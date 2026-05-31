„Amatorism total!”. Cornel Dinu știe ce trebuia făcut cu nunta lui Alex Pop programată în ziua meciului Dinamo – FCSB

Cornel Dinu a reacționat dur după ce Alexandru Pop a lipsit din finala barajului cu FCSB pentru a participa la propria nuntă. Fostul antrenor al lui Dinamo vorbește despre o greșeală majoră.
Alex Bodnariu
31.05.2026 | 15:48
Cornel Dinu, verdict dur despre nunta lui Alexandru Pop: „Nu trebuia lăsat!
Alexandru Pop, atacantul celor de la Dinamo, nu și-a putut ajuta vineri seară echipa în finala barajului cu FCSB. Atacantul „câinilor roșii” a fost la Cluj, acolo unde și-a sărbătorit nunta. Cornel Dinu, fostul mare antrenor al formației din Ștefan cel Mare, este de părere că s-a făcut o greșeală uriașă, iar vina aparține conducerii clubului.

Dinamo nu s-a putut baza pe Alexandru Pop în meciul cu FCSB, pierdut după prelungiri. Atacantul avea nunta programată și nu a mai putut schimba data evenimentului. Fotbalistul a fost trecut pe foaia de joc după ce George Pușcaș s-a accidentat, fiind luată în calcul inclusiv varianta aducerii sale cu avionul de la Cluj.

Până la urmă, fotbalistul a rămas în Ardeal și a petrecut alături de apropiați la nunta sa. Dinamo a suferit serios în atac. Zeljko Kopic nu s-a putut baza pe un vârf veritabil și a fost nevoit să improvizeze. „Câinii roșii” au pierdut și au ratat calificarea în UEFA Conference League.

Cornel Dinu, fostul mare antrenor român, este de părere că Dinamo a dat dovadă de amatorism în cazul lui Alexandru Pop. Acesta consideră că fotbalistul nu trebuia lăsat să își programeze nunta înainte de încheierea sezonului din SuperLiga. Totuși, Dinu crede că nici cu Pop pe teren Dinamo nu ar fi arătat mult mai bine.

„Decadența neamului românesc este reală. Amatorism total. Răul se vinde. E o dramă. Trebuia să i se spună că serbările personale să le facă după ce se încheie tot sezonul. Și cu Pop, și fără Pop, Dinamo cam tot acolo era. Era doar petrecerea. Sezonul se încheie după ultimul meci al sezonului. Nu văd cum ar fi ajutat Pop pe Dinamo”, a declarat Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
