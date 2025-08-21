Ambasada Marii Britanii la București a venit cu explicații în scandalul vizelor de la FCSB! A cui este, de fapt, vina

că oficialii campioanei României au făcut toate demersurile necesare în acest sens încă de la scurt timp din momentul în care s-a aflat că echipa roș-albastră urmează să se deplaseze în Scoția pentru acest meci tur din play-off-ul Europa League. Doar că nu s-a primit un răspuns în timp util, iar situația a ajuns ulterior în stadiul în care

Ambasada Marii Britanii la București, explicații în problema vizelor de dinainte de Aberdeen – FCSB

În primă fază percepția publică a fost că s-a ajuns în această situație din cauza unui blocaj intervenit în gestionarea contextului de către Ambasada Marii Britanii la București. Doar că în cele din urmă se pare că lucrurile nu au stat chiar așa. Un reprezentant al acestei instituții diplomatice a explicat pe larg situația și a lămurit controversa.

Potrivit spuselor sale, ambasada nu are atribuții când vine vorba despre chestiuni de acest gen. În schimb, singura instituție britanică ce are în vedere acest tip de probleme de natură birocratică este Home Office, echivalentul Ministerului de Interne din Marea Britanie. Și pesemne că acolo s-a produs deci acest blocaj, din motive pe care Ambasada Marii Britanii la București fie nu le cunoaște, fie nu a avut să le comenteze.

Pe de altă parte, oficialul respectiv a dorit să sublinieze că instituția pe care o reprezintă susține echipele românești care evoluează în competițiile continentale și se bucură totodată de performanțele înregistrate de acestea.

Cine se ocupă de fapt de aceste chestiuni de natură birocratică

„Ambasada nu are niciun rol în procesarea și acordarea vizelor, care este doar în mâinile Home Office. Nu putem comenta ce s-a întâmplat în acest caz particular. Toți cei care vor să intre în Marea Britanie trebuie să respecte recomandările Home Office.

Marea Britanie este un mare susținător al competițiilor sportive, iar Ambasada Britanică le dorește succes atât lui FCSB, cât și lui Aberdeen pentru meciul din această seară. Ne place să vedem echipele din România când reprezintă țara cu mândrie în Europa”, a spus un purtător de cuvânt al Ambasadei Marii Britanii la București, potrivit