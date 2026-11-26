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Mai important decât rezultatul meciului este faptul că oltenii l-au pierdut pe Screciu, eliminat, pentru ultimele două partide din Conference League. În cele din urmă, Universitatea Craiova a fost adusă cu picioarele pe pământ de o superechipă.

Bine primiți, bine bătuți

, dar a durat până la primul fluier. Clubul gazdă a comunicat locul de întâlnire pentru suporterii olteni, un pub central, și a asigurat transportul acestora către și de la stadion. Chiar a mărit ușor sectorul destinat oaspeților, unde ne-au așteptat niște polițiști zâmbitori și politicoși.

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Zidurile peluzei oltenești erau tapetate cu postere cu Baiaram, însoțite de mesajul: „Fani Craiova, vă mulțumim că ați făcut deplasarea astăzi pe stadionul Amex. Bucurați-vă de meci și vă dorim o întoarcere sigură acasă”. Doar că fotbaliștii lui Hürzeler nu au fost nici pe departe la fel de primitori.

Nu a fost ușor, a fost Elisor: oltenii s-au ciocnit de „pescăruși” ca de stânci în prima parte

după un triunghi desenat în viteză pe partea neinspiratului Screciu. Absența lui Assad avea să atârne și ea greu pentru Știința. Elisor nu a câștigat niciun duel aerian cu fundașii adverși până să fie înlocuit de Nsimba, încă de la pauză.

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Nu a fost doar cazul lui Elisor, de altfel. Strălucitor în SuperLiga, mijlocul Craiovei a părut fragil în fața englezilor, benzile nu au mai funcționat nici ele, iar duelurile unu la unu au fost pierdute în prima parte, atât în ceea ce privește forța, cât și viteza.

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Nu atât ritmul de Premier League a impresionat, așadar, cât forța fizică. Coelho a gândit clar meciul cu degajări către Baiaram, care îl domina la capitolul înălțime pe Kadıoğlu, dar până și micuțul turc a fost, în general, primul la minge. A urmat un gol ca la snooker al lui De Cuyper (33), care a profitat de o greșeală a lui Screciu. Același Screciu l-a faultat dur pe O’Riley cinci minute mai târziu, iar alb-albaștrii au intrat la vestiare cu capul plecat și cu un om în minus. Singurul ghiocel de noiembrie din prima parte a fost șutul cu pământul al lui Baiaram, din minutul 29, care l-a întins serios pe Steele.

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1, 2, 3, 4 / Încă vrem Cupa și campionatul

Baiaram i-a căzut și el victimă lui Screciu la pauză, fiind înlocuit de Rus, pentru ca Coelho să refacă linia de cinci din apărare, dublată de trei mijlocași centrali și un vârf (Nsimba). Mai puternic și mai bătăios decât Elisor, francezul i-a oferit defensivei sale câteva momente de respiro și a părut superior conaționalului său.

Culmea, Craiova a părut mai curajoasă cu un om în minus. Lameira și Nsimba au câștigat dueluri esențiale, fără ca acestea să genereze însă pericol la poarta singurei echipe din actualul sezon al cupelor europene care nu a primit vreun gol până acum. Știința a fost învinsă pentru a treia și apoi pentru a patra oară, la faze la care Mora și-a arătat limitele de apărător, greșind atât la poziționare, cât și la marcaj (Kostoulas – 61, Osman, omul meciului – 63).

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Ce nu i-a ieșit în apărare, Mora a compensat în atac. Costaricanul a șerpuit în stilul său caracteristic printre fundașii gazdelor și a avut o ocazie serioasă în minutul 66, dar a tras puțin peste poarta lui Steele, din apropierea colțului careului mic. S-a terminat 4-0 pe tabelă, dar peluza Universității a încheiat balul scandând împotriva lui Dinamo, pe care o așteaptă luni și joi pe „Ion Oblemenco”, pentru două meciuri esențiale.

Poate fi Brighton noua Atenă a oltenilor?

Deși nu se apropie, ca nivel al dezamăgirii, de momentul Atena, înfrângerea de la Brighton poate oferi o lecție importantă: marile echipe ies mai puternice din eșecuri. Dinamo trebuie să cadă victimă răzbunării oltenești într-un meci istoric, acela în care Bancu va deveni oficial fotbalistul cu cele mai multe apariții din istoria Științei. Bancu a fost, de altfel, cel care și-a încurajat coechipierii să se apropie cât mai mult de galerie la finalul partidei și să cânte noua melodie a peluzei:

„Când ne-a fost mai greu

Am stat în picioare

Iar acum sărbătorim

Știința din nou mare.”