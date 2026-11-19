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Sorana Cîrstea (36 de ani) a făcut cel mai bun sezon al carierei chiar în anul în care a anunțat de la bun început că va fi ultimul în tenisul profesionist. Totuși, la două săptămâni după ce și-a disputat ultimul meci, românca întârzie să facă anunțul oficial. Fanii speră ca ea să se răzgândească, iar un detaliu le dă mari speranțe că „Sori” ar putea să continue.

De ce cred fanii că Sorana Cîrstea ar putea să-și amâne retragerea din tenis

Înaintea acestui sezon, Sorana Cîrstea venea după o accidentare destul de dură, astfel că a anunțat că cel mai probabil va fi ultimul ei an în tenisul profesionist. Din momentul în care a declarat aceste lucruri, Sorana a părut că se simte din ce în ce mai bine pe teren, iar încă de la începutul anului a triumfat la Transylvania Open.

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Apoi, pentru ea au urmat câteva luni magice în care a reușit sferturi de finală la Roland Garros, semifinale la Roma și optimi de finală la US Open. Ea a bifat și cea mai bună clasare a sa, mai exact locul 15 WTA, iar finalul sezonului a găsit-o pe locul 16. Acum, după turneul de la Hong Kong, toată lumea se așteaptă ca Sorana Cîrstea să-și anunțe retragerea, însă un detaliu important dă speranțe că românca s-ar putea răzgândi.

Deși nu este un lucru cert, faptul că Sorana Cîrstea încă figurează în evidențele ITIA poate însemna că ea încă nu este decisă complet în ceea ce privește viitorul său. „Sori” nu este trecută pe lista sportivilor retrași, prin urmare are mai multe responsabilități. Deoarece nu și-a anunțat retragerea, Sorana se află pe lista de monitorizare antidoping și este nevoită să comunice permanent locurile în care se află, chiar și în afara programului competițional. De asemenea, ea trebuie să fie disponibilă oricând pentru un eventual control. Tocmai de aceea, în mod normal, un sportiv care își dorește să se retragă nu ar avea niciun motiv să mai figureze pe această listă, notează

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Sorana a lăsat de înțeles că decizia este deja luată

Sorana Cîrstea a oferit un interviu publicației South China Morning Post în care a vorbit despre anul ei fabulos, dar și despre oboseala pe care o resimte după un sezon în care a dat tot ce a avut mai bun. Din păcate pentru susținătorii ei, declarațiile sale lasă clar de înțeles că își va pune capăt carierei,

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„Având în vedere felul în care s-au încheiat lucrurile aici, în Asia, cred că decizia este destul de clară. Am fost complet epuizată, nu mai aveam energie deloc și a fost un an lung. Am nevoie de o pauză pentru a procesa totul, apoi anunțul final va veni, cel mai probabil, peste câteva săptămâni”, a declarat Sorana Cîrstea despre finalul carierei sale.