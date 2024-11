„Am văzut 10-12 dube care mergeau spre Ploiești”. Vivi Răchită, cele mai noi dezvăluiri despre dosarul DIICOT „Ghost guns”

Vivi Răchită a oferit mai multe detalii despre . Detalii la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită, informații de ultimă oră despre operațiunea DIICOT: „Erau foarte mulți suspecți care se duceau spre Ploiești”

Vivi Răchită a aflat mai multe lucruri despre această amplă acțiune a poliției: „Am văzut vreo 10-12 dube de poliție cu girofarele, care se îndreptau spre Ploiești. Dosarul am înțeles că este instrumentat de DIICOT Ploiești”.

Analistul FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit că deja sunt mai mulți potențiali suspecți care au fost aduși la audieri: „Erau foarte mulți suspecți care se duceau spre sediul DIICOT Ploiești pentru mandate sau depinde ce acuzații le aduc procurorii.

În dimineața asta s-a întâmplat tot. Au fost 131 de percheziții în 6 județe. Toți suspecții se duc la sediul care e aproape de stadion. Se zice că ar fi un dosar din 2023. Deci a fost instrumentat timp de un an de zile”.

Vivi Răchită și Marcel Pușcaș nu cred că Gheorghe Mustață e vinovat: „Nici nu i s-a uscat cerneala pe eliberare”

Vivi Răchită a fost surprins că liderul galeriei FCSB ar putea să ajungă din nou în spatele gratiilor, iar Marcel Pușcaș a fost și mai categoric: „Mie Mustață mi s-a părut un om cerebral, cel puțin din emisiuni și din aparițiile publice. El a avut o belea acum un an-doi.

Deci eu nu cred. Trebuie să fii un pic inconștient să recidivezi. Nici nu i s-a uscat cerneala pe eliberare. Eu sper că nu e nimic. Un om care a făcut pușcărie își revine și intră în societate.

Are și el o vârstă, familie. Îți aruncă unul de la DIICOT o dinasta că le convine și lor să aibă notorietate în dosar. Trebuie să fie cunoscut că dacă e nea Nelu de pe stradă…”, a mai spus fostul mare fotbalist al Stelei.

Gheorghe Mustață susține că nu este implicat în acest dosar: „A fost o percheziție la ginerele meu acasă”

: „Sunt denigrat… Nu poți să vii să arunci cu pietre și cu noroi în halul acesta, să mă dai că fac parte din nu știu ce mafie de armanent! Trebuie măcar să suni, să întrebi despre ce e vorba… Ai vreo legătură, ai ceva, s-a întâmplat ceva?

Nu poți să vii să mă denigrezi, să vadă copiii, să vadă familia, părinții și frații mei, să mă sune… Eu am venit dimineață la ora 4:00 de la Craiova. Într-adevăr, a fost o percheziție la ginerele meu acasă, dar nu are absolut nicio legătură cu mine. Și după aia să scrii în presă că ai venit la mine acasă și m-ai arestat. Am vorbit deja cu avocații mei și îi voi da în judecată”.

