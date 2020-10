Amalia Năstase, acuzații dure la adresa sistemului medical românesc: ”Nu există așa ceva în lumea civilizată”

Amalia Năstase, fosta soție a legendei tenisului românesc și internațional, Ilie Năstase, face acuzații extrem de grave la adresa sistemului medical românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actualmente voluntar și activist în zona medicală a explicat de ce este de păere că sistemul sanitar românesc este unul învechit și a spus unde se duc banii mulți care există în sănătate.

Extrem de tranșantă, Amalia Năstase dă de pământ nu doar cu sistemul per ansamblu, ci și cu o parte dintre medicii care îl alcătuiesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amalia Năstase, revoltată de sistemul medical din România. Acuzații grave aduse medicilor

Într-o perioadă extrem de dificilă a pandemiei de Covid-19, în care toate categoriile de persoane au de suferit din cauza infecțiilor cu boala fără leac, Amalia Năstase vine cu critici îndreptate împotriva sistemului sanitar.

Fosta soția a lui Ilie Năstase este de părere că în spitalele din România copiii nu au parte de cel mai bun tratament din partea cadrelor medicale. În acest sens, Amalia Năstase a dat exemplu spitalele din Franţa, acolo unde s-au tratat mulți copii din România de-a lungul ultimilor ani.

ADVERTISEMENT

”Eu sunt foarte revoltată pe tot ceea ce înseamnă tratamentul copiilor bolnavi de cancer în România. Eu am dus foarte mulți copii în Franța, la tratament, pentru că am avut câțiva cunoscuți care au avut nevoie de asta și am mai dus și alții. Și am fost și eu cu ei acolo, cu mulți!

Felul în care se vorbește cu părinții, felul în care sunt tratați copiii, felul în care arată spitalul… Niciun copil nu e injectat, de exemplu, dacă nu i se pune o pastă înainte, ca să-i amorțească locul și să nu simtă.”, a spus aceasta în emisiunea ”La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean” de la Digi 24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amalia Năstase: ”În România am văzut numai injurii la adresa părinților”

În aceeași emisiunea, Amalia Năstase compară modul în care sunt tratați pacienții în spitalele din Franța cu realitățile din țară. Ea acuză medicii de la noi de un comportament total inadecvat.

”Afară au psihologi care vin și vorbesc și cu copiii și cu părinții. Dacă copilul plânge și e agitat, spune asistenta: știți ce? Vin mai târziu, poate se liniștește! Ei, eu nu am văzut asta în spitalele noastre. Eu am văzut numai injurii la adresa părinților. Părinții care au copii bolnavi sunt tratați prost. Se țipă la ei, se țipă la copii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu există așa ceva în lumea civilizată. Eu mă întreb cum un doctor, cu bună știință, poate să-i spună unui părinte: avem de toate! Am văzut foarte multă îndărătnicie la medicii de copii. Probabil că o să se stârnească vreunul sau altul, dar eu știu despre ce vorbesc”, a mai spus Amalia Năstase la postul de știri citat.