„Amatorism total!”. Cornel Dinu știe ce trebuia făcut cu nunta lui Alex Pop programată în ziua meciului Dinamo – FCSB

Alexandru Pop, atacantul celor de la Dinamo, nu și-a putut ajuta vineri seară echipa în finala barajului cu FCSB. Atacantul „câinilor roșii” a fost la Cluj, acolo unde și-a sărbătorit nunta. Cornel Dinu, fostul mare antrenor al formației din Ștefan cel Mare, este de părere că s-a făcut o greșeală uriașă, iar vina aparține conducerii clubului.

Cornel Dinu identifică marea problemă de la Dinamo după eșecul cu FCSB

Dinamo nu s-a putut baza pe Alexandru Pop în m , pierdut după prelungiri. Atacantul avea nunta programată și nu a mai putut schimba data evenimentului. Fotbalistul a fost trecut pe foaia de joc după ce George Pușcaș s-a accidentat, fiind luată în calcul inclusiv varianta aducerii sale cu avionul de la Cluj.

. Dinamo a suferit serios în atac. Zeljko Kopic nu s-a putut baza pe un vârf veritabil și a fost nevoit să improvizeze. „Câinii roșii” au pierdut și au ratat calificarea în UEFA Conference League.

Cornel Dinu, fostul mare antrenor român, este de părere că Dinamo a dat dovadă de amatorism în cazul lui Alexandru Pop. Acesta consideră că fotbalistul nu trebuia lăsat să își programeze nunta înainte de încheierea sezonului din SuperLiga. Totuși, Dinu crede că nici cu Pop pe teren Dinamo nu ar fi arătat mult mai bine.

„Decadența neamului românesc este reală. Amatorism total. Răul se vinde. E o dramă. Trebuia să i se spună că serbările personale să le facă după ce se încheie tot sezonul. Și cu Pop, și fără Pop, Dinamo cam tot acolo era. Era doar petrecerea. Sezonul se încheie după ultimul meci al sezonului. Nu văd cum ar fi ajutat Pop pe Dinamo”, a declarat Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.