Amalia Enache a dezvăluit stațiunea inedită pe care a ales-o pentru vacanță: “Am ajuns din București în 4 ore cu mașina”

Amalia Enache își petrece vacanța de vară în Bulgaria, la o stațiune inedită despre care are numai cuvinte de laudă.

Amalia Enache, vacanță într-o stațiune inedită, în Bulgaria

Amalia Enache își petrece vacanța de vară în Bulgaria, un loc pe care l-a descoperit în pandemie, și a revenit acolo și vara aceasta.

a mărturisit că nu îi place să piardă timpul, așa că este perfect că a găsit o destinație turistică inedită, aproape de țara noastră și pentru care a mers patru ore din Capitală.

De asemenea, Amalia Enache a spus că nu și-ar fi dorit să plece departe, cu avionulul, pentru că zborurile îi creează o stare de incertutudine din cauza anulărilor sau întârzierilor, un stres de care nu vrea să aibă parte în vacanță.

„Am ajuns din București în 4 ore cu mașina. Va mărturisesc că m-am ferit de o plecare în vacanță cu Alma cu avionul, de teamă zborurilor întârziate sau chiar anulate.

Avem nevoie de relaxare și odihnă, nu de stresuri suplimentare”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Amalia Enache, numai cuvinte de laudă despre stațiunea Obzor

Vedeta de la Pro TV se află în stațiunea Obzor, aflată la 64 de kilometri Varna, cu o populație de 2.000 de locuitori.

Plaja de aici are peste șapte kilometri lungime, nisipul este fin, iar puțini oameni știu de această așa că nu este aglomerat deloc.

Același lucru l-a spus și Amalia Enache, care a mai dezvăluit și că resortul la care stă i-a schimbat părere despre vacanțele all inclusive.

„Ce am găsit aici? Plajă întinsă, răsărituri pentru care merită să te trezești în fiecare zi devreme și un resort premium all inclusive care mi-a schimbat prejudecățiile despre all inclusive.

Nu ne îmbulzim la mese, sunt 4 restaurante diferite, cu enorm de multe opțiuni de hrană sănătoasă. Nu ne înghesuim nicăieri. Spații de joacă largi, grădini întinse și o priveliște cu mare și dealuri cu păduri, în același timp”, a spus Amalia Enache.