„Am vrut să-i dau un pumn lui Mutu, să-i sparg capul!”. Faza în care Lupu nu a mai fost… lup! „De atunci Mutu urăște ospătarii”

Dănuț Lupu a povestit despre neînțelegerile pe care el și Adi Mutu le-au avut într-un meci FC Argeș – Rapid. Invitatul permanent al emisiunii a primit injurii grave din partea lui Mutu.

Dănuț Lupu: „Am vrut să-i dau un pumn să-i sparg capul”

Danuț Lupu a discutat despre o serie de contre dintre el și Adrian Mutu. La un meci jucat pe stadionul din Trivale, Mutu nu s-a putut abține și l-a înjurat tot meciul pe fostul atacant al lui Dinamo și Rapid.

„Meciul ăla la Pitești când am jucat cu Mutu, povestea aia cu Mutu, și eu de multe ori am vrut să-i dau un pumn să-i sparg capul. M-a înjurat 80 de minute ca la ușa cortului. Bă dar și de neamul lui neamul care o să se nască.

(n.r. cum avea tupeu Mutu să facă asta?) Trebuie să recunoaștem, Mutu a fost un copil tupeist așa. La un moment dat am vrut să mă duc să-l iau de gât, să-l strâng de gât. Dar sunt momente în care ți se pune pata, în care dacă nu te controlezi poți să faci prostii. În meciul ăla puteam să iau zece de roșu, nu unul”, a declarat Dănuț Lupu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, live pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Adrian Mutu, ospătarul lui Dănuț Lupu

în podcastul , cei doi s-au împrietenit după meciul acela de la Pitești. Însă, în timpul jocului, niciunul dintre ei nu voia să audă de celălalt.

„M-am gândit: ‘Mă, stai așa, îmi dă roșu’, nea Mircea tot țipa la mine: ‘Stai liniștit, stai liniștit’. Și i-am zis așa: ‘Bă dacă îmi iei mingea o dată mă duc eu și fac schimbare. Dar nu mă mai înjura. Că se termină meciul, ne vedem noi după.

El a ținut-o pe a lui, m-a înjurat și apoi când am văzut că nu putea să-mi ia mingea, râdeam de el. Două tricouri am schimbat în meciul ăla”, a adăugat Dănuț Lupu.

Remus Răureanu a intervenit și l-a întrebat pe Lupu care a fost metoda de răzbunare. Atunci, Horia Ivanovici a luat cuvântul și s-a pronunțat: „Da, l-a pus pe tot avionul, el (n.r. Dănuț Lupu) cu Lăcătuș, l-au făcut ospătar”.

„De atunci el urăște ospătarii”, a încheiat Dănuț Lupu într-o tentă comică.

Cum a putut Mutu să îl marcheze pe Dănuț Lupu

În emisiunea de tip podcast intitulată DON MUTU, invitatul lui Horia Ivanovici, Adrian Mutu, a spus . „Briliantul” a dezvăluit că unii din colegii săi l-au sfătuit să-l enerveze ca să aibă o șansă contra lui.

„Acum, Iulian Chiriță, un om care m-a ajutat foarte mult și m-a învățat multe șmecherii fotbalistice, vine și îmi spune ‘Ai o singură șansă să îl ții pe Lupu’. ‘Care e?’ ‘Să îl înjuri și să îl enervezi’. ‘Băi, Chirule, nu e frumos să îl înjuri pe om. E Lupu. Cum să îl înjur? Se ia de mine’.

‘Altfel n-ai nicio șansă. Te face pilaf’. Am stat, m-am gândit, zic lasă că vedem. A venit meciul. Am zis că nu înjur. Mă duc la Lupu, stau după el, am alergat vreo 10 minute, nu am prins-o deloc. Mă dribla. Zic gata, e mai bună varianta lui Chiru. Pentru că așa nu merge, pierdem meciul. Din miutul 10 până în minutul 90 l-am înjurat pe Lupu în continuu. Tot ce gândeam și tot ce știam eu despre el, i-am spus atunci. Într-un final l-am scos din mână”, a spus Adrian Mutu în emisiunea DON MUTU.

