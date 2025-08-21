Ambasada SUA, noi reguli pentru solicitarea vizelor începând cu 2 septembrie. Care sunt condițiile pentru scutirea de interviu

Ambasada SUA, noi precizări în ceea ce privește solicitarea vizelor. Ambasada SUA la București a anunțat că, începând cu 2 septembrie 2025, regulile pentru reînnoirea vizei fără interviu se schimbă, iar numărul celor care pot beneficia de această facilitate va fi redus.
Ambasada SUA a venit cu precizări legate de regulile care intră în vigoare din 2 septembrie privind solicitarea vizelor. Cea mai importantă shimbare vizează scutirea de interviu. Oficialii subliniază că decizia finală aparține Serviciului consular, care poate solicita un interviu dacă situația o impune.
Potrivit Ambasadei SUA, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, începând cu data de 2 septembrie, se poate solicita o nouă viză prin curierat. Cu alte cuvinte, solicitantul va fi scutit de susținerea unui nou interviu la ambasadă, însă pentru asta va trebui să îndeplinească condițiile următoare:
„Vă rugăm să reţineţi! Chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu.”, a transmis Ambasada SUA la Bucureşti, pe Facebook.
Tot Ambasada SUA mai informează că începând cu 2 septembrie 2025, Departamentul de Stat va actualiza categoriile de solicitanți care pot fi eligibili pentru scutirea de la interviul pentru viza de tip non-imigrant. În general, toți solicitanții de viză non-imigrantă, inclusiv cei cu vârsta sub 14 ani și peste 79 de ani, vor avea nevoie de un interviu față în față cu un ofițer consular. Excepție fac următoarele cazuri:
Ambasada SUA îi sfătuiește pe toți solicitanții să rețină că ofițerii consulari pot totuși solicita interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv. Pentru a fi mereu la curent cu întregul proces și pentru a fi la zi cu informațiile, solicitanților le este recomandat să verifice site-urile ambasadelor și consulatelor pentru informații detaliate privind cerințele și procedurile de aplicare.