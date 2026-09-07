Sport

Fostul jucător de la FCSB pune tunurile pe Gigi Becali: „Amatorism total! Nici în Liga a 4-a nu vezi aşa ceva”

FCSB a pierdut cu 1-2 derby-ul împotriva celor de la Dinamo şi ajunge la trei înfrângeri consecutive în SuperLiga. Fostul jucător al roş-albaştrilor l-a criticat pe Gigi Becali pentru modul în care conduce clubul.
Marian Popovici
07.09.2026 | 13:32
Fostul jucator de la FCSB pune tunurile pe Gigi Becali Amatorism total Nici in Liga a 4a nu vezi asa ceva
ULTIMA ORĂ
Fostul jucător de la FCSB pune tunurile pe Gigi Becali: "Amatorism total! Nici în Liga a 4-a nu vezi aşa ceva". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut al treilea meci la rând în SuperLiga, 1-2 cu Dinamo, şi a coborât în clasament până pe locul 6, cu 11 puncte. Marius Baciu a fost înlocuit, dar apoi Gigi Becali a decis să îi mai dea o şansă antrenorului pentru meciurile cu Petrolul şi Universitatea Craiova.

Adrian Cristea îl critică pe Gigi Becali: „La FCSB e amatorism grav”

Adrian Cristea a jucat atât la Dinamo, cât şi la FCSB. Fostul fotbalist a pus tunurile pe Gigi Becali, spunând că în echipa roş-albaştrilor este amatorism şi că nici la nivelul ligii a patra nu se întâmplă astfel de lucruri:

ADVERTISEMENT

„Dinamo a avut prima șansă, având în vedere evenimentele din ultima perioadă de la FCSB. La FCSB e amatorism grav! Dinamo a jucat foarte bine, iar după eliminare am vorbit despre alt joc. Când joci în 10 este foarte greu. A fost un meci frumos, dar cu multe greșeli de arbitraj ale lui Istvan Kovacs. Dinamo a meritat victoria.

Dinamo are nevoie de constanță. Dacă își va câștiga meciurile cu echipa mai slabe, atunci va avea șanse la titlu. Nivelul de la noi e destul de scăzut. Craiova și Dinamo se vor bate la titlu. Pe FCSB nu pot să o pun.

ADVERTISEMENT
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la...
Digi24.ro
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat

La FCSB e amatorism. Cred că nici la liga a patra nu găsești cu primarul din comună ce se întâmplă la FCSB. Ați văzut evenimentele din ultima perioadă. Acolo e greu să faci performanță, nu e mediu profesionist”, a declarat Adrian Cristea pentru sport.ro.

ADVERTISEMENT
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care...
Digisport.ro
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!

„Prinţul” a găsit antrenor: „Să-l pună pe Luţu”

Fostul fotbalist a spus că niciun antrenor cu coloană vertebrală şi puţină personalitate nu ar putea rezista să lucreze cu Gigi Becali. El îl propune pe Ionuţ Luţu ca antrenor la FCSB, cel care e mâna dreaptă a patronului:

ADVERTISEMENT

„N-are nicio vină Marius Baciu sau oricine ar veni la FCSB. E greu să lucrezi acolo. Știm foarte bine ce se întâmplă acolo și cine conduce. Gândiți-vă că Gigi Becali are o vârstă și nu-l mai schimbă nimeni. Să-l pună pe Luțu… nu știu, e greu. Un antrenor cu coloană vertebrală și personalitate nu poate rezista acolo”, a spus „Prinţul”.

Laurențiu Reghecampf, o nouă ceartă cu jurnaliștii după ultima victorie în Tunisia: „Nu...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, o nouă ceartă cu jurnaliștii după ultima victorie în Tunisia: „Nu e posibil așa ceva!”
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open, ultimul turneu de Grand...
Fanatik
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam din carieră. Românca a fost învinsă în optimi de Jessica Pegula
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro...
Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Nu este Zicu. Gigi Becali s-a consultat cu Dan Petrescu și a ales...
iamsport.ro
Nu este Zicu. Gigi Becali s-a consultat cu Dan Petrescu și a ales înlocuitor pentru Marius Baciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!