ani. Din păcate pentru ambele părți, accidentările fotbalistului au intervenit în activitatea acestuia la alb-roșii. Se părea la un moment dat că Pușcaș își va reveni treptat.

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Atacantul a prins câteva meciuri în campionat și în Cupă, însă problemele medicale au lovit din nou. În prezent, , iar speranțele să revină curând la forma sa din trecut sunt foarte mici. Nici legendele dinamoviste nu par a mai avea încredere în acest jucător.

Joi, 3 septembrie, la FANATIK SUPERLIGA, un atacant mult mai mare, care a scris istorie la Dinamo, Costel Orac, a vorbit despre actualul jucător din „Groapă”. „(n.r. Credeți că Pușcaș o să-și mai atingă potențialul acela pe care l-au dorit șefii lui Dinamo când l-au adus?) Am un mare semn de întrebare. Au trecut câțiva ani. Nu știu dacă poate să își revină”. Orac este de părere că cifrele lui Pușcaș din carieră reprezintă mult prea puțin pentru un vârf de echipă națională și pentru un jucător la o echipă cu pretenții la cupele europene.

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Câte meciuri a adunat George Pușcaș la Dinamo. Ce cifre are

Pe 4 aprilie 2026, , din play-off-ul SuperLigii. Atacantul revenea pe teren, într-un meci oficial, după o pauză de mai bine de 10 luni. Se părea că, treptat, atacantul își câștigă un loc la Dinamo. Au urmat încă 6 meciuri de campionat și unul de Cupa României.

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8 meciuri și 1 gol are Pușcaș la Dinamo

Pușcaș chiar a spart gheața cu FC Argeș, în campionat, marcând golul de 1-0 pe Arena Națională, într-un meci încheiat cu scorul de 2-1, pe 10 mai 2026. După aceea, Pușcaș a mai jucat 38 de minute într-un Dinamo – CFR Cluj 0-0. Se întâmpla asta pe 16 mai 2026. De atunci, fotbalistul stă pe bară din cauza unor probleme medicale.