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FCSB a pierdut al treilea meci la rând în SuperLiga, 1-2 cu Dinamo, şi a coborât în clasament până pe locul 6, cu 11 puncte. , dar apoi Gigi Becali a decis să îi mai dea o şansă antrenorului pentru meciurile cu Petrolul şi Universitatea Craiova.

Adrian Cristea îl critică pe Gigi Becali: „La FCSB e amatorism grav”

Adrian Cristea a jucat atât la Dinamo, cât şi la FCSB. Fostul fotbalist a pus tunurile pe Gigi Becali, spunând că în echipa roş-albaştrilor este amatorism şi că nici la nivelul ligii a patra nu se întâmplă astfel de lucruri:

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„Dinamo a avut prima șansă, având în vedere evenimentele din ultima perioadă de la FCSB. La FCSB e amatorism grav! Dinamo a jucat foarte bine, iar după eliminare am vorbit despre alt joc. Când joci în 10 este foarte greu. A fost un meci frumos, dar cu multe greșeli de arbitraj ale lui Istvan Kovacs. Dinamo a meritat victoria.

Dinamo are nevoie de constanță. Dacă își va câștiga meciurile cu echipa mai slabe, atunci va avea șanse la titlu. Nivelul de la noi e destul de scăzut. Craiova și Dinamo se vor bate la titlu. Pe FCSB nu pot să o pun.

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La FCSB e amatorism. Cred că nici la liga a patra nu găsești cu primarul din comună ce se întâmplă la FCSB. Ați văzut evenimentele din ultima perioadă. Acolo e greu să faci performanță, nu e mediu profesionist”, a declarat Adrian Cristea pentru .

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„Prinţul” a găsit antrenor: „Să-l pună pe Luţu”

Fostul fotbalist a spus că niciun antrenor cu coloană vertebrală şi puţină personalitate nu ar putea rezista să lucreze cu Gigi Becali. ca antrenor la FCSB, cel care e mâna dreaptă a patronului:

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„N-are nicio vină Marius Baciu sau oricine ar veni la FCSB. E greu să lucrezi acolo. Știm foarte bine ce se întâmplă acolo și cine conduce. Gândiți-vă că Gigi Becali are o vârstă și nu-l mai schimbă nimeni. Să-l pună pe Luțu… nu știu, e greu. Un antrenor cu coloană vertebrală și personalitate nu poate rezista acolo”, a spus „Prinţul”.