Amalia Enache: „Mi-a fost teamă că voi ajunge să nu am ce să-i dau de mâncare copilului meu”

Amalia Enache a oferit un interviu scurt pentru revista A list magazine în care a vorbit despre cum a fost perioada pandemiei pentru ea, cum a perceput anul 2020 și care au fost temerile ei cele mai mari.

Jurnalista Roxana Hulpe a realizat o serie de 25 de interviuri cu mai multe personaje cunoscut i necunoscute din România, care au vorbit despre începutul pandemiei și cum a fost anul 2020 pentru ele.

Seria de interviuri a început să fie publicată începând cu 1 decembrie și se va termina pe 25 decembrie, de Crăciun. Amalia Enache se numără printre femeile care au vorbit despre cum a fost pentru ea începutul pandemiei și cât de greu i-a fost în tot acest timp.

„A înțeles foarte repede că va fi un an greu. Am avut la începutul acestei pandemii o foarte mare temere de mamă. Și anume că va urma după criza sanitară o puternică recesiune economică și că voi ajunge să nu am ce să-i dau de mâncare copilului meu. Asta ca să știți cât de mare a fost panica la început.

După aceste temeri inițiale am făcut un exercițiu să mă bucur de binele foarte intim din viața mea, de dragoste, de copil, de sentimentul că duminică eu continui. În cazul nostru, al jurnaliștilor, pe noi nu ne-a deconectat de dinainte de pandemie. inclusiv în carantină, eu am fost în continuare la serviciu. Și nu a fost o rupere cum am văzut în cazul altor oameni din preajma mea.

Pot să spun că anul 2020 a fost unul de disciplină pentru mine. Am vrut să am un an cu mine cu adevărat, nu am stat pe rețelele de socializare, să stau cu fiica mea, să mă joc cu ea. Pentru mine anul 2020 a fost un an al răbdării și al exercițiului răbdării”, a declarat Amalia Enache pentru A list Magazine, în cadrul campaniei #2020pentrumine.