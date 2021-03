Amalia Năstase a slăbit peste 30 de kilograme. La ce alimente a renunțat pentru această reușită

Amalia Năstase a slăbit peste 30 de kilograme în ultima perioadă, fosta soție a lui Ilie Năstase renunțând la mai multe produse alimentare pentru a ajunge la greutatea ideală din momentul de față, lupta nefiind una deloc ușoară.

Vedeta ajunsese la greutatea de 96 de kilograme, lucru care a pus-o serios pe gânduri. Frumoasa brunetă și-a impus atunci un obiectiv și nu s-a lăsat până nu a ajuns la forma fizică pe care o avea înainte să rămână însărcinată a treia oară.

Ambasadoarea organizației „Salvați copiii” a ținut o cură drastică și a renunțat complet la zahăr și la fast food. Amalia Năstase a luat această decizie neașteptată gândindu-se foarte mult la problemele de sănătate care vin odată cu greutatea în plus.

Amalia Năstase, despre lupta cu kilogramele în plus. Cum a slăbit

„La un moment dat am zis că nu se mai poate. Asta e. Am ajuns ca alea de te întâlnești cu ele pe stradă, erau bibelou, și zici Doamne, ce li s-a întâmplat.

Asta e, sunt una dintre ele și nu am ce să fac. Dar după tot eu am zis: Cum, eu nu pot? Ba pot. În doi ani, am mâncat de două ori zahăr.

Trebuie să te gândești că sunt oameni care sunt forțați să facă asta, că altfel mor, și atunci trebuie să te gândești că tu nu ai vrea să fii acolo și că ți-a dat Dumnezeu oportunitatea să te schimbi tu, fără să te oblige cineva”, a declarat Amalia Năstase în emisiunea lui Teo Trandafir.

Fosta soție a jucătorului de tenis Ilie Năstase a punctat și faptul că odată cu greutatea în plus a început să aibă și probleme medicale. Așadar, sănătatea este un alt motiv pentru care a pus piciorul în prag și a vrut cu orice preț să slăbească.

Vedeta a ținut un regim alimentar foarte strict, dar nu înainte de a consulta un medic specialist în acest sens. Amalia Năstase a mâncat timp de o lună numai prafuri de proteine și pește, rezultatele fiind unele pe măsură încă din primele săptămâni.

„Pe mine mă dureau genunchii, mă dureau coatele… de la apa reținută. (…) Mâncarea asta pe care o poftești nu este totul în viața ta”, a mai spus fosta soție a lui Ilie Năstase la „Teo Show” de la Kanal D.

