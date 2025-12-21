Sport

„Am vrut să mă sinucid de trei ori! Alcoolul e de vină”. Dezvăluiri terifiante ale jucătorului pe care Giovanni Becali a fost la un pas să-l transfere la Chelsea

Un fost câștigător al trofeului UEFA Europa League a trecut printr-o perioadă sumbră. Alcoolul l-a făcut să se gândească la sinucidere. „Mi-am atacat tatăl. Dar nu eram eu, eram beat”.
Alex Bodnariu
21.12.2025 | 13:43
Fredy Guarín, fotbalistul care a fost coleg cu Cristi Chivu la Inter și cu Cristian Săpunaru la Porto, a trecut printr-o perioadă cumplită. Columbianul a mărturisit că a vrut să se sinucidă din cauza problemelor cu alcoolul. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, a încercat să îl ajute în urmă cu mai mulți ani, când i-a propus un contract la Chelsea, însă jucătorul a refuzat.

Fredy Guarín a trecut prin momente cumplite. Alcoolul l-a pus la pământ

Fredy Guarín s-a retras din fotbalul profesionist în anul 2021. În carieră a evoluat pentru mai multe echipe importante din Europa. A făcut pasul pe Bătrânul Continent în 2006, când francezii de la Saint-Étienne l-au adus de la Envigado. Ulterior a ajuns la Porto, echipă cu care a câștigat Europa League, alături de fostul fundaș român Cristian Săpunaru.

Inter l-a cumpărat pe Guarín în anul 2012, iar mijlocașul columbian a evoluat în Serie A până în 2016. Atunci a făcut pasul în China, la Shanghai Shenhua. A urmat apoi o aventură în Brazilia. Fotbalistul și-a încheiat cariera în 2021, în țara natală, la Millonarios.

Dezvăluiri cumplite! Fostul jucător de la Inter și Porto a vrut să își ia viața

Problemele lui Fredy Guarín au început în momentul în care a ajuns în Italia. Columbianul a intrat într-o depresie severă după o despărțire și s-a refugiat în alcool. Din acel moment, viața și cariera sa au luat-o în jos, iar fostul fotbalist a dezvăluit că a încercat de trei ori să se sinucidă.

„Când eram la Inter, am început să beau din cauza despărțirii de soția mea. Când m-am mutat în China, situația mea s-a înrăutățit. Îmi pierdeam familia, copiii mei erau departe și mă simțeam responsabil pentru asta.

Mi-am atacat tatăl. Dar nu eram eu, eram beat. De câte ori pot, îl îmbrățișez și îmi cer scuze, chiar dacă el m-a iertat de mult timp. M-am gândit chiar și la sinucidere și am încercat să îmi iau viața de trei ori. Dumnezeu m-a salvat. Într-o zi, eram acasă singur și băusem. Am început să sun mai mulți prieteni apropiați, dar nimeni nu mi-a răspuns. La final, mi-am rugat agentul și psihologul să mă ajute. M-au dus la o fundație și nu am mai băut.

Am urmat un program care mi-a permis să mă antrenez din nou. După șase luni, mi-am întâlnit copiii, pe care nu îi mai văzusem de patru ani. Le-am povestit despre slăbiciunile mele și despre problemele avute cu mama lor. Nu m-au iertat pe loc, dar m-au înțeles de-a lungul timpului. Acum, lucrez la fundație cu psihologul meu. Vreau să îi ajut pe alții povestindu-le prin ce am trecut eu”, a declarat Guarín, conform Corriere della Sera.

Fredy Guarín a refuzat o ofertă uriașă de la Chelsea! Jose Mourinho a apelat la Giovanni Becali

Columbianul putea să aibă un traseu total diferit al carierei. Giovanni Becali a dezvăluit că a avut șansa să îl aducă pe mijlocaș la Chelsea, în perioada în care José Mourinho îi antrena pe londonezi, însă Guarín a refuzat propunerea.

„Era un jucător, Fredy Guarín, un columbian, la Inter. Mourinho era antrenor la Chelsea și joacă aici cu Steaua, îi bate cu 4-0. Două zile a stat aici, dar a stat numai cu mine și gașca mea. La final, înainte să plece la aeroport, l-am întrebat: «Jose, ce jucător îți trebuie?». Mi-a spus că vrea un mijlocaș puternic în fața apărării, un box to box. M-a sunat apoi și mi-a zis că îl vrea pe Fredy Guarín de la Inter.

Chelsea plătea banii către Inter. Ei stabiliseră 18-20 de milioane de euro. M-am dus la Fredy și l-am întrebat dacă vrea să meargă la Chelsea. A spus că da. Am discutat la Londra, ne-a așteptat și Marina. Impresarul lui cerea minimum 4 milioane de lire net. I-am spus că doar Hazard avea banii ăștia. Nu a acceptat nici 2,5 milioane de euro. A plecat în China pentru nimic. Ce înseamnă influența unui agent. L-a distrus”, și-a amintit impresarul, în emisiunea „Giovanni Show”.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
