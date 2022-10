Amarah, dincolo de succesul de pe TikTok: „Nu vreau să bag steagul LGBT nimănui pe nas”. Ce spune despre operația de schimbare de sex

Amarah este una dintre senzațiile TikTok-ului în România, numărând peste 250.000 de urmăritori. Live-urile și clipurile timișorencei sunt apreciate de o mulțime de oameni, însă în spatele persoanei care îi face pe oameni să se amuze cu glumele și reacțiile sale de-a dreptul spontane se ascunde o poveste de viață nu tocmai ușoară.

Amarah, interviu-inedit: „Arma mea este sinceritatea”

Amarah, femeia născută într-un corp de bărbat, e cea mai cunoscută la ora actuală. Povestea ei a ajuns la urechile internauților care petrec timp pe rețeaua de socializare, iar una dintre persoanele care s-a oferit s-o ajute să își facă schimbarea de sex, pentru care sunt necesari destul de mulți bani, a fost chiar

Vedeta TikTok-ului a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după ce a devenit populară, dar și adevărata față a comunității LGBTQIA+.

-Bună, Amarah! Sute de mii de urmăritori, milioane de like-uri pe TikTok. Cum faci? Ce faci de captivezi lumea?

Cred că arma mea este sinceritatea, pentru că toată lumea este fake în mediul online, și nu numai. Prin oamenii dragi care îmi apreciază sinceritatea, felul meu de a fi, am înțeles ce înseamnă să fii influencer. Pentru mine, să fiu entertainer în mediul online e o provocare uriașă. Pe lângă că lumea mă susține și îmi susține cauza, distrându-se alături de mine, mă mai și ajută când am nevoie de ceva, mă ajută cu sfaturi când nu știu ce să fac, unde să apelez, și așa mai departe.

De la anxietatea față de oameni la poze cu fanii pe străzile Timișoarei

-Deci ți s-a schimbat destul de mult viața de când ai devenit cunoscută. Te recunoaște lumea pe stradă în Timișoara? Ce-ți spun oamenii? Te-ai lovit și de persoane rele?

Să știi că oamenii… Simt că am un fan-base. Îi aud de multe ori că vor să facă poze cu mine și chiar mă duc eu la ei, căci mulți nu au curaj să-mi zică. Le spun: haideți să facem poze! Da, m-am lovit și de bădărani și bădărănii. Sunt acei băieței toxici, bombardieri care au impresia că au ceva să spună. E și riscant, dar eu răspund fiecăruia, fie că e un comentariu bun sau hate.

-Ai fost dintotdeauna așa curajoasă? Nu ți-a fost vreodată frică?

Curajul se adună în timp, e în funcție de fiecare persoană. Evident că la început, acum câțiva ani, mi-a fost teamă, dar acum mă consider destul de puternică. Am avut anxietate față de oameni.

„Comunitatea LGBT e destrăbălată. Am pățit o chestie nasoală chiar într-un club gay”

-Cum ai descrie comunitatea gay de la noi? Ce crezi că îi lipsește pentru a fi cu totul acceptată de societate?

Comunitatea LGBT e destrăbălată. Nu suntem uniți. Apar tot felul de persoane mai ales în online, care spun tot felul… Sunt câteva organizații care luptă pentru drepturile noastre, cum ar fi MOZAIQ, dar ca și comunitate nu a existat niciodată. Mai sunt persoane care au compasiune, înțelegere. Eu am noroc să am prieteni foarte buni, care mă susțin, dar nu există unitate peste tot. Trecem prin multe și nu se văd multe lucruri. Eu, de exemplu, nu vreau să bag steagul LGBT nimănui pe nas. Nu mai spun că am pățit o chestie nasoală chiar într-un club gay, dar nu vreau să vorbesc despre asta.

-Spuneai într-un live de pe TikTok, în care plângeai, că îți câștigi existența din ceea ce faci în online, dar și că îți e greu să aduni bani pentru operații. Poți să ne povestești care e mecanismul prin care primești banii din TikTok? Se poate trăi pe bune din TikTok?

Da, am recunoscut și recunosc că din asta trăiesc. La operație, lucrurile nu sunt așa simple. Depinde de fel de operație vrei să îți faci… Ca să înțeleagă lumea, nu se fac bani doar din cadourile pe care le primim pe live-uri. Acele monede se transformă într-adevăr în bani, se pot transfera în bani online, doar că în bani reali sunt mai scumpe.

Amarah se întreține din TikTok: „Nu mă bazez doar pe cadourile din confruntări”

-Stai așa, deci tu practic primești toți banii reali obținuți din monedele-cadouri sau cum vine asta? Nu te taxează TikTok-ul?

Eu am conturi în Germania, dar, da, plătesc impozite și în România, să nu creadă lumea cine știe ce, doar că sunt ca taxă pe Germania. Monedele sunt mai scumpe decât câți bani ai primi.

Eu, de exemplu, nu mă bazez doar pe cadourile din confruntările de pe TikTok. Eu sunt monetizată, există și anumite campanii publicitare. Am fost și Miss TikTok… Sunt mai multe modalități prin care poți face bani din TikTok.

Trecerea de la bărbat la femeie nu se rezumă doar la schimbarea sexului: „Există intervenție de feminizare a feței”

-Revenind la operație, cât te-ar costa? Ai vrea să te operezi complet?

Da, am zis asta de multe ori pe live-uri. Nu știu să dau acum o sumă, nu vreau să dau suma și să apară mâine clickbait, Amarah dă nu știu cât pe operația de schimbare de sex.

Îți spun și de ce. Aici e vorba de ce fel de operație vrei să îți faci. Dacă vrei să îți operezi nasul, e o sumă, dacă vrei implanturi, nu știu, undeva la 3.000 de euro sau mai mult. Eu vreau să îmi lipesc, de exemplu, urechile, există intervenție pentru feminizarea feței… Pot fi zeci de mii de euro la mijloc. Totul e în funcție de ce insecurități ai ca transgender. Depinde cum vrei tu să te schimbi.

-Și, totuși, există persoane care nu aleg să se opereze complet. Unele persoane trans își pun doar implanturi!

Nu se operează multe persoane complet pentru că nu au bani, ăsta e adevărul!

-În final, poți să ne spui dacă ești prietenă în viața de zi cu zi cu vreun tiktoker și care a fost cel mai lung live pe care l-ai făcut?

Cel mai lung live a fost de 10 ore, alaltăieri (10 oct. 2022). M-am mai văzut așa cu persoane de pe TikTok, dar nu pot să zic: am legat mare prietenie. E o concurență, mult o văd ca pe o concurență. Unii profită pentru cloud de tine, alții ca să se certe. Toți vor să fie vizibili. Eu îmi cunosc foarte bine publicul și mai recurg la tot felul de glume care pot părea bădărane, asta pentru că încerc să îi înțeleg pe toți. Nu pot să pretind să mă înțeleagă lumea dacă eu nu cobor și la nivelul celor care au glume mai nesărate. Trebuie să îi înțeleg pe ceilalți dacă vreau să fiu înțeleasă.