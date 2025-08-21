Ambasada SUA, noi reguli pentru solicitarea vizelor începând cu 2 septembrie. Care sunt condițiile pentru scutirea de interviu

Ambasada SUA, noi precizări în ceea ce privește solicitarea vizelor. Ambasada SUA la București a anunțat că, începând cu 2 septembrie 2025, regulile pentru reînnoirea vizei fără interviu se schimbă, iar numărul celor care pot beneficia de această facilitate va fi redus.

Schimbările anunțate de Ambasada SUA în ceea ce privește solicitarea vizelor

Ambasada SUA a venit cu precizări legate de Cea mai importantă shimbare vizează scutirea de interviu. Oficialii subliniază că decizia finală aparține Serviciului consular, care poate solicita un interviu dacă situația o impune.

Potrivit Ambasadei SUA, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, începând cu data de 2 septembrie, se poate solicita o nouă viză prin curierat. Cu alte cuvinte, solicitantul va fi scutit de susținerea unui nou interviu la ambasadă, însă pentru asta va trebui să îndeplinească condițiile următoare:

să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei;

să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare;

să depună cererea în ţara de care aparţine ca cetăţean sau de reşedinţă;

să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil.

„Vă rugăm să reţineţi! Chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu.”, a transmis Ambasada SUA la Bucureşti, pe .

Categoriile de persoane care fac excepție de la susținerea interviului

Tot Ambasada SUA mai informează că începând cu 2 septembrie 2025, Departamentul de Stat va actualiza pentru viza de tip non-imigrant. În general, toți solicitanții de viză non-imigrantă, inclusiv cei cu vârsta sub 14 ani și peste 79 de ani, vor avea nevoie de un interviu față în față cu un ofițer consular. Excepție fac următoarele cazuri:

solicitanții care se încadrează în categoriile de viză cu simbolurile A-1, A-2, C-3 (cu excepția însoțitorilor sau angajaților personali ai oficialilor acreditați), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

solicitanții de vize de tip diplomatic sau oficial;

solicitanții care își reînnoiesc o viză cu valabilitate completă B-1, B-2, B1/B2 în termen de 12 luni de la data expirării vizei anterioare și care aveau cel puțin 18 ani la momentul emiterii vizei precedente.

Ambasada SUA îi sfătuiește pe toți solicitanții să rețină că ofițerii consulari pot totuși solicita interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv. Pentru a fi mereu la curent cu întregul proces și pentru a fi la zi cu informațiile, solicitanților le este recomandat să verifice site-urile ambasadelor și consulatelor pentru informații detaliate privind cerințele și procedurile de aplicare.