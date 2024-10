Amalia Bellantoni îi dă lovitura de grație Dianei Șoșoacă, după ce i-a blocat candidatura la CCR: ”Am cerut suspendarea SOS România”

Amalia Bellantoni, femeia care a depus o contestație împotriva Dianei Șoșoacă la CCR, face dezvăluiri incendiare pentru FANATIK. Ea susține că nu se lasă până când n-o va lăsa pe Diana Șoșoacă fără partid, după ce aceasta a fost alungată ”ilegal” din poziția de președinte a filialei SOS România Călărași.

Amalia Bellantoni a fost înlăturată din SOS România în urmă cu trei luni

Într-o discuție cu FANATIK, Amalia Bellantoni a dezvăluit că a sesizat organele statului în legătură cu mai multe nereguli care, spune ea, au loc în . În unele cazuri, mai susține fosta vedetă de la ”Chefi la cuțite”, aceste nereguli ar căpăta aspecte penale.

ADVERTISEMENT

“Doresc să menționez că de mai bine de trei luni și anume de când am fost înlăturată din partidul SOS, verbal, fără documente și fără procedură, am început să mă informez cine este cu adevărat Diana Iovanovici-Șoșoacă. Așa am descoperit ilegalitățile partidului și anume că, în continuare în partidul SOS, ca și prin vicepreședinte, este soțul doamnei, Silvestru Dumitru Șoșoacă. De asemenea, am aflat că actele nu au fost modificate la Registrul Partidelor Politice, la AEP”, a declarat Amalia Bellantoni, pentru FANATIK.

Amalia Bellantoni spune că Diana Șoșoacă nu este în măsură , din cauza discursului și a convingerilor pe care aceasta le are și le afișează în public.

ADVERTISEMENT

”Diana Iovanovici-Șoșoacă, prin acțiunile sale antisemite, prin acțiunile sale de susținere a mișcărilor legionare, de susținere a nazismului, de susținere a apropierii de Rusia, nu este o reprezentantă a României și în niciun caz nu trebuie să se mai promoveze această activitate a domniei sale”, a mai declarat Amalia Bellantoni pentru FANATIK.

Diana Șoșoacă, reclamată la DNA, DIICOT, Antifraudă și AEP

Blocarea candidaturii la CCR a venit la capătul a trei luni de contestații și plângeri penale. ”Este doar vârful iceberg-ului la ceea ce am întreprins în tot acest timp”, a explicat fosta șefă SOS România Călărași. Bellantoni susține că demersul ei poate fi catalogat drept un succes, pentru că ”avem o lege”, iar cei care vor să candideze la Cotroceni ”trebuie să o respecte”.

ADVERTISEMENT

”Precizez am făcut contestații înainte la BEC împotriva semnăturilor în fals și plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție. De asemenea la DNA, DIICOT, Antifraudă, AEP. La Tribunalul București am cerut suspendarea a partidului și am făcut demersuri pentru pentru ca această activitate ilegală a Dianei Șoșoacă și grupării sale să se încheie. Este foarte, foarte mult de vorbit despre acest lucru, dar sperăm în momentul de față ca autorizațiile competente să-și facă treaba”, a mai declarat Amalia Bellantoni.

Bellantoni: ”Șoșoacă e prima care încalcă legea”

Nu în ultimul rând, Bellantoni spune că SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, funcționează ilegal. Nu este vorba doar de semnăturile în fals, depuse la BEC, ci la întregul sistem de partid, care nu ar mai respecta un cadru legal, după spusele celei care a blocat-o pe Diana Șoșoacă din drumul către Cotroceni.

ADVERTISEMENT

”Sunt plângeri penale pe care le-am depus pentru starea de ilegalitate în care se află partidul, căci în momentul de față nu există un BEX (Birou Executiv, n.r.). Una este în fapte, alta este în acte. Nu există un Consiliu Național care să-i valideze candidatura Dianei Șoșoacă. Absolut tot ceea ce face dumneaei este împotriva legislației, este împotriva Constituției.

Chiar și faptul că i-a îndepărtat pe oameni din funcțiile pe care aceștia le-au obținut în urma alegerilor locale la 9 iunie 2024, când au fost desemnați consilieri locali. Domnia ei i-a îndepărtat și le-a luat, evident, le-a încălcat acest drept de vot, deși nu ar avea niciun fel de autoritate în acest sens.

Asta pentru că este pur și simplu dreptul omului, dreptul cetățenilor de a fi votați, așa că ea este prima care încalcă legea și ăsta este unul dintre multele motive pe care le-am enumerat în contestația făcută la Curtea Constituțională”, a încheiat Amalia Bellantoni.

Amalia Bellantoni este autoarea uneia dintre contestațiile depuse la Curtea Constituțională împotriva candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Cealaltă sesizare aparține lui Mihai Gheorghe Ursa. În acest weekend, CCR a anunțat că admite contestațiile depuse împotriva președintelui SOS România, Amalia Bellantoni.