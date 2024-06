Amărăciunea suporterului devenit vedetă după România – Ucraina 3-0: “M-au văzut sute de milioane de oameni şi să nu faci asta? E în mentalitatea noastră. Ăştia suntem”. Exclusiv

a fost trăit la intensitate maximă de 30.000 de români, care au făcut deplasarea la Munchen. Unul dintre ei, Cezar, a fost surprins de camerele tv cu ochii în lacrimi după un gol al “tricolorilor”, imagine rămasă iconică şi după fluierul final.

Amărăciunea suporterului devenit vedetă după România – Ucraina 3-0: “Dacă eram din altă ţară era cu totul altceva”

Imaginea cu suporterul român în lacrimi a ajuns pe prima pagină în marile ziare internaţionale. O emoţie pură care a ilustrat cel mai bine jocul “tricolorilor” împotriva Ucrainei, prima victorie la un turneu final după 24 de ani.

FANATIK a vorbit cu suporterul din “lumina reflectoarelor”. Pe numele lui Cezar Micheten, originar din Constanţa, are amărăciunea că FRF nu a profitat de imaginea lui şi nu a fost invitat să participe şi :

“Vreau să spun că dacă eram din altă ţară, era cu totul altceva. Nu contează că sunt eu sau apărea altcineva. Dar când un om apare pe prima pagină în Bild, în The Sun, TNT, tot ce înseamnă Europa, Statele Unite, cele mai mari publicaţii, şi Federaţia nu se sesizează, mie mi se pare ceva…

Imaginile mele sunt peste tot, în promo-ul din meciul cu Belgia şi nu se sesizează nimeni să îmi spună că eu trebuie să fiu acolo. Toţi cei care mă sună îmi spun că eu trebuia să fiu acolo, în tribune.

Nu e vorba de mine, putea să fie oricine. S-a întâmplat, a fost emoţie. Îmi scriu sute de persoane care au rămas mască. Eu azi dimineaţa (n.r. miercuri) am venit acasă, am făcut 20 de ore.

Am fost cu maşina la Munchen. 20 de ore dintr-o bucată. Am vorbit cu Alex Cicâldău, mă cunosc cu el. Mi-a spus că promite că îmi face rost cu tricourile jucătorilor. Dennis Man, la fel, a postat cu mine.

“Sunt român şi asta spune tot. E în mentalitatea noastră. Ăştia suntem noi”

Un bilet la meciul ăla, cu o seară de cazare şi un bilet de avion, nu costă mai mult de 1000 de euro. E vorba de imaginea ta ca ţară, nu de mine. M-au văzut sute de milioane, dacă nu miliarde.

Am rămas mască. Mă sună cunoştinţele care mă întreabă cum se poate ca eu să rămân acolo. Sunt român şi asta spune tot. E în mentalitatea noastră. Ăştia suntem noi.

Eu aşa o văd, dacă mă întrebi, eu nu trebuia să lipsesc de la meciul cu Belgia. Cum să nu ştie de mine, dacă toată lumea ştie”, a povestit Cezar pentru FANATIK.

“Totalul a fost undeva la 1500 de euro”

Ca şi pentru mulţi alţi suporteri, o deplasare în Germania pentru a vedea pe viu naţionala la Euro 2024 a reprezentat un efort important din toate punctele de vedere, mai ales că şi-a cumpărat biletul la suprapreţ:

“Eu am aplicat pentru toate meciurile. Dar am fost nevoit să îmi iau de pe o altă platformă. La bilet de 30 de euro, eu am dat 220 de euro. Erau locuri goale acolo, lângă noi.

Primesc mesaje, cereri de prietenie, oameni care îmi scriu, care mă felicită, care se miră că nu sunt acolo atâta timp, că am devenit imaginea naţionalei.

Nu am cum să merg la celelalte meciuri. Am avut planul pentru meciul ăsta. Am mers cu câţiva băieţi ca să împărţim cheltuielile de transport. La dus am oprit în Austria, la întoarcere am venit direct. Cazare în Austria, două nopţi în Munchen. Totalul a fost undeva la 1500 de euro”, a declarat Cezar.

“Lacrimile alea au pornit din suflet. Sufletul şi emoţiile n-ai cum să le dirijezi”

Suporterul originar din Constanţa e mândru nevoie mare de faptul că Gică Hagi are un merit important în formarea acestei generaţii, cu mulţi jucători care au fost trimişi în fotbalul mare de Academia “Regelui” de la Ovidiu:

“Ne calificăm cu siguranţă. Aşa am plecat de aici, cu gândul ăsta. Eram sigur că vom obţine prima victorie la Euro după 24 de ani. Când am plecat am spus asta. Am sperat, dar nu m-am gândit niciodată că batem cu 3-0.

Şi 1-0 însemna victorie. Am avut foarte mare încredere. Eram ferm convins că vom bate Ucraina. Când îi văd pe băieţi, generaţia asta e una de băieţi sufletişti, cum zicea şi Edi Iordănescu. Iar lacrimile alea au pornit din suflet.

Alea nu le dirijezi. Sufletul şi emoţiile n-ai cum să le dirijezi. Am jucat fotbal când eram mic. Am fost operat de ligamente, menisc, ăsta a fost drumul. Am rămas mereu cu echipa de fotbal, pentru mine Farul este în inimă. Am abonament an de an. Am trăit şi am copilărit cu Generaţia de Aur.

La ultima victorie cu Anglia, aveam 14 ani. 80% dintre aceşti jucători sunt creaţia domnului Hagi. Copii ăştia sunt creaţia dumnealui. Domnul Iordănescu i-a unit, dar ca să ajungă la nivelul ăsta, să aibă mentalitatea asta, au trecut prin mâna lui Hagi.

Să dea Dumnezeu ca la acest Campionat European să depăşim ceea ce au reuşit ei să facă la Campionatul Mondial din 1994″, a povestit Cezar Micheten pentru FANATIK.