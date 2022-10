Amalia Bellantoni, revoltată după ce poliția i-a mai deschis două dosare. Ce acuzații i se aduc 

Amalia Bellantoni are din nou probleme cu legea. Faimoasa proprietară a unui restaurant italienesc din Capitală este revoltată pe poliție, după ce i-a mai deschis încă două dosare penale.

Amalia Bellantoni, încă două dosare penale. Ce acuzații îi aduce poliția

Totul s-a întâmplat odată ce frumoasa blondină a luat parte la protestul AUR din Piața Victoriei, cu o furcă în mână, fiind acuzată de port de obiecte interzise. De asemenea, este acuzată și de lovire, ca urmare a unei altercații cu un vecin.

Amalia Bellantoni și-a exprimat furia în cadrul unui post TV, luni seară. Ea a explicat că a venit la , cu o furcă de plastic, care este un simbol al țăranului, și nu o armă albă.

”Dosarele curg, alea cu sina, pentru ca in Romania curg dosarele facute pentru ca nu mai avem niciun drept. Nu mai avem dreptul la libera exprimare. Eu a trebuit sa inchid aproape toate activitatile, insa ce am facut in timpul plandemiei a fost sa ne reorganizam si acum avem o ferma adevarata. Furca aceasta este un gablont, lumea nu intelege ca este de plastic, este un simbol (…)

Dar cand niste nesimtiti vin in mijlocul nostru si iti fac semne obscene, cred ca s-a depasit o limita. Nu este o arma, este un element al muncii mele. Daca dansii doresc sa instrumenteze un astfel de dosar, treaba lor. Cand a venit domnul cu camasa alba, eram afara din Piata Victoriei, iar el a spus ca pe teritoriul lui nu se trece, desi ii spusesem ca am fost la Obor si mi-am luat furca. Nu stiu ce deranjati sunt ei de acest simbol al taranului, care taranii sustin economia, pentru ca altfel ei ne-ar da sa mancam gandaci”, a explicat Bellantoni la

Amalia Bellantoni, amenințată

Totodată, Amalia Bellantoni acuză că a fost amenințată de către serviciile secrete că notorietatea ei ”va dispărea în cinci minute” și să aibă grijă cu afacerile sale.

”Cei de la MAI, care poarta aceasta haina militieneasca, vin si te iau de brat si te arunca. Am fost amenintata si mi s-a pus in vedere de catre informatori ai serviciilor, care mi-au spus ca notorietatea mea va disparea in 5 minute. Mi s-a spus sa am grija cu afacerile mele, dar care afaceri, ca eu mai fac doar galceava, ce afaceri?”, a mai afirmat Amalia Bellantoni.

În privința acuzației de lovire, fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a avut o ceartă cu un vecin luni, pe care l-a lovit cu o palmă peste cap, așa cum a reclamat bărbatul la 112.

Ulterior, poliția a prins-o în trafic pe Amalia Bellantoni și i-a cerut să oprească pentru explicații. Blondina a început apoi un schimb de replici cu oamenii legii.

În urmă cu două luni, de la ferma sa și că le folosește ca materie primă la propriul restaurant.