“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct

Gigi Becali a dezvăluit numele fotbalistului pe care l-a dorit personal la FCSB în perioada de transferuri. Ce a spus latifundiarul din Pipera despre Samuel Teles, jucătorul ajuns în cele din urmă la rivala Universitatea Craiova.

Gigi Becali l-a vrut pe Teles la FCSB. De ce a picat mutarea, de fapt

FCSB nu a avut în vara acestui an o campanie de transferuri spectaculoasă în calitate de campioană a României, spre deosebire de celelalte echipe din SuperLiga care au adus jucători masiv. Gigi Becali a spus ce jucător și-a dorit, dar a renunțat la mutare.

Mai exact, după 1-2 cu Metaloglobus, . De asemenea, patronul bucureștenilor a mărturisit că și l-a dorit pe Samuel Teles, , doar că a fost convins de un apropiat să renunțe.

„Eu am greșit-o. Spun în premieră, am vrut să iau un mijlocaș pe care îl doream. L-a luat o contracandidată. L-a luat altcineva, pentru că un prieten de-al meu mi-a spus că nu domne, să nu îl iau eu pe ăla.

Am vrut să îl iau pe Teles. Nu-i super fotbalist, dar totuși… Un prieten de-al meu m-a convins să nu îl iau. De acum în colo, când vreau un jucător, îl iau și gata. Dacă e bine, bine, dacă nu, iar bine. Îi fac contract pe 6 luni și pe un an, după hai, pleacă acasă!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Samuel Teles

Samuel Teles, , a strâns pentru Oțelul Galați, fosta echipă, 79 de meciuri oficiale în Superliga și Cupa României Betano. Experimentatul fotbalist a marcat pentru trupa moldavă 8 goluri și a oferit 3 pase decisive. În vârstă de 28 de ani, portughezul este la bază mijlocaș central, însă poate evolua și ca mijlocaș central ofensiv, dar și ca mijlocaș central defensiv.

Sosit gratis în Bănie la finalul stagiunii trecute, Teles are 3 contribuții de gol în 16 apariții pentru olteni. „M-aș descrie ca fiind un jucător de echipă. Evoluez în linia mediană, ca un număr 8, ca un jucător box-to-box. Îmi place să alerg, să ajut echipa și dacă este posibil să marchez și goluri”, spunea Teles la prezentarea sa oficială ca jucător al Universității Craiova.

600.000 de euro este cota lui Samuel Teles în prezent