„Am văzut-o la Djokovic și am vrut-o și eu”. Starul ATP și-a luat mașină de 200.000 de euro, dar nu are permis de conducere. Foto

Holger Rune, numărul 11 ATP, a luat o decizie șocantă. Tenismenul și-a cumpărat o bijuterie pe 4 roți după ce l-a văzut pe Novak Djokovic conducând un astfel de model prin Miami. Danezul deține în total automobile în valoare de 350.0000 de euro.

Holger Rune, banii jos pentru un Porsche 911! Tenismenul și-a cumpărat un superbolid, însă nu deține permis de conducere

În vârstă de 22 de ani, Holger Rune a fost vrăjit de veteranul Novak Djokovic, însă nu pe terenul de tenis, ci pe autostrăzile din Miami. Danezul nu deține încă un permis de conducere, fiind prea prins cu tenisul pentru a avea timp de școala de șoferi, însă acest lucru nu l-a oprit să-și adauge primii bolizi în garaj.

Câștigător de două ori la BMW Open, Rune a fost premiat de fiecare dată cu modelele i4 și i5 fabricate de BMW, estimate la 75.000 de euro fiecare. Cu toate acestea, el a mai avut un moft. Văzându-l pe „Nole” gonind prin SUA cu Prosche-ul său 911, danezul nu a stat pe gânduri.

A pus banii jos, aproximativ 200.000 de euro, și și-a achiziționat acel model de Porsche, deși nu se poate bucura încă de el. Cu toate acestea, Rune a dezvăluit că a început cursurile pentru a dobândi dreptul de a-și conduce „bijuteriile”:

„Recent, mi-am cumpărat prima mașină. Aveam deja două de la câștigarea turneului de la Munchen, dar aceasta este prima pe care mi-am cumpărat-o eu. L-am văzut pe Novak conducând-o la Miami anul acesta și m-am gândit:«Wow, mașina asta este uimitoare!». Este un Porsche 911. Am zis, de ce nu? Totuși, încă nu pot să o conduc. Abia am început să învăț. Am luat câteva lecții, dar apoi a trebuit să merg în China”, a spus Holger Rune, conform

Cât costă un Porsche 911 și ce oferă bijuteria germană pe patru roți

Porsche 911 este una dintre cele mai emblematice mașini sport din lume, simbol al performanței și rafinamentului german. Modelul de bază, Porsche 911 Carrera, este echipat cu un motor boxer bi-turbo de 3.0 litri, care dezvoltă nu mai puțin de 385 de cai putere și poate accelera de la 0 la 100 km/h în doar 4,2 secunde.

Prețurile pentru un 911 nou încep de la apoximativ 140.000 de euro în Europa, însă modele precum 911 Turbo S sau GT3 RS depășesc cu ușurință pragul de 250.000-300.000 de euro, în funcție de dotări. Pe lângă performanțele fascinante, Porsche 911 oferă și un confort unic. Tocmai din această cauză, acest model a devenit unul dintre cele mai celebre.

Câți bani a câștigat Holer Rune din tenis

Deși are doar 22 de ani, Holger Rune a adunat o avere impresionată până în acest moment din Tenis. Câștigător a 5 titluri în cariera sa, danezul și-a trecut în conturi nu mai puțin de 14,4 milioane de dolari, 3 milioane fiind câștigate doar pe parcursul acestui an, conform Rune s-a aflat în cea mai bună poziție în clasamentul ATP în 2023, când se clasa pe poziția a patra. În întreaga sa carieră, starul ATP are 173 de victorii și 106 înfrângeri.

Holger Rune: mașini, tenis și… femei! Tânărul tenismen apare în mesageria multor sportive din circuitul WTA

Pe lângă mașini și tenis, Rune s-a dovedit în timp un mare admirator al sexului frumos. Mai multe sportive din circuit au recunoscut că tenismenul danez apare adesea în mesageria lor, dar și în secțiunea de comentarii de pe social media: „Unii nu au nicio șansă. Nici măcar nu ar trebui să se obosească să îmi scrie. Rune mi-a scris zece mesaje apoi s-a dat bătut. Dar el le scrie tuturor jucătoarelor. Se gândește prea mult la el însuși, dar nu e singurul tenismen de acest fel”, a dezvăluit Anna Kalinskaya, conform

locul 31 WTA. Din păcate pentru tenismen, ea a dezvăluit că este mult prea în vârstă pentru el și, pe lângă asta, mai este și căsătorită:

„I-am spus că sunt prea bătrână pentru el și că dacă se uită pe instagramul meu, își va da seama că sunt căsătorită. A răspuns spunând că îi pare rău și, din acel moment, nici măcar nu mă salută când ne intersectăm la turnee”, a dezvăluit Kudermetova.

David Popovici conduce, de asemenea, un Porsche

Asemeni lui Holger Rune, David Popovici și-a achiziționat nu de mult un bolid ce a creat mare zarvă în spațiul public. Campionul olimpic și mondial la înot a plătit aproximativ 150.000 de euro pentru mașina visurilor sale, un Porsche Spider, iar foarte multă lume l-a criticat pentru acest lucru.

Între timp, David nu a băgat în seamă gura rea a lumii și a continuat să demonstreze în bazin. El a devenit ambasador al constructorului german de mașini și