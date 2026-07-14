Amatorism total la Campionatul Mondial! Ce a făcut arbitrul din El Salvador la Franța – Spania, în timp ce Istvan Kovacs a fost trimis acasă

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Istvan Kovacs (41 de ani) a fost trimis acasă de Pierluigi Collina, șeful arbitrilor din cadrul FIFA, după ce a arbitrat doar două meciuri la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. În paralel, la meciul Franța – Spania de marți seară din semifinalele competiției a fost delegat un arbitru din El Salvador.

Ivan Barton, arbitrul din El Salvador de la Franța – Spania, și-a uitat sprayul pe marginea terenului

Iar Ivan Barton (35 de ani) a generat un moment inedit chiar în debutul partidei. În minutul 10, cu ocazia unei lovituri libere executate de Spania din marginea terenului, „centralului” i-a fost atrasă atenția de către Mikel Oyarzabal că jucătorii francezi din zid încearcă să „fure” din distanța regulamentară și să se poziționeze mai aproape de minge față de cum se prevede în „Legile jocului”.

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În acel moment, arbitrul a dorit să scoată din buzunar acel spray folosit în mod deja tradițional de câțiva ani buni pentru a marca locul în care trebuie să stea mingea și zidul în astfel de momente, dar a sesizat că nu îl avea la el. Cu un zâmbet mai degrabă amar, Barton a mers spre marginea terenului pentru a-și recupera acel spray, înmânat de către arbitrul de rezervă, iar jocul a fost reluat abia după aceea.

De ce a renunțat Pierluigi Collina atât de ușor la Istvan Kovacs

Fostul arbitru internațional Marius Avram a încercat să găsească un răspuns la această întrebare și a explicat că singurul lucru la care se poate gândi în acest context este că pur și simplu nu îl apreciază atât de mult pe „centralul” român. „A primit ceva mai mult decât alții, care au arbitrat două meciuri în grupe. Pierluigi Collina a făcut o ceremonie, i-a dat tricoul cu meciul 1000 la Campionatul Mondial. S-ar putea ca Pierluigi Collina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Istvan Kovacs. Există anumite tensiuni între FIFA și UEFA. Chiar mă așteptam să primească meci în sferturi, în semifinale.

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E ușor greu de înțeles, pentru că este unul dintre cei mai buni arbitrii din Europa. Ăsta e singurul motiv pe care l-am găsit, pentru că altceva nu este. Acolo diferențele sunt făcute de detalii, de lucruri foarte mici. O chemare la VAR poate fi exploatată de cineva care să zicem că nu te place, are alți oameni preferați. Dar se știe că există filosofie de mentalitate, de viziune a jocului, între FIFA și UEFA”,

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