FCSB a pierdut al treilea meci la rând în SuperLiga, 1-2 cu Dinamo, şi a coborât în clasament până pe locul 6, cu 11 puncte. Marius Baciu a fost înlocuit, dar apoi Gigi Becali a decis să îi mai dea o şansă antrenorului pentru meciurile cu Petrolul şi Universitatea Craiova.
Adrian Cristea a jucat atât la Dinamo, cât şi la FCSB. Fostul fotbalist a pus tunurile pe Gigi Becali, spunând că în echipa roş-albaştrilor este amatorism şi că nici la nivelul ligii a patra nu se întâmplă astfel de lucruri:
„Dinamo a avut prima șansă, având în vedere evenimentele din ultima perioadă de la FCSB. La FCSB e amatorism grav! Dinamo a jucat foarte bine, iar după eliminare am vorbit despre alt joc. Când joci în 10 este foarte greu. A fost un meci frumos, dar cu multe greșeli de arbitraj ale lui Istvan Kovacs. Dinamo a meritat victoria.
Dinamo are nevoie de constanță. Dacă își va câștiga meciurile cu echipa mai slabe, atunci va avea șanse la titlu. Nivelul de la noi e destul de scăzut. Craiova și Dinamo se vor bate la titlu. Pe FCSB nu pot să o pun.
La FCSB e amatorism. Cred că nici la liga a patra nu găsești cu primarul din comună ce se întâmplă la FCSB. Ați văzut evenimentele din ultima perioadă. Acolo e greu să faci performanță, nu e mediu profesionist”, a declarat Adrian Cristea pentru sport.ro.
Fostul fotbalist a spus că niciun antrenor cu coloană vertebrală şi puţină personalitate nu ar putea rezista să lucreze cu Gigi Becali. El îl propune pe Ionuţ Luţu ca antrenor la FCSB, cel care e mâna dreaptă a patronului:
„N-are nicio vină Marius Baciu sau oricine ar veni la FCSB. E greu să lucrezi acolo. Știm foarte bine ce se întâmplă acolo și cine conduce. Gândiți-vă că Gigi Becali are o vârstă și nu-l mai schimbă nimeni. Să-l pună pe Luțu… nu știu, e greu. Un antrenor cu coloană vertebrală și personalitate nu poate rezista acolo”, a spus „Prinţul”.