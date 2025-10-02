Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”

Un nou scandal a izbucnit în fotbalul românesc. . Acesta riscă să fie dat afară de la Federație, iar Mihai Stoichiță a venit cu noi detalii legate de această situație.

Ce spune Mihai Stoichiță, oficialul FRF, despre „sex scandalul” lui Ion Geolgău cu mama unui junior

Mihai Stoichiță recunoaște că situația e una extrem de complicată. Există clar o problemă, iar Ion Geolgău ar putea să își piardă locul la FRF. Se vor face verificări serioase și, dacă se constată că atitudinea fostului internațional român afectează imaginea și viitorul fotbalului românesc, mai mult ca sigur va fi demis din funcție.

„Uman, mi se pare că e problema lui personală. Cred că alții au provocat dialogul dintre el și doamna respectivă. Cred că s-a exagerat. Este un flirt între un bărbat și o femeie. Acum, dacă vrei să o duci în zona de interes… eu nu știu ce s-a întâmplat. Nu vreau să deschid o cutie a Pandorei.

(N.r. A fost o capcană?) Și doamna a marșat în toată povestea asta. E un dialog pe care l-a acceptat. M-am întâlnit cu el săptămâna trecută. Vine în continuare la federație până se va finaliza ancheta. Să prejudicieze un flirt dreptul la muncă? Imaginea, sigur că nu e bună. O să avem o discuție. Am vorbit și până acum. Va fi o discuție finală”, a precizat Mihai Stoichiță.

Mesajele transmise de Ion Geolgău către mama unui junior

Mesajele trimise de Ion Geolgău mamei tânărului fotbalist român au, clar, o tentă sexuală. Acest comportament pune la îndoială felul în care se fac selecții la echipa națională. Rămâne acum de văzut care vor fi deciziile luate de FRF în urma anchetei deja deschise.

„Ar fi frumos să-ți dai colanții jos, în ritm de muzică… să știi, și eu sunt nebun când sunt astfel de scene. Ce s-a întâmplat? Te-ai retras? Ești pudică? Mi-ar fi plăcut o scenă de la duș cu săpun, mult săpun pe tine. În rest, crede-mă, știu să dezbrac o femeie din priviri”, sunt doar o parte din mesajele trimise de Ion Geolgău.

“Răzvan Burleanu are toleranță zero față de astfel de evenimente”

Mihai Stoichiță a precizat că , își dorește ca imaginea instituției să fie una curată, iar astfel de episoade nu sunt tolerate. Viitorul lui Ion Geolgău pare incert în acest moment, însă el, în continuare, se prezintă la muncă.

„Hotărârea nu o iau eu. (n.r. Răzvan Burleanu are toleranță zero la așa ceva). Așa este. Acum, sentimental, suntem puși într-o situație decisivă. Trebuie să alegem între prietenul Geolgău și etica momentului la nivel de organizație. Este greu să spui. Tot acolo ajungi, în zona de etică. Vrei să păstrezi o imagine impecabilă a organizației. Va fi o judecată și se va lua o hotărâre”, a mai spus Mihai Stoichiță.

“Geolgău regretă, probabil are probleme și în familie”

Oficialul FRF e de părere că situația familiară prin care trece fostul internațional român nu e deloc una bună și mai spune că imaginea lui Ion Geolgău a fost deja pătată. Scandalul a luat amploare, iar acuzatul și-a recunoscut faptele.

„Noi nu suntem organ de cercetare. Eu nu știu cine e doamna. E afectat, regretă. M-am întâlnit cu el. Am fost la Craiova. (n.r. Are probleme în familie?) Probabil. E un om afectat de tot ce s-a întâmplat. Faptul e consumat. Nu știu ce decizie se va lua. E un prieten. Îl cunosc de când era copil. E cu doar câțiva ani mai mic ca mine. Am avut o prietenie cu el”, a precizat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.