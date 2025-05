Amărăciune în presa spaniolă după finala Conference League: ”Talentul lui Palmer a spulberat visul european al lui Betis”. Reacțiile lui Pellegrini și Isco

în finala Conference League, însă la pauză a fost 1-0 pentru Betis după o primă repriză excelentă. Presa spaniolă s-a arătat dezamăgită că formația lui Manuel Pellegrini a pierdut total controlul jocului în partea secundă.

Presa spaniolă, frustrată după finala Conference League

Imediat după încheierea finalei de la Wroclaw, jurnaliștii iberici au remarcat faptul că în ciuda unei prime părți foarte bune, Betis a trebuit să se recunoască învinsă de o formație mult mai valoroasă.

Sub titlul ” a spulberat visul european al lui Betis”, cotidianul Marca a scris: ”Două momente de strălucire din partea englezului i-au permis lui Chelsea să revină din urmă și să câștige Conference League.

Istoria nu a vrut ca Polonia să fie finala în care echipa de pe Avenida de la Palmera să-și adjudece primul succes continental. Însă progresul făcut de echipa lui Pellegrini în ultimii ani este încurajator. Deși titlul i-a scăpat, Betis este tot mai aproape de a-l obține…”.

Publicația Sport a titrat: ”O repriză secundă dezastruoasă o lasă pe Betis fără visul european”, iar în text a notat: ”Chelsea este încoronată campioană și îi succede lui Olympiacos, echipa lui Mendilibar, care a învins-o pe Fiorentina în finală sezonul trecut”.

Repriza secundă oribilă pentru Betis

”Cel mai amar rămas bun de la visul european”, este titlul dat de As. ”Primul titlu european din istorie al lui Real Betis va trebui să aștepte. Verdiblancos au fost aproape de a câștiga după ce a condus cu 1-0, dar totul s-a schimbat la pauză.

Chelsea a revenit și a reușit o victorie zdrobitoare. Enzo Fernandez, Jackson, Sancho și Caicedo au marcat golurile care au asigurat titlul în Conference League pentru londonezi. Totuși, o mențiune de onoare se cuvine sezonului excelent al băieților lui Manuel Pellegrini, care și-au făcut suporterii să viseze”, a scris sursa citată.

Sub titlul ”Chelsea se trezește după pauză și o lasă pe Betis fără primul său titlu european”, ziarul Mundo Deportivo a notat: ”Nu a fost să fie pentru Betis. Chelsea este campioana Conference League. Aplauze pentru ‘alb-verzi’, care au fost condamnați de o ultimă jumătate de oră oribilă”.

Isco, reacție dură după pierderea trofeului

Imediat după încheierea finalei, veteranul lui Betis, Isco, s-a arătat dezamăgit de pierderea finalei. El a precizat faptul că echipa sa a încercat să joace la alibi în partea secundă și acest lucru a dus la dezastru.

”Este durere mare. Rezultatul este altul față de ce speram după prima repriză. Fotbalul nu te iartă. În repriza a doua au fost mai buni. Nu am reușit să profităm de avantaj. Într-o finală europeană greșelile te pedepsesc.

În repriza a doua, spre deosebire de ceea ce am vorbit în vestiar, ne-am ascuns în spatele acelui avantaj mic și la final o echipă cu mare calitate și variante multe a întors în favoarea ei.

Le mulțumim fanilor și ne pare foarte rău că nu le-am putut oferi acest trofeu. Am încercat pentru acești suporteri incredibili. Vom încerca să-i facem fericiți anul viitor”, a declarat Isco la finalul meciului.

Unde a pierdut Betis finala

La rândul său, antrenorul Manuel Pellegrini s-a arătat frustrat de faptul că a fost nevoit să facă mult prea devreme anumite schimbări din cauza accidentărilor și crede că aceasta a fost cheia finalei.

”Am făcut o primă repriză foarte bună, am fost superiori, am marcat un gol și am mai avut câteva ocazii. A doua repriză a fost foarte influențată de schimbări. Ne-au făcut mult rău pe acea bandă stângă. Au întors meciul în doar câteva minute.

Ricardo Rodriguez controla acea zonă stângă. Nu ne-au pus probleme pe acolo, dar accidentările s-au produs și n-am mai putut menține ritmul pe care ni-l doream. A fost un adversar dificil. Scorul final, cred eu, nu reflectă diferența reală dintre cele două echipe”, a spus Manuel Pellegrini.