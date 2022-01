Stresul și-a pus amprenta asupra Amaliei Năstase. Cu ce problemă se confruntă fosta soție a tenismenului

Începutul de an a venit cu schimbări majore pentru Amalia Năstase. Vedeta, cunoscută pentru este pregătită să își recapete imaginea de altădată.

Recent, în mediul online, fosta soție a lui Ilie Năstase li s-a destănuit celor care fac parte din comunitatea ei și a dezvăluit faptul că este musai să urmeze o dietă.

Amalia Năstase a luat în greutate 15 kilograme

Amalia Năstase spune că problemele pe care le-a avut în ultimele luni și-au spus cuvântul asupra organismului ei. Stresul a făcut-o pe brunetă să uite de calorii, iar acum nu se arată deloc mulțumită de ceea ce îi arată cântarul.

Mâncărurile nesănătoase și stilul de viață pe care l-a dus în ultimele opt luni au făcut-o pe Amalia Năstase să pună pe ea nu mai puțin de 15 kilograme.

”În viață, fiecare decide ce priorități are și fiecare trece prin perioade mai bune sau mai rele de-a lungul timpului. Eu trec prin perioadele rele tot cu zâmbetul pe buze, glumind mai mult, pentru că dacă iei totul prea în serios, nu mai e nici un haz și greul trece și mai greu. Acestea fiind spuse, am râs eu și am glumit vreo 7-8 luni în care am fost foarte stresată și am pus vreo 15 kilograme înapoi din cele pierdute acum trei ani”, a scris Amalia Năstase pe Facebook.

Vedeta face sport și urmează o dietă

Pentru că orice învăț are și un dezvăț, odată cu începerea noului an, Amalia Năstase s-a hotărât să nu-și mai înece amarul în fel și fel de mâncăruri, ci să se pună pe slăbit.

Vedeta, conștientă că a mai trecut prin acest proces de slăbire și cu alte ocazii, când , a început antrenamentele sportive, pe care le-a combinat cu o dietă echilibrată.

Mama copiilor lui Ilie Năstase spune că a consultat un medic de specialitate, iar acum urmează o dietă personalizată după propriile nevoi, convinsă că la finalul programului de schimbare, cântarul va arăta exact kilogramele pe care ea și le dorește.

”A venit timpul să zic la revedere obiceiurilor proaste”

”Azi a venit timpul să zic la revedere obiceiurilor proaste care îmi făceau stresul mai acceptabil și să mă întorc la ceea ce trebuia să fi fost prioritatea mea, să nu mai pun la loc kilogramele pentru care am muncit mult să le dau jos. Cumva faptul că am reușit să slăbesc 30 de kilograme mi-a dat sentimentul că pot și mă gândeam mereu că oricum le pot da jos. Ceea ce voi și face.

Astăzi am început o dietă personalizată de nutriție funcțională cu diete customizate. Aceste diete sunt concepute în funcție de nevoile fiecăruia, de la femei însărcinate până la cei care au un stil de viață vegan, gluten free, keto, paleo, pentru cei cu probleme digestive și balonare, pentru boli autoimune sau boli inflamatorii și multe altele”, a adăugat fosta soție a tenismenului.

Bruneta își ține fanii la curent: ”O să pun poze”

Pentru a fi un model de urmat, Amalia Năstase spune că va împărtăși cu admiratorii săi fiecare etapă a procesului ei de slăbire, de la mesele pe care le are, la programul sportiv și la analizele pe care le va face pentru a se asigura că slăbește într-un mod sănătos.

”O să pun poze cu ce mănânc și ce analize mai fac, am făcut deja multe ca să vedem cum stau și o să vă mai spun și ce suplimente mai iau. Eu țin acum o dietă personalizată care are la bază principii Keto și nutritive funcțională, dar vom mai schimba pe parcurs, în functie de rezultate”, a completat vedeta.