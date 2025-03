Amalia de la Mireasa vrea să-l dea în judecată pe fostul soț! Documentul care dă totul peste cap: „Mi-a cerut să fac avort”. Exclusiv

Amalia de la Mireasa a ajuns la capătul răbdării în scandalul-monstru cu fostul ei soț, Radu Bobelică, câștigătorul celui de-al doilea sezon al emisiunii. Tânăra ne prezintă, în exclusivitate, un document prin care vrea să demonstreze că ex-partenerul ei nu și-a îndeplinit obligația de părinte, așa cum susține.

Amalia de la Mireasa îl dă în judecată pe fostul ei soț, Radu, câștigătorul emisiunii de la Antena 1

Scandalul despărțirii dintre Amalia Struț și , foști concurenți la Mireasa, atinge un nou punct culminant, deși pare că le-am văzut pe toate de când FANATIK a relatat amplu despre această telenovelă, de zile bune încoace.

ADVERTISEMENT

Meciul de ping-pong dintre cei doi foști soți ajunge într-o nouă fază. Cea în care Amalia este dispusă să acționeze penal împotriva bărbatului cu care are o fetiță minunată. Un îngeraș pe nume Maya Maria.

În urma tuturor lucrurilor spuse de fostul ei soț ( și despre acest caz), Amalia de la Mireasa nu vrea să mai încaseze acuzație după acuzație, ba chiar e dispusă să îl dea în judecată pe Radu.

ADVERTISEMENT

„Doresc pentru ultima dată să dezmint acuzațiile făcute de fostul meu soț. O fac acum public, dar o voi face și penal. Voi deschide un proces penal pentru defăimare și calomnie. Acolo voi prezenta și documentele necesare care să arate că el minte în legătură cu așa zisele datorii sau cu rata de la mașină care este plătită integral”, este decizia de ultimă oră comunicată de Amalia, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Toate declarațiile mele sunt urmate de dovezi video, audio și poze”

Amalia Struț susține că fostul ei soț este ofticat pentru că a scos la iveală adevăratele motive ale divorțului, făcând referire la datoriile financiare ale acestuia la care a contribuit și ea, dar pentru care a existat o limită. După ce Radu a spus că ea a insistat să se căsătorească cu el, femeia afirmă că e o altă gogoriță născocită de Radu. Totodată, Amalia dezvăluie și detalii despre prima căsătorie a lui Radu.

ADVERTISEMENT

„Dacă acesta era vreun crai cu o frumusețe aparte, vreun milionar sau un om cu o inteligență nemaivăzută, probabil plângeam să se căsătorească cu mine. Însă eu m-am lăsat înduioșată de vorbele lui frumoase. El probabil visa doar să își mai plătească niște datorii, cu ajutorul meu. Și cu nunta pe care am făcut-o, nuntă unde Radu a avut doar 6 invitați din partea lui (doar familia), fără alte cunoștințe sau prieteni.

ADVERTISEMENT

Fostul meu soț este ofticat că am scos public secretele lui în ceea ce privește datoriile și băncile, secrete care au fost urmate de dovezi (mesaje și extrase bancare). Secrete care nu l-ar mai lăsa să-și refacă viața.

Dezvăluiri din prima căsnicie a lui Radu: „Cuvinte greu de reprodus la adresa fostei soții”

După primul lui divorț, atât el cât și familia lui foloseau niște cuvinte greu de reprodus la adresa fostei soții. Susțineau că aceasta ar fi fugit cu un italian cu bani. Când fosta lui soacră mi-a scris pe Facebook, acesta m-a pus să o blochez pentru a nu afla de la săraca femeie ce fel de om e.

Acum încearcă și mie să-mi caute nod în papură ca să cadă el bine și a doua oară. Și probabil să mai prostească pe cineva, să își mai bată joc de o familie așa cum este obișnuit să facă sau să mai plătească niște CAR-uri din trecut. El încearcă să mintă, pentru a-și salva imaginea, dar toate declarațiile mele sunt urmate de dovezi video, audio și poze”, declară, revoltată, Amalia de la Mireasa, pentru FANATIK.

Amalia de la Mireasa susține că Radu i-a cerut să facă avort. Plus: botezul cu cântec al Mayei Maria

Ne oprim un pic la acuzațiile pe care Amalia le-a lansat recent, cum că Radu, într-un moment de furie, a amenințat că își omoară socrul. Femeia vine cu dezvăluiri de-a dreptul explozive despre Radu, menționând, printre altele, că el nu își dorea să fie tată. Ba i-a cerut să avorteze copilul pentru care azi plânge că nu e lăsat să-l vadă.

„Legat de seara în care Radu a spus ca îmi omoară tatăl, declarații pe care acum el încearcă să le mușamalizeze, mințind cu nerușinare. Eu am și în momentul de față, în telefon înregistrarea din 9 Mai 2023, care durează o oră și 17 minute, de la ora 00:42 și în care el își sună toată familia. Când acesta a sunat concubinul surorii sale și i-a spus citez “Eu nu mai suport, îl omor”. Iar răspunsul concubinului a fost “ trimite-mi adresa, oricum nu am omorât de mult pe nimeni”.

Radu este un om foarte agresiv! La momentul respectiv, deși puteam să fac o plângere penală așa cum a spus el, am ales să-mi protejez familia și să încerc să fac pace de ambele părți. Chiar dacă, în sufletul meu a început o adevărată luptă. Iar el știe cel mai bine de ce nu am făcut-o. Știe cum a plâns timp de o săptămână să nu ne facem de “rușine” și să rezolvăm asta în familie. Că el își va cere scuze părinților mei, ca a consumat prea mult alcool și nu a știut ce vorbește.

Ordin de protecție pe numele lui Radu: „Nu a avut nici măcar bunul simț să își plătească propriul meniu la botezul fetiței”

Când sarcina mea era încă mică, undeva la două luni, acesta mi-a cerut să fac avort, deoarece nu este pregătit să fie tată. Însă eu știam de atunci ca indiferent de ce va face el și unde mă va duce viața, eu voi păstra copilul și voi lupta pentru el.

În urma amenințărilor și comportamentului lui agresiv, în luna iulie a anului 2023 am obținut și un ordin de protecție împotriva faptului soț. Ordin de protecție, pe care l-am retras SINGURĂ după o lună. M-am lăsat înduioșată de lacrimile lui și am crezut/sperat că acesta a învățat ceva. Am retras ordinul de protecție pentru ca Radu să participe la botezul fetiței lui. Botez care pe mine m-a costat 10.000 € și la care acesta nu a pus niciun ban.

„Bonul fiscal o să fie păstrat până la majoratul fetei, să înțeleagă cine a fost tati”

Mi-a spus, fără rușine, că este familia mea și că dacă am vrut “avioane” să plătesc. Singurul lui cadou la botezul fetiței sale a fost o brățară de 410 lei. A lăsat și bonul fiscal, bon care o să fie păstrat până la majoratul fetei, ca aceasta să înțeleagă cine a fost “tati”. Nu a avut nici măcar bunul simț să își plătească propriul meniu la botezul fetiței. A venit și a plecat ca un necunoscut”, sunt acuzațiile devastatoare făcute de Amalia de la Mireasa.

Fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 mai spune că singurele investiții făcute în fetița lor sunt o tabletă și o blăniță la care a pus bani. Apoi, Amalia mai precizează că mai aducea uneori niște ”jucării chinezești”, pe care fetița lor nu le putea folosi pentru că erau periculoase, așa că au ajuns la gunoi. Una din cele mai dure lovituri pentru Radu abia acum vine: Amalia de la Mireasa susține că acesta nu plătește pensie alimentară.

Amalia de la Mireasa: „Nu plătește nici măcar pensia alimentară!”

„Nu plătește nici MĂCAR pensia alimentară. Pensie pe care Radu trebuie să o plătească retroactiv din luna septembrie a anului 2023. Am fost nevoită să cer ajutorul unui executor silit ca Radu să-și facă îndatoririle de “tată” și să îi dea fetiței măcar puținul de 1/4 din salariul minim pe economie.

Îmi doresc un singur lucru. Îmi doresc ca acesta să nu mai fie interesat de viața mea “de lux” cum zice el. Să nu mai stea să numere de câte ori pe lună merg eu în concedii, deoarece eu am muncit și muncesc continuu pentru a avea această viață.

Vreau să își facă ÎNDATORIRILE DE TATĂ! Să respecte programul primit de instanță și să vină la Viena să-și vadă copilul. Să facă măcar efortul minim de a plăti pensia alimentară fetiței, ca această conexiune de care tot vorbește el, de tată-fiică, să nu se piardă!”, a punctat Amalia de la Mireasa.