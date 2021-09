Amalia Năstase nu s-a sfiit să vorbească despre cel mai rușinos moment pe care l-a trăit pe vremea când a fost studentă. Aceasta a recunoscut că a întâmpinat greutăți la un curs pe care nu îl înțelegea și a rămas repetentă un an.

ADVERTISEMENT

Acea perioadă din viața ei nu a fost tocmai ușoară, fiind nevoită să muncească. De altfel aceasta a declarat că și-a câștigat singură banii de buzunar de la vârsta de 16 ani.

Amalia Năstase a terminat Facultatea de Finanțe-Bănci.

Amalia Năstase a apus adevărul despre perioada studenției: “Am fost distrusă”

Amalia Năstase a spus mereu lucrurilor pe nume, iar de această dată a recunoscut că a avut unele probleme în timpul facultății. Fosta soție a lui a declarat în podcast-ul realizat de Mihai Petre că a rămas repetentă pentru că nu a înțeles un curs.

“La facultate am repetat un an. Am rămas repetentă pentru programare. Noi la facultate făceam chestii din neanturile istoriei.

ADVERTISEMENT

Eu, de capul meu, am învățat să scriu un software, dar în același timp rămâneam repetentă pentru că nu puteam să învăț un limbaj de programare arhaic pe care nu trebuia să îl învețe un student la Finanțe Bănci, trebuia să-l învețe cineva care face programare.

Am fost distrusă pentru că am rămas repetentă”, a spus Amalia Năstase.

Amalia Năstase: “Am rămas cu un smoc de păr în mână”

Amalia Năstase spune că acela a fost cel mai rușinos moment pe care l-a trăit vreodată și că nu-și dorește ca unul dintre copiii săi să treacă printr-o asemenea experiență. Pentru perioada studenției a fost destul de dificilă. A fost nevoită să lucreze pentru a se întreține.

ADVERTISEMENT

“Rușinea cuvintelor ”rămâi repetent”. Țin minte că la un moment dat mi-am băgat mâna în păr și am rămas cu un smoc de păr de stres și de rușine în ea pentru că am rămas repetentă.

În același timp lucram și la țigări, făceam sampling, câștigam o grămadă de bani, predam engleză la o grădiniță privată, lucram și la asigurările astea.

M-am simțit foarte rușinată și n-aș vrea niciodată să simtă copiii mei ce am simțit eu”, i-a mai spus Amalia Năstase lui Mihai Petre.